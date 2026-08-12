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Neubauten zum Verkauf in Provinz Phuket

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Phuket
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Choeng Thale
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Wohnanlage First class residential complex of villas with pools 350 m from the lake, Thalang, Phuket, Thailand
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Choeng Thale, Thailand
von
$431,718
Komplex bietet zeitgenössische Luxusvillen umgeben von der Sonnenlandschaft der faszinierenden Insel Phuket. vonüppiges Laub, eine Sammlung von 31 exklusiven privaten Pool Villen von 2 bis 3 Schlafzimmern.Lobby & Rezeption - einladender Raum mit Hotelservice. Back-of-House Services - dedizie…
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TRANIO
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Wohnanlage New luxury complex of villas with a panoramic sea view and swimming pools close to the beaches and the airport, Phuket, Thailand
Wohnanlage New luxury complex of villas with a panoramic sea view and swimming pools close to the beaches and the airport, Phuket, Thailand
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Thalang, Thailand
von
$889,092
Stellen Sie sich Ihr Leben in der Luxusvilla mit einem Panoramablick auf das Andaman Meer vor. Dieser Komplex ist nicht nur eine Eigenschaft, es ist eine einzigartige Gemeinschaft, wo jeder Tag voller Ruhe und Komfort ist.Das Projekt bietet:Privatsphäre und Komfort: Jede Villa ist ein separa…
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TRANIO
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Wohnanlage New residential complex of furnished apartments with a yield of 7% in Patong, Thailand
Wohnanlage New residential complex of furnished apartments with a yield of 7% in Patong, Thailand
Wohnanlage New residential complex of furnished apartments with a yield of 7% in Patong, Thailand
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Pa Tong, Thailand
von
$132,537
Der moderne Wohnkomplex besteht aus 3 Blocks, in deren Mitte ein Swimmingpool und ein Grünbereich vorhanden sind. Darüber hinaus verfügt der Komplex über einen Fitnessraum, Co-Working-Bereich, Lobby, Wäscherei, Dachgarten, Parkplatz. Alle Apartments verfügen über Balkone und sind komplett mö…
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TekceTekce
Wohnanlage Complex of villas with swimming pools close to an international school and the airport, Phuket, Thailand
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Wohnanlage Complex of villas with swimming pools close to an international school and the airport, Phuket, Thailand
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Choeng Thale, Thailand
von
$1,48M
Der Komplex besteht aus 18 modernen Luxusvillen. Das Projekt umfasst zweigeschossige Häuser mit 3-5 Schlafzimmern.Eigenschaften:TerrasseSchwimmbadParkplatzAufzugAußenbereichLage und Infrastruktur in der Nähe Internationale Schule - 7 MinutenRobinson Lifestyle Thalang - 15 MinutenPhuket Inter…
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Wohnanlage New apartments 10 minutes walk from Nai Harn Beach, Phuket, Thailand
Wohnanlage New apartments 10 minutes walk from Nai Harn Beach, Phuket, Thailand
Wohnanlage New apartments 10 minutes walk from Nai Harn Beach, Phuket, Thailand
Wohnanlage New apartments 10 minutes walk from Nai Harn Beach, Phuket, Thailand
Wohnanlage New apartments 10 minutes walk from Nai Harn Beach, Phuket, Thailand
Rawai, Thailand
von
$122,114
Die Residenz besteht aus drei siebenstöckigen Gebäuden mit Infrastruktur, die sich auf die Philosophie des langsamen Lebens konzentriert - einem ruhigen Lebensrhythmus im Einklang mit der Natur.Insgesamt hat der Komplex 285 Einheiten verschiedener Layouts von Studios bis zu Drei-Zimmer-Wohnu…
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Wohnanlage THE MOMENTUM
Wohnanlage THE MOMENTUM
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Si Sunthon, Thailand
von
$199,859
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2027
Etagenzahl 7
Eine einzigartige Gelegenheit, in eine Wohnung in einem der vielversprechendsten Resorts in Thailand mit garantierter Profitabilität zu investieren!Installationen verfügbar!Garantiertes Einkommen von 5%!Preiswachstum pro Jahr: der Preisunterschied nach Lieferung kann 20-30% erreichen.Das Mom…
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Wohnanlage Luxury project VIP Tropika near Bang Tao beach.
Wohnanlage Luxury project VIP Tropika near Bang Tao beach.
Wohnanlage Luxury project VIP Tropika near Bang Tao beach.
Wohnanlage Luxury project VIP Tropika near Bang Tao beach.
Wohnanlage Luxury project VIP Tropika near Bang Tao beach.
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Ban Bang Thao, Thailand
von
$113,000
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2028
Garantiertes Mieteinkommen von 6% für 3 Jahre!Diese moderne Wohnanlage, nur wenige Gehminuten vom beliebten Strand Bang Tao entfernt, bietet komfortable Apartments und eine gut ausgebaute Infrastruktur.Der Komplex besteht aus vier Gebäuden und umfasst 614 Wohnungen von 40 qm bis 140 qm, eins…
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Smart Home
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Wohnanlage LAKELANDS LAKEVIEW RESIDENCES
Wohnanlage LAKELANDS LAKEVIEW RESIDENCES
Wohnanlage LAKELANDS LAKEVIEW RESIDENCES
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Wohnanlage LAKELANDS LAKEVIEW RESIDENCES
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Wohnanlage LAKELANDS LAKEVIEW RESIDENCES
Si Sunthon, Thailand
von
$257,143
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2026
Etagenzahl 7
Eine einzigartige Investitionsmöglichkeit! Komfortable Wohnung umgeben von Grün und modernen Annehmlichkeiten!Installationen verfügbar!Volle Ausstattung!Ein Gefühl von Raum und Gelassenheit umhüllt die LAKELANDS LAKEVIEW RESIDENCES Kondominiums in Phuket, wo der grenzenlose Himmel mit den ru…
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Wohnanlage Complex of villas with swimming pools in the picturesque area of Kamala, Phuket, Thailand
Wohnanlage Complex of villas with swimming pools in the picturesque area of Kamala, Phuket, Thailand
Wohnanlage Complex of villas with swimming pools in the picturesque area of Kamala, Phuket, Thailand
Wohnanlage Complex of villas with swimming pools in the picturesque area of Kamala, Phuket, Thailand
Wohnanlage Complex of villas with swimming pools in the picturesque area of Kamala, Phuket, Thailand
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Kamala, Thailand
von
$1,09M
Der Komplex besteht aus 8 modernen Villen mit 4 Schlafzimmern.Eigenschaften:TerrasseGartenSchwimmbadParkplatzAußenbereichLage und Infrastruktur in der Nähe Eine der schönsten Gegenden von Phuket, Kamala bietet eine große Lebensqualität. Mit einer Menge Entwicklung in der Nachbarschaft in den…
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Wohnanlage Residence with a swimming pool and around-the-clock security, Kathu, Phuket, Thailand
Wohnanlage Residence with a swimming pool and around-the-clock security, Kathu, Phuket, Thailand
Wohnanlage Residence with a swimming pool and around-the-clock security, Kathu, Phuket, Thailand
Wohnanlage Residence with a swimming pool and around-the-clock security, Kathu, Phuket, Thailand
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Wohnanlage Residence with a swimming pool and around-the-clock security, Kathu, Phuket, Thailand
ban ket ho, Thailand
von
$142,159
Ein ideales Angebot für diejenigen, die davon träumen, den Winter in Thailand mit ihrer Familie zu verbringen und eine ruhige und komfortable Gegend im Zentrum der Insel in Betracht ziehen.Die Residenz verfügt über ein großes 35 Meter langes Schwimmbad mit einer Kinderzone, einem Club, einem…
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Wohnanlage New residential complex just 200 m from Patong Beach, Phuket, Thailand
Wohnanlage New residential complex just 200 m from Patong Beach, Phuket, Thailand
Wohnanlage New residential complex just 200 m from Patong Beach, Phuket, Thailand
Wohnanlage New residential complex just 200 m from Patong Beach, Phuket, Thailand
