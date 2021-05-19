Villa Baan mae residence 69

Premium-Projekt in einem geschlossenen Dorf!

Fühlen Sie den Inbegriff von Vorort-Eleganz in der Baan Mae Residence 69, in der ruhigen Gegend von Toongklom-Talman 27 in Pattaya. Dieses erstklassige Wohnprojekt kombiniert den Charme des ländlichen Lebens mit den Annehmlichkeiten eines urbanen Lebensstils und bietet eine idyllische Umgebung für Familien und Profis.

Ausstattung: Die Häuser haben drei Schlafzimmer, vier Bäder und moderne offene Wohnbereiche mit eigenen Gärten, einen privaten Pool. Sicherheit und Videoüberwachung funktionieren auch auf dem Gebiet des Komplexes.

Ort:

Das Projekt befindet sich in einer ruhigen, aber zugänglichen Gegend von Toongklom-Talman, in einer ruhigen und zentralen Lage. Das Gebiet ist berühmt für seine ruhige Atmosphäre und schöne natürliche Umgebung, so dass es ein idealer Zufluchtsort von der Hektik des zentralen Pattaya. Lokale Märkte, internationale Schulen und medizinische Einrichtungen befinden sich in der Nähe, und die belebten Einkaufszentren und Strände von Pattaya sind nur wenige Minuten entfernt.

* Die Kosten können je nach Kurs variieren.