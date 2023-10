Phuket, Thailand

von €1,06M

Kapitulation vor: 2024

TOP REAL ESTATE AB 40.000 $ IN TAILAND! ANRUF! KOSTENLOSE BERATUNG. Planen Sie einen Immobilienkauf in Thailand? Wir helfen Ihnen bei der Auswahl eines KOSTENLOSEN Objekts und organisieren einen sicheren Deal mit dem Entwickler! - exklusive Immobilien; - Unterstützung bei der Organisation des Umzugs; - jährliche Kapitalerträge bis zu 20%; - finanzielle Einkommensgarantie; - Rechtsschutz der Transaktion; - kostenlose Beratung; - mehr als 300 Büros in der Russischen Föderation, den Vereinigten Arabischen Emiraten, der Türkei, Thailand und anderen Ländern. - Wählen Sie Immobilien für Ihr Budget und Ihre Wünsche! Das Teak Forestias ist ein komfortabler Clubkomplex von Villen, der auf dem Konzept der Harmonie mit der Umwelt basiert. Das Projekt umfasst 12 Doppeldeckervillen mit einer Wohnfläche von 479 m². Der Villenkomplex befindet sich in Form des Buchstabens L um einen großen privaten Pool. Im Erdgeschoss befinden sich ein prächtiges Wohnzimmer und ein offenes Esszimmer mit einer voll ausgestatteten Küche sowie ein drittes Gästezimmer mit Bad. Auf der oberen Ebene befinden sich die Haupt- und 2 Gästezimmer, die sich in verschiedenen Ecken des Gebäudes befinden und jedem Raum ein höheres Maß an Vertraulichkeit bieten. Das Hauptschlafzimmer verfügt über ein Badezimmer mit eigenem Bad und Dusche. Das Haupt- und das erste Gästezimmer verfügen über einen eigenen Balkon. STANDORT: Das Teak Forestias befindet sich in ruhiger, aber beliebter Lage in der Gegend von Pasak, Cherng Talai. Der nächste Sandstrand von Bang Tao erreichen Sie mit dem Auto in etwa 5 Minuten. Die Strände von Layan und Surin erreichen Sie nach 10 Minuten. Der internationale Flughafen Phuket liegt etwa 25 Fahrminuten entfernt. Der Blue Tree Water Park sowie ein Yoga-Zentrum, Restaurants und Cafés erreichen Sie nach einer 7-minütigen Autofahrt. In der gleichen Gegend befinden sich die Einkaufsgalerien Laguna Golf Club, Porto de Phuket und Boat Avenue mit Restaurants und der Supermarkt Villa Market, internationale Schulen, Fitnessclubs und andere Infrastruktur, die für Erholung und Leben notwendig sind. FÜTTERUNG: - Haus und zweite Schlafzimmer mit Balkon - Separate Badewanne und Dusche im Hauptbad - Wohnzimmer mit hoher Decke - Voll ausgestattete Küche mit Essbereich - Privater Pool - Sala am Pool - Poolterrasse - Gewölbe - Gästetoilette - Zimmermädchen - Intelligentes Heimsystem - Innendach für 2 Autos - Sicherheit rund um die Uhr -Garten Schreiben Sie oder rufen Sie uns an und wir werden Ihnen die profitabelsten Angebote des Immobilienmarktes in Thailand erzählen! Beratung ist kostenlos!