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Wohnanlage New residential complex just 200 m from Patong Beach, Phuket, Thailand
Pa Tong, Thailand
von
$184,713
Die moderne Wohnanlage bietet eine Auswahl an bequemen Layouts von Studios bis Wohnungen mit 3 Schlafzimmern, sowie eine gute Infrastruktur - ein Schwimmbad, ein Fitnessstudio, etc.Ausstattung und Ausstattung im Haus CCTV (Videoüberwachung)24H SicherheitEmpfang/Lobby-BereichCo-Working Space/…
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Wohnanlage Biancana Surin
Wohnanlage Biancana Surin
Wohnanlage Biancana Surin
Wohnanlage Biancana Surin
Wohnanlage Biancana Surin
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Wohnanlage Biancana Surin
Provinz Phuket, Thailand
von
$158,000
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2028
Etagenzahl 5
Ferienwohnungen am Meer in Phuket • 200 m bis Surin Beach • VorverkaufPremium Wohnkomplex Biancana Surin Beach ist ein seltenes Format am Meer in einer der knappsten Orte in Phuket.Geeignet für Investitionen, Miete und persönliche Residenz.📍 Phuket, Surin Beach - 200 Meter zum MeerVorzüglich…
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Риэлтор без границ
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Wohnanlage Residential complex with swimming pools, green areas and a mini golf course 4 minutes away from Layan Beach, Phuket, Thailand
Wohnanlage Residential complex with swimming pools, green areas and a mini golf course 4 minutes away from Layan Beach, Phuket, Thailand
Wohnanlage Residential complex with swimming pools, green areas and a mini golf course 4 minutes away from Layan Beach, Phuket, Thailand
Wohnanlage Residential complex with swimming pools, green areas and a mini golf course 4 minutes away from Layan Beach, Phuket, Thailand
Wohnanlage Residential complex with swimming pools, green areas and a mini golf course 4 minutes away from Layan Beach, Phuket, Thailand
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Choeng Thale, Thailand
von
$90,588
Ein Ort, wo die innere Harmonie mit Luxus und Komfort kombiniert.Im Gebiet von 3.8 ha ist jeder Schritt eine Berührung der Natur. Mehr als 8.000 m2 Grünflächen schaffen die Atmosphäre des lebendigen und sicheren Dschungels. Es ist nicht nur ein Ort für das Leben, es ist ein Raum, wo fortschr…
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Wohnanlage Title Serenity is a complex located 500 meters from Nai Yang Beach.
Wohnanlage Title Serenity is a complex located 500 meters from Nai Yang Beach.
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Sakhu, Thailand
von
$105,000
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2026
The complex is located just 500 meters from Nai Yang Beach, covers an area of ​​22,000 m², and comprises six residential buildings, each seven stories high, with a total of 814 apartments. This project offers a unique combination of luxury and comfort in a coastal location with a convenie…
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Wohnanlage Gated complex of townhouses with swimming pools at 50 meters from the beach, Phuket, Thailand
Wohnanlage Gated complex of townhouses with swimming pools at 50 meters from the beach, Phuket, Thailand
Wohnanlage Gated complex of townhouses with swimming pools at 50 meters from the beach, Phuket, Thailand
Wohnanlage Gated complex of townhouses with swimming pools at 50 meters from the beach, Phuket, Thailand
Wohnanlage Gated complex of townhouses with swimming pools at 50 meters from the beach, Phuket, Thailand
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Wohnanlage Gated complex of townhouses with swimming pools at 50 meters from the beach, Phuket, Thailand
Choeng Thale, Thailand
von
$3,05M
Wir bieten viergeschossige Stadthäuser mit überdachten Pools und Panoramablick auf das Meer und die Berge.Die Residenz verfügt über Geschäfte, Restaurants, Spa-Center, rund um die Uhr Concierge-Service.Abschluss - 3. Quartal 2027.Eigenschaften der Wohnungen Erdgeschoss: ein geräumiges Wohnzi…
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Wohnanlage New residence with a swimming pool and a kids' club at 200 meters from Bang Tao Beach, Phuket, Thailand
Wohnanlage New residence with a swimming pool and a kids' club at 200 meters from Bang Tao Beach, Phuket, Thailand
Wohnanlage New residence with a swimming pool and a kids' club at 200 meters from Bang Tao Beach, Phuket, Thailand
Wohnanlage New residence with a swimming pool and a kids' club at 200 meters from Bang Tao Beach, Phuket, Thailand
Wohnanlage New residence with a swimming pool and a kids' club at 200 meters from Bang Tao Beach, Phuket, Thailand
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Choeng Thale, Thailand
von
$143,256
Wir bieten Apartments mit Balkon.Die Residenz ist in Form eines großen Kreuzfahrtschiffes modelliert und verfügt über Yoga- und Pilates-Bereiche, ein Spa-Center, einen großen Dachterrassenpool mit einer Bar, ein medizinisches Zentrum, einen Parkplatz, einen Grünbereich, einen Kinderclub, run…
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Wohnanlage Luxury complex of villas in a prestigious area of Bang Tao, Phuket, Thailand
Wohnanlage Luxury complex of villas in a prestigious area of Bang Tao, Phuket, Thailand
Wohnanlage Luxury complex of villas in a prestigious area of Bang Tao, Phuket, Thailand
Wohnanlage Luxury complex of villas in a prestigious area of Bang Tao, Phuket, Thailand
Wohnanlage Luxury complex of villas in a prestigious area of Bang Tao, Phuket, Thailand
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Choeng Thale, Thailand
von
$1,08M
Der Entwickler nennt das Design “moderne tropische”, kombiniert Holz mit felsigen Texturen, und die Villen sind ein Symbol der Ruhe, Öko-Freundschaft und Reichtum. Jede Villa verfügt über natürliche Belüftung, weiße Güter, Parkplatz, Schwimmbad und Garten. Der Komplex verfügt über 3 Arten vo…
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Wohnanlage New complex of villas with swimming pools and gardens 5 minutes away from an international school, Thalang, Phuket
Wohnanlage New complex of villas with swimming pools and gardens 5 minutes away from an international school, Thalang, Phuket
Wohnanlage New complex of villas with swimming pools and gardens 5 minutes away from an international school, Thalang, Phuket
Wohnanlage New complex of villas with swimming pools and gardens 5 minutes away from an international school, Thalang, Phuket
Wohnanlage New complex of villas with swimming pools and gardens 5 minutes away from an international school, Thalang, Phuket
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Wohnanlage New complex of villas with swimming pools and gardens 5 minutes away from an international school, Thalang, Phuket
Thalang, Thailand
von
$706,168
Dies ist eine charmante Wohnanlage im Herzen von Phuket, die eine perfekte Mischung aus tropischem Leben und modernem Komfort bietet. Diese Entwicklung präsentiert eine Sammlung von sorgfältig gestalteten Villen, die die Essenz des entspannten Luxus vor dem Hintergrund der üppigen Umgebung d…
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Wohnanlage New complex of villas with swimming pools, Rawai, Phuket, Thailand
Wohnanlage New complex of villas with swimming pools, Rawai, Phuket, Thailand
Wohnanlage New complex of villas with swimming pools, Rawai, Phuket, Thailand
Wohnanlage New complex of villas with swimming pools, Rawai, Phuket, Thailand
Wohnanlage New complex of villas with swimming pools, Rawai, Phuket, Thailand
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Wohnanlage New complex of villas with swimming pools, Rawai, Phuket, Thailand
Rawai, Thailand
von
$952,865
Wir bieten Villen mit Terrassen, Swimmingpools, Gärten, Parkplätze.Lage und Infrastruktur in der Nähe Meeresfrüchtemarkt - 3,3 kmStrand von Nai Harn - 4,2 kmChalong Pier - 4,9 kmPromthep Cape - 6,2 km
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Wohnanlage Complex of villas with swimming pools in a convenient area of Phuket, Thailand
Wohnanlage Complex of villas with swimming pools in a convenient area of Phuket, Thailand
Wohnanlage Complex of villas with swimming pools in a convenient area of Phuket, Thailand
Wohnanlage Complex of villas with swimming pools in a convenient area of Phuket, Thailand
Wohnanlage Complex of villas with swimming pools in a convenient area of Phuket, Thailand
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Thalang, Thailand
