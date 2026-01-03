Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
Langfristige Miete von Gewerbeimmobilien in Thailand

Bangkok
11
16 immobilienobjekte total found
Gewerbefläche 148 m² in Rawai, Thailand
Gewerbefläche 148 m²
Rawai, Thailand
Fläche 148 m²
Ein zuverlässiger Entwickler bietet einen modernen Geschäftsraum von 148 m2, ideal für ein S…
$28
pro Monat
Gewerbefläche 460 m² in Rawai, Thailand
Gewerbefläche 460 m²
Rawai, Thailand
Fläche 460 m²
Der geräumige Geschäftsraum mit einer Fläche von fast 460 m2 bietet einzigartige Möglichkeit…
$23
pro Monat
Fabrik und Lager zu vermieten in Phetkasem Road, Sam Phran, Nakhon Pathom, Thailand. in Nakhon Pathom, Thailand
Fabrik und Lager zu vermieten in Phetkasem Road, Sam Phran, Nakhon Pathom, Thailand.
Nakhon Pathom, Thailand
Fläche 14 400 m²
Etagenzahl 2
Fabrik und Lager zu vermieten mit Mitarbeiterwohnheim in Phetkasem Road, Sam Phran, Nakhon P…
$41,465
pro Monat
Bürogebäude Kronos Sathorn, Büro zu vermieten in Sathorn Road, Bangkok, Thailand. in Bangkok, Thailand
Bürogebäude Kronos Sathorn, Büro zu vermieten in Sathorn Road, Bangkok, Thailand.
Bangkok, Thailand
Fläche 22 481 m²
Etagenzahl 27
Bürogebäude Kronos Sathorn, Büro zu vermieten in Sathorn Road, Bangkok, Thailand, in der Näh…
$33
pro Monat
AIA Capital Center, Büro zu vermieten im Viertel Ratchadaphisek, Rama 9, Bangkok, Thailand. in Bangkok, Thailand
AIA Capital Center, Büro zu vermieten im Viertel Ratchadaphisek, Rama 9, Bangkok, Thailand.
Bangkok, Thailand
Fläche 54 000 m²
Etagenzahl 34
AIA Capital Center Building, Büro zu vermieten im Viertel Ratchadaphisek, Rama 9, Bangkok, i…
Preis auf Anfrage
Unilever House-Gebäude, Büroflächen zu vermieten in der Nähe von Central Rama 9, Bangkok, Thailand. in Bangkok, Thailand
Unilever House-Gebäude, Büroflächen zu vermieten in der Nähe von Central Rama 9, Bangkok, Thailand.
Bangkok, Thailand
Fläche 3 107 m²
Etagenzahl 12
Unilever House-Gebäude, Büro zu vermieten in der Nähe von Rama 9 MRT und in der Nähe von Cen…
$24
pro Monat
Sor. Tower , office for rent in Bangna area. Next to Bangna-Trad Road, Bang Phli District, Samut Pra in Ban Prem Ruethai, Thailand
Sor. Tower , office for rent in Bangna area. Next to Bangna-Trad Road, Bang Phli District, Samut Pra
Ban Prem Ruethai, Thailand
Fläche 9 000 m²
Etagenzahl 14
Sor. Tower , office for rent in Bangna area. Next to Bangna-Trad Road, Bang Phli District, S…
Preis auf Anfrage
Hotel in Bangkok, Thailand
Hotel
Bangkok, Thailand
Zimmer 77
Etagenzahl 9
$56,405
pro Monat
Central Plaza Chaengwattana office tower, office for rent in Chaengwattana area, Pak Kret,Nonthaburi in Pak Kret District, Thailand
Central Plaza Chaengwattana office tower, office for rent in Chaengwattana area, Pak Kret,Nonthaburi
Pak Kret District, Thailand
Fläche 11 m²
Etagenzahl 15
Central Plaza Chaengwattana office building, office for rent in Chaengwattana area, Pak Kret…
Preis auf Anfrage
CentralwOrld Offices Building, Büro zu vermieten im Herzen von Bangkok, Thailand. in Bangkok, Thailand
CentralwOrld Offices Building, Büro zu vermieten im Herzen von Bangkok, Thailand.
Bangkok, Thailand
Fläche 9 m²
Etagenzahl 45
CentralwOrld Offices Building, Büro zu vermieten im Herzen von Bangkok. Neben dem Central Wo…
$33
pro Monat
Central Pinklao Office Tower, office for rent in the Pinklao area. Next to Borommaratchachonnani Roa in Bangkok, Thailand
Central Pinklao Office Tower, office for rent in the Pinklao area. Next to Borommaratchachonnani Roa
Bangkok, Thailand
Fläche 313 m²
Etagenzahl 23
Central Pinklao Office Tower, office for rent in the Pinklao area. Next to Borommaratchachon…
Preis auf Anfrage
G Tower, erstklassige Büroräume zu vermieten im Viertel Rama 9 – Ratchadaphisek, Bangkok, Thailand. in Bangkok, Thailand
G Tower, erstklassige Büroräume zu vermieten im Viertel Rama 9 – Ratchadaphisek, Bangkok, Thailand.
Bangkok, Thailand
Fläche 370 m²
Etagenzahl 36
G Tower, erstklassige Büroräume zu vermieten im Viertel Rama 9 – Ratchadaphisek, in der Nähe…
$28
pro Monat
The Ninth Towers Grand Rama 9, Büroflächen zu vermieten im Viertel Rama 9, Bangkok, Thailand. in Bangkok, Thailand
The Ninth Towers Grand Rama 9, Büroflächen zu vermieten im Viertel Rama 9, Bangkok, Thailand.
Bangkok, Thailand
Fläche 1 500 m²
Etagenzahl 36
The Ninth Towers Grand Rama 9, Büroflächen zu vermieten in Rama 9, in der Nähe des Central R…
Preis auf Anfrage
Ritratana Building, Büro zu vermieten im Ramkhamhaeng-Gebiet, in der Nähe der Orange Line, Ramkhamhaeng 12. in Bangkok, Thailand
Ritratana Building, Büro zu vermieten im Ramkhamhaeng-Gebiet, in der Nähe der Orange Line, Ramkhamhaeng 12.
Bangkok, Thailand
Fläche 2 500 m²
Etagenzahl 7
Ritratana Building, Büro zu vermieten im Ramkhamhaeng-Gebiet, in der Nähe der Orange Line, R…
$12
pro Monat
Central City Tower Bangna, office for rent next to Central Bangna Department Store, near MRT Si Iam in Bangkok, Thailand
Central City Tower Bangna, office for rent next to Central Bangna Department Store, near MRT Si Iam
Bangkok, Thailand
Fläche 162 m²
Etagenzahl 38
Central City Tower Bangna, office for rent next to Central Bangna Department Store, near MRT…
Preis auf Anfrage
140 Wireless, Bürofläche zu vermieten in der Nähe des Lumpini Parks Bangkok, Thailand. in Bangkok, Thailand
140 Wireless, Bürofläche zu vermieten in der Nähe des Lumpini Parks Bangkok, Thailand.
Bangkok, Thailand
Fläche 24 000 m²
Etagenzahl 22
Bürogebäude 140 Wireless, Büro zu vermieten in der Gegend von Wireless Road und Sarasin Road…
$28
pro Monat
