  1. Realting.com
  2. Thailand
  3. Bang Lamung

Neubauten zum Verkauf in Bang Lamung

;
wohnungen
5
häuser
2
Suche nach neuen Gebäuden
Verstecken
Suche nach neuen Gebäuden
Erweiterte Suche Kompakte Suche
Suchoptionen
Sortieren
Auf der Karte
Wohnanlage Zhiloy kompleks v tihom i uyutnom rayone
Wohnanlage Zhiloy kompleks v tihom i uyutnom rayone
Wohnanlage Zhiloy kompleks v tihom i uyutnom rayone
Wohnanlage Zhiloy kompleks v tihom i uyutnom rayone
Wohnanlage Zhiloy kompleks v tihom i uyutnom rayone
Alle anzeigen Wohnanlage Zhiloy kompleks v tihom i uyutnom rayone
Wohnanlage Zhiloy kompleks v tihom i uyutnom rayone
Pattaya, Thailand
von
$125,743
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Etagenzahl 51
Marina Golden Bay ist ein Komplex bestehend aus 3 Hochhäusern ( Victoria, Genf & Elya ), von denen jeder 51 Stockwerke hat. Das Hotel liegt an der Hauptstraße Tepprazit zwischen den Stadtteilen Jomtien und der Hauptstraße Sukhumvit, 5 Minuten vom Strand entfernt! Alle Arten von öffentliche…
Immobilienagentur
DDA Real Estate
Eine Anfrage stellen
Kontakte zeigen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
DDA Real Estate
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Español, Čeština, Français, Italiano, Türkçe, 简体中文
Wohnanlage EMBASSY LIFE
Wohnanlage EMBASSY LIFE
Wohnanlage EMBASSY LIFE
Wohnanlage EMBASSY LIFE
Wohnanlage EMBASSY LIFE
Alle anzeigen Wohnanlage EMBASSY LIFE
Wohnanlage EMBASSY LIFE
Pattaya, Thailand
von
$99,246
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2029
Etagenzahl 24
Der Beginn des Verkaufs eines neuen Projekts im Herzen von Jomtien - SEASPIRE, das Ihnen ein stabiles Einkommen und komfortables Wohnen bieten wird! 500m bis Jomtien Beach! Embassy Resort – eine einzigartige 8-stöckige Wohnanlage, gibt Ihnen die Möglichkeit, Teil der renommierten Welt zu wer…
Immobilienagentur
DDA Real Estate
Eine Anfrage stellen
Kontakte zeigen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
DDA Real Estate
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Español, Čeština, Français, Italiano, Türkçe, 简体中文
Wohnanlage High-rise residence with swimming pools and panoramic sea views, 250 meters from the beach, Pratamnak, Thailand
Wohnanlage High-rise residence with swimming pools and panoramic sea views, 250 meters from the beach, Pratamnak, Thailand
Wohnanlage High-rise residence with swimming pools and panoramic sea views, 250 meters from the beach, Pratamnak, Thailand
Wohnanlage High-rise residence with swimming pools and panoramic sea views, 250 meters from the beach, Pratamnak, Thailand
Wohnanlage High-rise residence with swimming pools and panoramic sea views, 250 meters from the beach, Pratamnak, Thailand
Alle anzeigen Wohnanlage High-rise residence with swimming pools and panoramic sea views, 250 meters from the beach, Pratamnak, Thailand
Wohnanlage High-rise residence with swimming pools and panoramic sea views, 250 meters from the beach, Pratamnak, Thailand
Pattaya, Thailand
von
$185,022
Das Elite-Hochhaus Kondominium ist das Ausführungsbeispiel des modernen Stils und Luxus in der prestigeträchtigen Gegend von Pratumnak, nur 250 Meter vom malerischen Strand entfernt. Das Gebäude besteht aus 38 Etagen mit 342 Wohnungen, von denen die meisten einen Panoramablick auf das Meer h…