von
$2,32M
Diese außergewöhnliche Residenz bietet die ultimative Ruhe und ist entworfen, um ein exquisites Wohnerlebnis zu bieten. Der Spachtelbodenplan bietet viel Platz für alle Ihre Bedürfnisse, von geräumigen Schlafzimmern bis zu eleganten Wohnbereichen. Jedes Detail wurde sorgfältig geprüft, um ma…
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Villa Narana
Villa Narana
Villa Narana
Villa Narana
Villa Narana
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Villa Narana
Thalang, Thailand
von
$942,813
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2027
Etagenzahl 2
Fläche 516–539 m²
5 Immobilienobjekte 5
Verein
Phuket Property Association
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Wohnanlage New complex of villas with swimming pools and gardens on the first sea line, Phuket, Thailand
Wohnanlage New complex of villas with swimming pools and gardens on the first sea line, Phuket, Thailand
Wohnanlage New complex of villas with swimming pools and gardens on the first sea line, Phuket, Thailand
Wohnanlage New complex of villas with swimming pools and gardens on the first sea line, Phuket, Thailand
Wohnanlage New complex of villas with swimming pools and gardens on the first sea line, Phuket, Thailand
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Choeng Thale, Thailand
von
$5,83M
Wir bieten geräumige und moderne Villen mit Panoramablick auf das Meer, große Terrassen und Pools, Lounge-Bereiche und Jacuzzi, Landschaftsgärten.Die Residenz ist Teil eines großen Komplexes mit Einkaufszentren, einem Golfplatz, Bars und Restaurants.Lage und Infrastruktur in der Nähe Die Unt…
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Wohnanlage New residence with a lagoon, a club and a co-working area, Bang Tao, Phuket, Thailand
Wohnanlage New residence with a lagoon, a club and a co-working area, Bang Tao, Phuket, Thailand
Wohnanlage New residence with a lagoon, a club and a co-working area, Bang Tao, Phuket, Thailand
Wohnanlage New residence with a lagoon, a club and a co-working area, Bang Tao, Phuket, Thailand
Wohnanlage New residence with a lagoon, a club and a co-working area, Bang Tao, Phuket, Thailand
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Wohnanlage New residence with a lagoon, a club and a co-working area, Bang Tao, Phuket, Thailand
Choeng Thale, Thailand
von
$222,027
Die neue Residenz ist ein erstklassiges Low-Risiko-Kondominium mit einer einzigartigen Lagune, Club und Co-Working-Raum im Herzen von Bang Tao.Das Projekt verbindet modernes Design mit natürlicher Ästhetik. Der Komplex umfasst 3 Gebäude aus hochwertigen Materialien mit einem Schwerpunkt auf …
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Wohnanlage Modern villas with swimming pools and lounge areas, Phuket, Thailand
Wohnanlage Modern villas with swimming pools and lounge areas, Phuket, Thailand
Wohnanlage Modern villas with swimming pools and lounge areas, Phuket, Thailand
Wohnanlage Modern villas with swimming pools and lounge areas, Phuket, Thailand
Wohnanlage Modern villas with swimming pools and lounge areas, Phuket, Thailand
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Wohnanlage Modern villas with swimming pools and lounge areas, Phuket, Thailand
Thalang, Thailand
von
$794,054
Wir bieten Villen (drei oder vier Schlafzimmer) mit Pools, Terrassen, Lounge-Bereichen, Parkplätzen.Grundstücke - von 418 m2 bis 878 m2.Lage und Infrastruktur in der Nähe Atemberaubende tropische Sonnenuntergänge, spektakuläre Landschaft und warmes Azure-Meer erwartet Sie im Herzen des touri…
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Wohnanlage EDEN RESIDENCES
Wohnanlage EDEN RESIDENCES
Wohnanlage EDEN RESIDENCES
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Wohnanlage EDEN RESIDENCES
Provinz Phuket, Thailand
von
$637,403
Jahr der Inbetriebnahme 2026
Etagenzahl 4
Eine einzigartige Möglichkeit, in Luxus-Kondominium-Wohnungen EDEN RESIDENCES im renommierten Bezirk Bang Tao zu investieren!Dies ist eine ideale Wahl für diejenigen, die ein stabiles Einkommen und Komfort suchen.Installation!50 Meter vom Strand entfernt!Ausstattung: Bar, Videoüberwachung, F…
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Wohnanlage Residence with swimming pools and a spa center near the beaches and the golf club, Phuket, Thailand
Wohnanlage Residence with swimming pools and a spa center near the beaches and the golf club, Phuket, Thailand
Wohnanlage Residence with swimming pools and a spa center near the beaches and the golf club, Phuket, Thailand
Wohnanlage Residence with swimming pools and a spa center near the beaches and the golf club, Phuket, Thailand
Wohnanlage Residence with swimming pools and a spa center near the beaches and the golf club, Phuket, Thailand
Alle anzeigen Wohnanlage Residence with swimming pools and a spa center near the beaches and the golf club, Phuket, Thailand
Wohnanlage Residence with swimming pools and a spa center near the beaches and the golf club, Phuket, Thailand
Choeng Thale, Thailand
von
$678,415
Die Residenz bietet Blick auf das Meer und die Berge, Swimmingpools und einen Wasserfall, ein Café, eine Bar und ein Restaurant, Gärten, ein Fitnesscenter, einen Tiefgaragen, ein Spa-Center und eine Sauna, rund um die Uhr Sicherheit.Vorteile Garantiertes Einkommen von 5%.Lage und Infrastrukt…
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Villa Tajland ostrov Phuket Tha Lang
Villa Tajland ostrov Phuket Tha Lang
Villa Tajland ostrov Phuket Tha Lang
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Villa Tajland ostrov Phuket Tha Lang
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Villa Tajland ostrov Phuket Tha Lang
Si Sunthon, Thailand
von
$1,58M
Jahr der Inbetriebnahme 2027
Etagenzahl 2
Fläche 650 m²
1 Immobilienobjekt 1
Canopy HillsPrivate Wohnanlage mit 9 Aussicht, geräumige und funktionale Villen, sorgfältig gestaltet für Familien mit Kindern.Villen sind eine ideale Wahl und eine vernünftige Lösung für langfristige Familienresidenz in Phuket.Dies ist nicht ein weiteres Resort-Eigentum, sondern ein Premium…
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Consulting VP Park SRL
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Consulting VP Park SRL
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Wohnanlage New premium villas 5 minutes drive from the international school, Chalong, Phuket, Thailand
Wohnanlage New premium villas 5 minutes drive from the international school, Chalong, Phuket, Thailand
Wohnanlage New premium villas 5 minutes drive from the international school, Chalong, Phuket, Thailand
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Wohnanlage New premium villas 5 minutes drive from the international school, Chalong, Phuket, Thailand
Chalong, Thailand
von
$1,23M
Komplex kommt mit 13 zweistöckigen Luxus-Pool-Villen mit funktionalen Designs, Luxus-Finishs und modernster Technologie. Jede Villa mit voll funktionsfähigen, viel nutzbaren Platz für Lagerung, Wohnen und Flexibilität, verfügt über 3-5 Schlafzimmer mit großen begehbaren Schränken, en-suite B…
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Wohnanlage Villas with private pools, with mountain, sea, lake and garden views, in the centre of Phuket, Thailand
Wohnanlage Villas with private pools, with mountain, sea, lake and garden views, in the centre of Phuket, Thailand
Wohnanlage Villas with private pools, with mountain, sea, lake and garden views, in the centre of Phuket, Thailand
Wohnanlage Villas with private pools, with mountain, sea, lake and garden views, in the centre of Phuket, Thailand
Wohnanlage Villas with private pools, with mountain, sea, lake and garden views, in the centre of Phuket, Thailand
Alle anzeigen Wohnanlage Villas with private pools, with mountain, sea, lake and garden views, in the centre of Phuket, Thailand
Wohnanlage Villas with private pools, with mountain, sea, lake and garden views, in the centre of Phuket, Thailand
Kathu, Thailand
von
$888,607
Das Projekt verfügt über Villen mit verschiedenen Layouts: 3-6 Schlafzimmer und 4-6 Badezimmer. Diese Villen sind perfekt für Familien und Expats auf der Suche nach einem abgeschiedenen, ruhigen Leben. Es ist eine 5-20-minütige Fahrt zu Restaurants, Stränden, Geschäften, HeadStart und Britis…
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Wohnanlage Apartments 500 meters from Bang Tao Beach.
