Bang Lamung, Thailand

von €218,316

61–88 m² 2

Ein Stück Paradies in Pattaya Paradise Ocean View ist ein fertiges Luxus 5 Sterne Eigentumswohnung welche erhielt die Auszeichnung « Bester Entwickler von Boutique-Projekten » beim Wettbewerb « Thailand Real Estate 2016 ». Paradise Ocean View ist ein Flachhaus Eigentumswohnung mit Meerblick. Thailand Eigener Strand Das Leben an der Küste war noch nie so luxuriös. Nur einige Glückliche kann ein abgelegenes Paradies in Pattaya besitzen. Sie können derzeit eine Wohnung in einer Eigentumswohnung direkt kaufen am Strand, schön, nichts verdeckt, Seepanoramen garantiert. Paradies Ocean View ist ein Strand direkt vor Ihrer Haustür, ein Meer, das sich in Ihren Fenstern und Luxus widerspiegelt in deinem Leben. Diese ruhige Privatsphäre steht jetzt einigen ausgewählten Glücklichen zur Verfügung. Insgesamt 44 Einzigartige und luxuriöse Apartments befinden sich auf einem privaten Grundstück mit einer Fläche von 3200 qm am Strand gelegen. Paradise Ocean View Beachfront wird durch alle notwendigen Annehmlichkeiten ergänzt, vom schicken Infinity-Pool, der mit dem flackernden Meer verschmilzt, zum teure Eigentumswohnung Dachterrasse, die ein schönes Rundschreiben öffnet Panorama. Jedes wunderschön gelegene Apartment ist nur von hoher Qualität fertiggestellt Materialien. Jede Wohnung besteht aus einem hellen und geräumigen Wohnraum mit Blick auf großer Balkon mit einzigartigem Meerblick. Moderne Küchen – bestehend aus Einbauschränken und Gestellen sowie einem Kühlschrank, Teller, Backofen und Spüle im europäischen Stil mit italienischem Design und Wände mit Fliesen besetzt. Die Schlafzimmer verfügen über Einbauschränke für Sie Dinge. Die Badezimmer bestehen aus voluminösen Duschen, Badewannen und attraktiver Moderne Geräte. Einige haben einen Whirlpool. Es gibt Apartments mit einem und zwei Schlafzimmern und einer Fläche von 39 bis 112 qm. Jedes Apartment wird von zentralen Klimaanlagen der Marke Daiken gekühlt, Ausgestattet mit einem einzigartigen Steuerungssystem, das kalte Luft nur im Fall von brauchen. Verlieren Sie kein High-Tech-Sicherheitssystem mit einem kompletten System aus den Augen Videoüberwachung ( einschließlich ) Aufzüge, ( elektronischer Schlüssel ), modern ausgestattetes Fitnesscenter, Sauna, kostenloses Internet und vieles mehr. Projektinfrastruktur:  Unendlichkeitspool  Meerblick  Whirlpool  Sauna  Fitnesscenter  Garten  Privatparkplatz für Autos Sicher und sicher  24-Stunden-Sicherheit  Kartenzugangssystem  Videoüberwachungssystem  Feuerleiter  Feueralarm  Rauchmelder  Feuerlöschsystem Eingebaute Teile: Eingebauter Elektroherd in der Küche Dehnen Badezimmer ( Toilette und Dusche ) Bodenfliesen Eingebauter Kleiderschrank Moderne Holzschränke Einbauküchenschränke Balkonglastür Beleuchtung Eingebautes Bettkopfteil Klimaanlage ( 2 Stk. ) Projektdetails: Fläche: 2000 qm. Anzahl der Gebäude: 1 Gebäude, 7 Stockwerke Anzahl der Wohnungen: 44 Art und Größe der Apartments: Einzimmer: 60 - 66 qm. Zweizimmer 70 - 113 qm.