Immobilienagentur
TRANIO
Eine Anfrage stellen
TekceTekce
Villa Glory Village
Villa Glory Village
Villa Glory Village
Villa Glory Village
Villa Glory Village
Alle anzeigen Villa Glory Village
Villa Glory Village
Pattaya, Thailand
von
$363,715
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2027
Etagenzahl 2
Der größte Villakomplex in Pattaya ist Glory Village. Insgesamt ca. 155 Villen, jeweils mit einem Garten, Swimmingpool und einem Layout für 3-4 Schlafzimmer.Auf dem Gebiet der Anlage gibt es ein medizinisches Zentrum, zwei Minigolfs, einen Supermarkt, ein Restaurant, ein Fitnessstudio und an…
Immobilienagentur
Consulting VP Park SRL
Eine Anfrage stellen
Kontakte zeigen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Consulting VP Park SRL
Sprachen
English, Русский, Ελληνικά, Français, Română
Telegram Schreiben Sie im Telegram
Wohnanlage SEASPIRE
Wohnanlage SEASPIRE
Wohnanlage SEASPIRE
Wohnanlage SEASPIRE
Wohnanlage SEASPIRE
Alle anzeigen Wohnanlage SEASPIRE
Wohnanlage SEASPIRE
Pattaya, Thailand
von
$153,182
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2028
Etagenzahl 49
Der Beginn des Verkaufs eines neuen Projekts im Herzen von Jomtien - SEASPIRE, das Ihnen ein stabiles Einkommen und komfortables Wohnen bieten wird! Installationen verfügbar! Erste Küste! Der Preis der Wohnung beinhaltet alle Ausrüstung, Sanitär, Dekor, komplette Möbel und Haushaltsgeräte! S…
Immobilienagentur
DDA Real Estate
Eine Anfrage stellen
Kontakte zeigen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
DDA Real Estate
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Español, Čeština, Français, Italiano, Türkçe, 简体中文
Villa LAVENDER VILLA
Villa LAVENDER VILLA
Villa LAVENDER VILLA
Villa LAVENDER VILLA
Villa LAVENDER VILLA
Alle anzeigen Villa LAVENDER VILLA
Villa LAVENDER VILLA
Pattaya, Thailand
von
$615,127
Jahr der Inbetriebnahme 2026
Etagenzahl 2
Elite Boutique-Dorf Lavender Villa in Pattaya!15 exklusive Villen mit privaten Pools im Stil des modernen Luxus!Mietertrag: 7-9% pro Jahr!Einzelne Zahlungspläne für den Kunden sind möglich!Eingebaute Möbel und Ausrüstung sind im Preis inbegriffen!Ausstattung: 5-Meter Decken, Glasfenster, Was…
Immobilienagentur
DDA Real Estate
Eine Anfrage stellen
Kontakte zeigen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
DDA Real Estate
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Español, Čeština, Français, Italiano, Türkçe, 简体中文
Wohnanlage
Wohnanlage
Wohnanlage
Wohnanlage
Wohnanlage
Alle anzeigen Wohnanlage
Wohnanlage
Pattaya, Thailand
von
$65,583
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Etagenzahl 8
Fläche 23–64 m²
18 Immobilienobjekte 18
Olympus ist eine ganz neue Art von Leben mit Restaurants, Cafés und Geschäften, die bequem in einem Wohnkomplex gelegen sind, sowie die Annehmlichkeiten, die Sie genießen und brauchen direkt vor der Haustür.Der Komplex ist ein Zentrum für einen gesunden Lebensstil, mit einer Sauna, einem Fit…
Immobilientyp
Fläche, m²
Kosten, USD
Wohnung 1 zimmer
23.5 – 64.1
69,860 – 113,457
Wohnung 2 zimmer
39.1 – 39.2
111,206
Studio
23.2
65,583
Immobilienagentur
Geo Estate
Eine Anfrage stellen
Auf der Karte
Realting.com
Gehen