Wohnanlage Apartments 500 meters from Bang Tao Beach.
Wohnanlage Apartments 500 meters from Bang Tao Beach.
Wohnanlage Apartments 500 meters from Bang Tao Beach.
Wohnanlage Apartments 500 meters from Bang Tao Beach.
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Wohnanlage Apartments 500 meters from Bang Tao Beach.
Choeng Thale, Thailand
von
$134,965
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Diese moderne Anlage befindet sich nur 500 Meter vom beliebten Strand Bang Tao entfernt, so dass es eine ausgezeichnete Investitionsmöglichkeit für komfortables Wohnen.Der Komplex besteht aus sieben 7-stöckigen Gebäuden, die im zeitgenössischen Stil mit natürlichen Materialien gestaltet sind…
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Wohnanlage New residence with a hotel and a spa center, 50 meters from Bang Tao Beach, Phuket, Thailand
Wohnanlage New residence with a hotel and a spa center, 50 meters from Bang Tao Beach, Phuket, Thailand
Wohnanlage New residence with a hotel and a spa center, 50 meters from Bang Tao Beach, Phuket, Thailand
Wohnanlage New residence with a hotel and a spa center, 50 meters from Bang Tao Beach, Phuket, Thailand
Wohnanlage New residence with a hotel and a spa center, 50 meters from Bang Tao Beach, Phuket, Thailand
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Wohnanlage New residence with a hotel and a spa center, 50 meters from Bang Tao Beach, Phuket, Thailand
Choeng Thale, Thailand
von
$271,446
Die Residenz verfügt über ein Hotel, einen großen Pool und eine Bar, ein Restaurant, ein Spa-Center, ein Fitnesscenter, einen Kinderclub, einen Konferenzraum, einen Strand.Abschluss - 2. Quartal 2024.Vorteile 6% garantiertes jährliches Mieteinkommen für 5 Jahre.Lage und Infrastruktur in der …
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Wohnanlage Turnkey apartments in a new residential complex, Muang Phuket, Thailand
Wohnanlage Turnkey apartments in a new residential complex, Muang Phuket, Thailand
Wohnanlage Turnkey apartments in a new residential complex, Muang Phuket, Thailand
Wohnanlage Turnkey apartments in a new residential complex, Muang Phuket, Thailand
Wohnanlage Turnkey apartments in a new residential complex, Muang Phuket, Thailand
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Ban Sa Pam, Thailand
von
$156,228
Ein herrlicher Komplex an der Ostküste von Phuket umfasst mehrere Zonen - 3 Luxusvillen, Stadthäuser, 2 Apartmenthäuser, ein Clubhaus, ein Hotel und einen Yachthafen. Eine 20-minütige Bootsfahrt führt Sie zu einer anderen abgeschiedenen Insel, Coconut Island, nur 500 Meter entfernt. Bewohner…
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Wohnanlage Residential complex with swimming pools, fitness centre and tropical garden, 850 meters from Bang Tao Beach, Phuket, Thailand
Wohnanlage Residential complex with swimming pools, fitness centre and tropical garden, 850 meters from Bang Tao Beach, Phuket, Thailand
Wohnanlage Residential complex with swimming pools, fitness centre and tropical garden, 850 meters from Bang Tao Beach, Phuket, Thailand
Wohnanlage Residential complex with swimming pools, fitness centre and tropical garden, 850 meters from Bang Tao Beach, Phuket, Thailand
Wohnanlage Residential complex with swimming pools, fitness centre and tropical garden, 850 meters from Bang Tao Beach, Phuket, Thailand
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Ban Bang Thao, Thailand
von
$178,084
Apartmentkomplex mit Blick auf die Pools und tropischen Garten. Im Herzen von Phuket, nur 850 m vom Catch Beach Club entfernt. Der exklusive Komplex zeichnet sich durch die Eleganz des Designs und die Ruhe der Natur aus.Jede Wohnung verfügt über 1-2 Schlafzimmer, Wohn-/Esszimmer, separate Kü…
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Wohnanlage Ayana Heights Seaview Apartments overlook Layan Beach.
Wohnanlage Ayana Heights Seaview Apartments overlook Layan Beach.
Wohnanlage Ayana Heights Seaview Apartments overlook Layan Beach.
Wohnanlage Ayana Heights Seaview Apartments overlook Layan Beach.
Wohnanlage Ayana Heights Seaview Apartments overlook Layan Beach.
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Wohnanlage Ayana Heights Seaview Apartments overlook Layan Beach.
Choeng Thale, Thailand
von
$236,000
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2026
Ayana Heights Seaview Residence is a premium residential complex with all amenities, located on 49,000 m² in the prestigious area of ​​Bang Tao Island, adjacent to the Laguna Resort and Layan Beach. The complex offers a variety of apartment options with panoramic views of the Andaman Sea …
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Wohnanlage New residential complex of premium villas, Thep Kasattri, Thalang, Phuket, Thailand
Wohnanlage New residential complex of premium villas, Thep Kasattri, Thalang, Phuket, Thailand
Wohnanlage New residential complex of premium villas, Thep Kasattri, Thalang, Phuket, Thailand
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Wohnanlage New residential complex of premium villas, Thep Kasattri, Thalang, Phuket, Thailand
Thalang, Thailand
von
$1,26M
Neues ultra-luxuriöses Anwesen verbindet die höchste Landschaft und die Gemeinschaft der Identität, es ist eine Kombination aus Komfort und Natürlichkeit, die mit dem Lebensstil, von dem Sie immer geträumt haben, harmonisiert. Dieser Komplex ist perfekt in den höchsten Bereich integriert und…
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Wohnanlage Apartments in the Aura Condominium complex in Rawai.
Wohnanlage Apartments in the Aura Condominium complex in Rawai.
Wohnanlage Apartments in the Aura Condominium complex in Rawai.
Wohnanlage Apartments in the Aura Condominium complex in Rawai.
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Wohnanlage Apartments in the Aura Condominium complex in Rawai.
Rawai, Thailand
von
$91,800
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2026
A modern residential complex in the prestigious Rawai area, it perfectly combines the comforts of city life with proximity to nature and famous beaches. One of the complex's main advantages is its convenient location – just minutes from Nai Harn and Kata beaches, as well as popular touris…
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Wohnanlage Furnished apartments in the Laya Resort hotel complex.
Wohnanlage Furnished apartments in the Laya Resort hotel complex.
Wohnanlage Furnished apartments in the Laya Resort hotel complex.
Wohnanlage Furnished apartments in the Laya Resort hotel complex.
Wohnanlage Furnished apartments in the Laya Resort hotel complex.
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Choeng Thale, Thailand
von
$134,894
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Fertige Apartments mit Möbeln und Geräten im Hotelkomplex Laya Resort & Radisson Blu.Das Laya Resort & Radisson Das Blu Hotelkomplex befindet sich an der Grenze des Nationalparks Sirinat, 350 Meter vom Strand Layan entfernt.Geschäfte, Cafés, Restaurants, die Einkaufszentren Porto de Phuket u…
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Wohnanlage New apartments in a residential complex just 50 m from Mai Khao Beach, Phuket, Thailand
Wohnanlage New apartments in a residential complex just 50 m from Mai Khao Beach, Phuket, Thailand
Wohnanlage New apartments in a residential complex just 50 m from Mai Khao Beach, Phuket, Thailand
Wohnanlage New apartments in a residential complex just 50 m from Mai Khao Beach, Phuket, Thailand
Wohnanlage New apartments in a residential complex just 50 m from Mai Khao Beach, Phuket, Thailand
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Wohnanlage New apartments in a residential complex just 50 m from Mai Khao Beach, Phuket, Thailand
Thalang, Thailand
von
$269,824
Das Projekt ist eine einzigartige Mixed-Use-Entwicklung an einem der schönsten Strände von Phuket - Mai Khao. Das Projekt mit einer Gesamtfläche von 88.000 m2 verfügt über eine Strandpromenade, die sich fast 600 Meter erstreckt. Die Entwicklung verfügt über eine 5-Sterne-Hotel-Standard-Einhe…
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Wohnanlage Complex of single-storey villas with swimming pools in a prestigious area, Phuket, Thailand
Wohnanlage Complex of single-storey villas with swimming pools in a prestigious area, Phuket, Thailand
Wohnanlage Complex of single-storey villas with swimming pools in a prestigious area, Phuket, Thailand
Wohnanlage Complex of single-storey villas with swimming pools in a prestigious area, Phuket, Thailand
Wohnanlage Complex of single-storey villas with swimming pools in a prestigious area, Phuket, Thailand
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Wohnanlage Complex of single-storey villas with swimming pools in a prestigious area, Phuket, Thailand
Thalang, Thailand
von
$854,309
Wir bieten moderne tropische Villen mit Pools von 41 m2, Terrassen, Garagen.Die Residenz verfügt über rund um die Uhr Sicherheit.Ausstattung und Ausstattung im Haus KlimaanlageEinbaukücheBosch-GeräteLage und Infrastruktur in der Nähe Internationale Schule - 12 MinutenGolf Club - 15 MinutenLa…
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Wohnanlage New complex of villas with a swimming pool and a club near Layan Beach, Phuket, Thailand
Wohnanlage New complex of villas with a swimming pool and a club near Layan Beach, Phuket, Thailand
Wohnanlage New complex of villas with a swimming pool and a club near Layan Beach, Phuket, Thailand
Wohnanlage New complex of villas with a swimming pool and a club near Layan Beach, Phuket, Thailand
Wohnanlage New complex of villas with a swimming pool and a club near Layan Beach, Phuket, Thailand
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Provinz Phuket, Thailand
von
$2,37M
Das Kiara Reserve ist eine luxuriöse Wohnanlage mit Poolvillen und Apartments in Layan Bay – ein Resort, Wohn- und Freizeitkomplex an der Nordwestküste von Phuket. Die Residenz befindet sich auf dem Meer zugewandten Hügel und hat ein großes Grundstück.EinrichtungenSchwimmbadFitnesscenterClub…
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Wohnanlage New complex of villas with a golf club and a spa center at 900 meters from the beach, Phuket, Thailand
Wohnanlage New complex of villas with a golf club and a spa center at 900 meters from the beach, Phuket, Thailand
Wohnanlage New complex of villas with a golf club and a spa center at 900 meters from the beach, Phuket, Thailand
Wohnanlage New complex of villas with a golf club and a spa center at 900 meters from the beach, Phuket, Thailand
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Mueang Phuket, Thailand
von
$1,43M
Der Komplex besteht aus 15 Luxusvillen mit Panoramablick, privaten Pools, Terrassen und überdachten Parkplätzen.Das Projekt umfasst:Sicherheit rund um die UhrGolf ClubFitnessstudioSpaKinderclubTennisplatzStrandclubsRestaurantsLage und Infrastruktur in der Nähe Das Anwesen befindet sich in de…
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Wohnanlage New complex of villas with swimming pools close to prestigious international schools, Phuket, Thailand
Wohnanlage New complex of villas with swimming pools close to prestigious international schools, Phuket, Thailand
Wohnanlage New complex of villas with swimming pools close to prestigious international schools, Phuket, Thailand
Wohnanlage New complex of villas with swimming pools close to prestigious international schools, Phuket, Thailand
Wohnanlage New complex of villas with swimming pools close to prestigious international schools, Phuket, Thailand
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Thalang, Thailand
von
$829,517
Entdecken Sie die Residenz, wo Luxus mit der Natur harmonisiert. Finden Sie Frieden, umgeben von üppigem Grün, Bergen und der ruhigen Bang Niew Dam Reservoir. Inhalieren Sie die frischeste Luft mit erstklassiger Luftqualität.Live in modernen Räumen für Komfort, einschließlich Innen- und Auße…
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Wohnanlage Residential complex of first-class villas with private pools, Phuket, Thailand
Wohnanlage Residential complex of first-class villas with private pools, Phuket, Thailand
Wohnanlage Residential complex of first-class villas with private pools, Phuket, Thailand
Wohnanlage Residential complex of first-class villas with private pools, Phuket, Thailand
Wohnanlage Residential complex of first-class villas with private pools, Phuket, Thailand
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Wohnanlage Residential complex of first-class villas with private pools, Phuket, Thailand
Thalang, Thailand
von
$986,785
Neuer exklusiver Komplex von Villen im tropischen Stil. Jedes verfügt über einen Pool, einen Garten und einen Parkplatz. Der Wohnkomplex wird in 2 Phasen gebaut:Phase 1 mit einer Fläche von 9948 m2 umfasst 5 Typ A Villen, 3 Typ B Villen, 1 Typ C VillaPhase 2 mit einer Fläche von 8279 m2 umfa…
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Wohnanlage New complex of villas with swimming pools close to beaches, Phuket, Thailand
Wohnanlage New complex of villas with swimming pools close to beaches, Phuket, Thailand
Wohnanlage New complex of villas with swimming pools close to beaches, Phuket, Thailand
Wohnanlage New complex of villas with swimming pools close to beaches, Phuket, Thailand
Wohnanlage New complex of villas with swimming pools close to beaches, Phuket, Thailand
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Choeng Thale, Thailand
von
$617,768
Tauchen Sie ein in die Atmosphäre von LuxPride Phase 4. Ein Komplex von modernen Villen mit einem Schwimmbad, im Herzen von Phuket. Diese Villen kombinieren minimalistische Architektur, elegante Zederndächer und große Bildfenster, um ein helles und luftiges Interieur zu schaffen, das an alte…
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Wohnanlage CANVAS PRESALE
Wohnanlage CANVAS PRESALE
Wohnanlage CANVAS PRESALE
Wohnanlage CANVAS PRESALE
Wohnanlage CANVAS PRESALE
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Wohnanlage CANVAS PRESALE
Provinz Phuket, Thailand
von
$199,257
Jahr der Inbetriebnahme 2025
Etagenzahl 6
Eine einzigartige Investitionsmöglichkeit! Komfortable Apartments umgeben von Grün und modernen Einrichtungen. Wohnung vom Investor! Verkauf unter einem Auftrag!Installation!Volle Ausstattung!Erleben Sie vollen Komfort und Ruhe in Canvas, wo jede Ecke entworfen ist, um Ihre Sinne zu begeiste…
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Villa Botanica Ocean Valley
Villa Botanica Ocean Valley
Villa Botanica Ocean Valley
Villa Botanica Ocean Valley
Villa Botanica Ocean Valley
Villa Botanica Ocean Valley
Villa Botanica Ocean Valley
Phuket, Thailand
von
$2,14M
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Etagenzahl 1
Botanica Ocean Valley ist ein Projekt von Luxusvillen mit einem Pool, der von einem der sehr erfolgreichen Entwickler von Villen in Phuket entworfen wurde. Der Komplex befindet sich in Choeng Thale, Distrikt Thalang, Phuket 83110, in der Nähe des Yachthafens von Ao Por Grand Marina. Au…
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Wohnanlage Residence with a swimming pool and a sea view 5 minutes drive away from the beaches, Patong, Phuket, Thailand
Wohnanlage Residence with a swimming pool and a sea view 5 minutes drive away from the beaches, Patong, Phuket, Thailand
Wohnanlage Residence with a swimming pool and a sea view 5 minutes drive away from the beaches, Patong, Phuket, Thailand
Wohnanlage Residence with a swimming pool and a sea view 5 minutes drive away from the beaches, Patong, Phuket, Thailand
Wohnanlage Residence with a swimming pool and a sea view 5 minutes drive away from the beaches, Patong, Phuket, Thailand
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Wohnanlage Residence with a swimming pool and a sea view 5 minutes drive away from the beaches, Patong, Phuket, Thailand
Pa Tong, Thailand
von
$702,776
Der Komplex umfasst 19 exklusive Apartments mit Meerblick.SchwimmbadGartenSicherheit rund um die UhrConcierge ServiceBlick auf das MeerAusstattung und Ausstattung im Haus KlimaanlageKüchenschrank und GeräteWarmwasserbereiterVorteile Die Nachfragen an Mieteinheiten sind hoch, mit Mietpreisen …
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Wohnanlage New turnkey apartments within walking distance of Nai Yang beach, Phuket, Thailand
Wohnanlage New turnkey apartments within walking distance of Nai Yang beach, Phuket, Thailand
Wohnanlage New turnkey apartments within walking distance of Nai Yang beach, Phuket, Thailand
Wohnanlage New turnkey apartments within walking distance of Nai Yang beach, Phuket, Thailand
Wohnanlage New turnkey apartments within walking distance of Nai Yang beach, Phuket, Thailand
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Wohnanlage New turnkey apartments within walking distance of Nai Yang beach, Phuket, Thailand
Sakhu, Thailand
von
$100,332
Der Komplex liegt 400 Meter vom Nai Yang Beach entfernt und ist eines der besten Projekte in der Gegend. Insgesamt verfügt der Komplex über 6 siebengeschossige Wohngebäude, und es gibt auch ein separates Parkhaus. Das Projekt bietet 814 Wohnungen verschiedener Arten:28 m2 — 1 Schlafzimmer35 …
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Wohnanlage New residential complex of apartments with private pools on the first line from the beach in Chalong, Phuket, Thailand
Wohnanlage New residential complex of apartments with private pools on the first line from the beach in Chalong, Phuket, Thailand
Wohnanlage New residential complex of apartments with private pools on the first line from the beach in Chalong, Phuket, Thailand
Wohnanlage New residential complex of apartments with private pools on the first line from the beach in Chalong, Phuket, Thailand
Wohnanlage New residential complex of apartments with private pools on the first line from the beach in Chalong, Phuket, Thailand
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Wohnanlage New residential complex of apartments with private pools on the first line from the beach in Chalong, Phuket, Thailand
Chalong, Thailand
von
$364,288
Das ultimative Premium-Strand-Destination in Phuket, wo Luxus und Komfort aufeinandertreffen. Stunning condos bieten einen atemberaubenden Meerblick, geräumige Grundrisse, und alle Schlafzimmer sind mit eigenem Bad für ein wahrlich geniales Erlebnis. Die perfekte Mischung aus hochwertigem Wo…
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Wohnanlage New complex of villas with swimming pools at 400 meters from Bang Tao Beach, Phuket, Thailand
Wohnanlage New complex of villas with swimming pools at 400 meters from Bang Tao Beach, Phuket, Thailand
Wohnanlage New complex of villas with swimming pools at 400 meters from Bang Tao Beach, Phuket, Thailand
Wohnanlage New complex of villas with swimming pools at 400 meters from Bang Tao Beach, Phuket, Thailand
Wohnanlage New complex of villas with swimming pools at 400 meters from Bang Tao Beach, Phuket, Thailand
Alle anzeigen Wohnanlage New complex of villas with swimming pools at 400 meters from Bang Tao Beach, Phuket, Thailand
Wohnanlage New complex of villas with swimming pools at 400 meters from Bang Tao Beach, Phuket, Thailand
Choeng Thale, Thailand
von
$1,95M
Erleben Sie barfuß Luxus im Herzen von Bangtao im großen "Origin Resort World Phuket" der luxuriösen Nabe in Phukets Strandzone. Entdecken Sie die exquisite Luxusvilla "BALCO" in dieser renommierten Lage.Genießen Sie die romantische Aussicht auf den Pool und nutzen Sie den Dachpavillon und d…
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Wohnanlage The Title Katabello is a luxury development located near Kata Beach.
Wohnanlage The Title Katabello is a luxury development located near Kata Beach.
Wohnanlage The Title Katabello is a luxury development located near Kata Beach.
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Wohnanlage The Title Katabello is a luxury development located near Kata Beach.
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Wohnanlage The Title Katabello is a luxury development located near Kata Beach.
Karon, Thailand
von
$129,000
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2027
Ein moderner Wohnkomplex im mediterranen Stil, nur wenige Gehminuten vom beliebten Kata Beach entfernt, bietet komfortable Apartments und eine entwickelte Infrastruktur.Der Komplex besteht aus acht siebengeschossigen Gebäuden, zwei Parkhäusern und einem Haustierbereich. Das Projekt umfasst 7…
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Wohnanlage Residential complex with a pool, a co-working area and a panoramic view close to the promenade and an international school, Rawai, Phuket
Wohnanlage Residential complex with a pool, a co-working area and a panoramic view close to the promenade and an international school, Rawai, Phuket
Wohnanlage Residential complex with a pool, a co-working area and a panoramic view close to the promenade and an international school, Rawai, Phuket
Wohnanlage Residential complex with a pool, a co-working area and a panoramic view close to the promenade and an international school, Rawai, Phuket
Wohnanlage Residential complex with a pool, a co-working area and a panoramic view close to the promenade and an international school, Rawai, Phuket
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Wohnanlage Residential complex with a pool, a co-working area and a panoramic view close to the promenade and an international school, Rawai, Phuket
Rawai, Thailand
von
$247,504
Enigma Residence ist der einzigartige Wohnkomplex, in dem Komfort und Qualität mit fortschrittlichen Technologien kombiniert werden, die wahr werden.EigenschaftenFerienwohnungen mit Meerblickvernünftige Layouts"Smart Home" Systemmodernes Design und hochwertige MaterialienLobby und RezeptionT…
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Villa The Priva Golf Course
Villa The Priva Golf Course
Villa The Priva Golf Course
Villa The Priva Golf Course
Villa The Priva Golf Course
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Villa The Priva Golf Course
Kathu, Thailand
von
$980,435
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2024
Etagenzahl 3
Fläche 532–817 m²
4 Immobilienobjekte 4
Einkommensgarantie Über den Komplex: Die Villen bieten 5 Schlafzimmer, darunter ein geräumiges Hauptschlafzimmer mit Terrasse, Badezimmer und Arbeitsbereich. Das große Wohnzimmer verfügt über Panoramafenster, einen Essbereich und eine europäische Küche. Ein zusätzliches Wohnzimmer befindet s…
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Tumanov Group
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Villa MONO Champaca
Villa MONO Champaca
Villa MONO Champaca
Villa MONO Champaca
Villa MONO Champaca
Villa MONO Champaca
Villa MONO Champaca
Provinz Phuket, Thailand
Preis auf Anfrage
Etagenzahl 1
Luxusvillen mit vielen Annehmlichkeiten und entwickelten Infrastruktur!Mögliche Mietrendite: ~6%!Minimalistische Premium-Design im tropischen Stil!Möbel und Dekoration: voll ausgestattete Küche (Fenster, Kühlschrank, Herd, Kapuze), Einbauschränke, Gästebad, Speisekammer.MONO Champaca - exklu…
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Wohnanlage New villas with swimming pools and lounge areas, Phuket, Thailand
Wohnanlage New villas with swimming pools and lounge areas, Phuket, Thailand
Wohnanlage New villas with swimming pools and lounge areas, Phuket, Thailand
Wohnanlage New villas with swimming pools and lounge areas, Phuket, Thailand
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Wohnanlage New villas with swimming pools and lounge areas, Phuket, Thailand
Choeng Thale, Thailand
von
$1,34M
Wir bieten Luxusvillen mit Pools, Jacuzzi, Parkplätze für 2 Autos, Freiraumbereiche, tropische Gärten mit Wasserfällen.Grundstücke — von 550 m2 bis 940 m2.Eigenschaften der Wohnungen Jedes Haus verfügt über ein Wohnzimmer mit einem Essbereich, eine offene Küche und einen Zugang zum Garten un…
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Wohnanlage New residential complex The Base Bukit in Kathu area.
Wohnanlage New residential complex The Base Bukit in Kathu area.
Wohnanlage New residential complex The Base Bukit in Kathu area.
Wohnanlage New residential complex The Base Bukit in Kathu area.
Wohnanlage New residential complex The Base Bukit in Kathu area.
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Wohnanlage New residential complex The Base Bukit in Kathu area.
Kathu, Thailand
von
$100,000
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Plast Property Management Company - über 30 Jahre Erfahrung.Eine moderne Wohnanlage mit Eigentumswohnungen und Apartments im Zentrum von Phuket.Der Komplex besteht aus drei Gebäuden von 8 Etagen, insgesamt 604 Wohnungen, Studios, Ein- und Zwei-Zimmer-Wohnungen zum Verkauf, von 30 m2 bis 53 m…
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Wohnanlage New guarded complex of villas with swimming pools and gardens close to an international school, Bang Tao, Phuket, Thailand
Wohnanlage New guarded complex of villas with swimming pools and gardens close to an international school, Bang Tao, Phuket, Thailand
Wohnanlage New guarded complex of villas with swimming pools and gardens close to an international school, Bang Tao, Phuket, Thailand
Wohnanlage New guarded complex of villas with swimming pools and gardens close to an international school, Bang Tao, Phuket, Thailand
Wohnanlage New guarded complex of villas with swimming pools and gardens close to an international school, Bang Tao, Phuket, Thailand
Alle anzeigen Wohnanlage New guarded complex of villas with swimming pools and gardens close to an international school, Bang Tao, Phuket, Thailand
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Choeng Thale, Thailand
von
$1,39M
Die Tales ist die einzigartige Sammlung von 13 einstöckigen Villen mit Pools in der begehrtesten Lage in Phuket.Eigenschaften:geräumige Luxusvillen mit 3 Schlafzimmern und privaten PoolsAußenloungebereiche am Poolgeräumige Wohn-Essbereich mit voll ausgestatteten KüchenDoppelzimmer mit direkt…
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Wohnanlage New residence with a swimming pool and a view of the ocean at 200 meters from Rawai Beach, Phuket, Thailand
Wohnanlage New residence with a swimming pool and a view of the ocean at 200 meters from Rawai Beach, Phuket, Thailand
Wohnanlage New residence with a swimming pool and a view of the ocean at 200 meters from Rawai Beach, Phuket, Thailand
Wohnanlage New residence with a swimming pool and a view of the ocean at 200 meters from Rawai Beach, Phuket, Thailand
Wohnanlage New residence with a swimming pool and a view of the ocean at 200 meters from Rawai Beach, Phuket, Thailand
Alle anzeigen Wohnanlage New residence with a swimming pool and a view of the ocean at 200 meters from Rawai Beach, Phuket, Thailand
Wohnanlage New residence with a swimming pool and a view of the ocean at 200 meters from Rawai Beach, Phuket, Thailand
Rawai, Thailand
von
$242,231
Im modernen Kondominium mit einem Dachpool, Tiefgaragen und Concierge-Service werden die Bewohner Ruhe und Ruhe genießen und die atemberaubende Schönheit der Meereslandschaften bewundern.Die Architektur des Komplexes zeichnet sich durch Funktionalität, Umweltfreundlichkeit und Zurückhaltung …
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Wohnanlage One-bedroom apartment 350 meters from the beach in Bang Tao.
Wohnanlage One-bedroom apartment 350 meters from the beach in Bang Tao.
Wohnanlage One-bedroom apartment 350 meters from the beach in Bang Tao.
Wohnanlage One-bedroom apartment 350 meters from the beach in Bang Tao.
Wohnanlage One-bedroom apartment 350 meters from the beach in Bang Tao.
Choeng Thale, Thailand
von
$99,704
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Der lange erwartete Verkaufsstart in Bang Tao vom legendären Entwickler Title!Der Titel Vivi Condominium ist ein neues Boutique-Projekt im Bang Tao Bereich, nur 350 Meter vom Meer entfernt.Es gibt hier Potenziale, die schwer zu ignorieren sind:Entry ist 1,5 Millionen Baht niedriger als in Mo…
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Wohnanlage Villas with tropical swimming pools and a panoramic sea view, 6 minutes from the airport, Phuket, Thailand
Wohnanlage Villas with tropical swimming pools and a panoramic sea view, 6 minutes from the airport, Phuket, Thailand
Wohnanlage Villas with tropical swimming pools and a panoramic sea view, 6 minutes from the airport, Phuket, Thailand
Wohnanlage Villas with tropical swimming pools and a panoramic sea view, 6 minutes from the airport, Phuket, Thailand
Wohnanlage Villas with tropical swimming pools and a panoramic sea view, 6 minutes from the airport, Phuket, Thailand
Alle anzeigen Wohnanlage Villas with tropical swimming pools and a panoramic sea view, 6 minutes from the airport, Phuket, Thailand
Wohnanlage Villas with tropical swimming pools and a panoramic sea view, 6 minutes from the airport, Phuket, Thailand
Sakhu, Thailand
von
$672,247
Wir bieten geräumige tropische Villen mit Panoramablick auf das Meer, große Terrassen, Pools.Der Entwickler hat den Preis "Best Pool Villa Boutique Design Phuket" bei Dot Property Thailand Awards für dieses Projekt gewonnen.Ausstattung und Ausstattung im Haus Fenster aus AluminiumKüchengerät…
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TRANIO
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Wohnviertel FANTASEA CONDO CHALONG
Wohnviertel FANTASEA CONDO CHALONG
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Wohnviertel FANTASEA CONDO CHALONG
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Wohnviertel FANTASEA CONDO CHALONG
Chalong, Thailand
von
$78,998
Jahr der Inbetriebnahme 2026
Etagenzahl 5
Investieren Sie in einzigartige Wohnungen, die jedes Jahr hohe Renditen und Preissteigerungen bieten.Ratenzahlung!Komplett möblierte Wohnung!FANTASEA CONDO CHALONG befindet sich im Herzen von Chalong, gegenüber der Robinson Lifestyle Mall. Dieses Projekt bietet die perfekte Kombination aus Z…
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DDA Real Estate
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Wohnanlage New residential complex of magnificent villas with swimming pools in Thalang, Phuket, Thailand
Wohnanlage New residential complex of magnificent villas with swimming pools in Thalang, Phuket, Thailand
Wohnanlage New residential complex of magnificent villas with swimming pools in Thalang, Phuket, Thailand
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Choeng Thale, Thailand
von
$3,38M
51 Villen in ultra-luxus und balinesische Signatur Design mit der Landgröße beginnt von 852 - 2036 m2 und Baugröße beginnt von 500 m2.Sinkfonds 100.000 THB (einmalige Zahlung ). Abo-Gebäude-Management-Gebühr 20 THB/qm inklusive 24-Stunden-Sicherheit, Müllsammlung, gemeinsame Elektrizität, ge…
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Wohnanlage Pre - Sale! Luxurious BOUTIQUE PROJECT - The Title Vivi in ​​Bang Tao area.
Wohnanlage Pre - Sale! Luxurious BOUTIQUE PROJECT - The Title Vivi in ​​Bang Tao area.
Wohnanlage Pre - Sale! Luxurious BOUTIQUE PROJECT - The Title Vivi in ​​Bang Tao area.
Wohnanlage Pre - Sale! Luxurious BOUTIQUE PROJECT - The Title Vivi in ​​Bang Tao area.
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Ban Bang Thao, Thailand
von
$99,684
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Der lange erwartete Verkaufsstart in Bang Tao vom legendären Entwickler Title!Der Titel Vivi Condominium ist ein neues Boutique-Projekt im Bang Tao Bereich, nur 350 Meter vom Meer entfernt.Es gibt hier Potenziale, die schwer zu ignorieren sind:Entry ist 1,5 Millionen Baht niedriger als in Mo…
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Smart Home
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Wohnanlage Bang Tao Condo
Wohnanlage Bang Tao Condo
Wohnanlage Bang Tao Condo
Wohnanlage Bang Tao Condo
Wohnanlage Bang Tao Condo
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Wohnanlage Bang Tao Condo
Choeng Thale, Thailand
von
$139,000
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2027
Etagenzahl 7
Fläche 36–270 m²
7 Immobilienobjekte 7
Einführung einer einzigartigen Gemeinschaft, in der ein moderner Lebensstil mit der umliegenden Natur kombiniert wird. Der Wohnkomplex besteht aus Wohnungen, Villen und einem Hotel, das mit Smart Home Features ausgestattet ist, und grüne Energie und ergänzt durch Geschäftsräume, mit Restaura…
Immobilientyp
Fläche, m²
Kosten, USD
Wohnung 1 zimmer
51.0
197,000
Wohnung 2 zimmer
72.0 – 270.0
278,000 – 1,22M
Wohnung 3 zimmer
108.0 – 124.0
476,000 – 536,000
Studio
36.0
139,000
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Geo Estate
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Wohnanlage New complex of villas with a wellness center and a meeting room close to Nai Harn Beach, Phuket, Thailand
Wohnanlage New complex of villas with a wellness center and a meeting room close to Nai Harn Beach, Phuket, Thailand
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Rawai, Thailand
von
$1,01M
Der Komplex besteht aus modernen Luxusvillen, gebaut mit hochwertigen Materialien und mit großer Aufmerksamkeit auf Details. Mit modernen Designsund funktionale Wohnräume, sie erfüllen alle Bedürfnisse.Das Projekt umfasst:EmpfangFitnesscenterTagungsraumWellnesscenterSaunaSicherheit und Video…
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TRANIO
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Wohnanlage New complex of villas 12 minutes away from the international school campus and 15 minutes from the airport, Phuket, Thailand
Wohnanlage New complex of villas 12 minutes away from the international school campus and 15 minutes from the airport, Phuket, Thailand
Wohnanlage New complex of villas 12 minutes away from the international school campus and 15 minutes from the airport, Phuket, Thailand
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Thalang, Thailand
von
$555,157
Wir bieten Villen mit Salzwasserpools, Gärten, Terrassen, Garagen.Eigentum - frei.Abschluss - 4. Quartal 2025.Ausstattung und Ausstattung im Haus "Smart Home" SystemVoll ausgestattete Küche (Kochfeld, Backofen, Kühlschrank)EinbauschränkeKlimaanlageLage und Infrastruktur in der Nähe Phuket In…
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TRANIO
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Wohnanlage THE CUBE AMAZE
Wohnanlage THE CUBE AMAZE
Wohnanlage THE CUBE AMAZE
Wohnanlage THE CUBE AMAZE
Wohnanlage THE CUBE AMAZE
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Wohnanlage THE CUBE AMAZE
Si Sunthon, Thailand
von
$69,961
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Etagenzahl 7
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Wohnanlage Premium class complex Bamboo Forest near Bang Tao beach.
Wohnanlage Premium class complex Bamboo Forest near Bang Tao beach.
Wohnanlage Premium class complex Bamboo Forest near Bang Tao beach.
Wohnanlage Premium class complex Bamboo Forest near Bang Tao beach.
Wohnanlage Premium class complex Bamboo Forest near Bang Tao beach.
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Wohnanlage Premium class complex Bamboo Forest near Bang Tao beach.
Ban Bang Thao, Thailand
von
$177,000
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2027
Bamboo Forest ist ein neuer Premium-Wohnungskomplex in der renommierten Gegend Bang Tao, in der Nähe von Layan Beach und Bang Tao (1,5 km).Dieser mediterrane Komplex besteht aus drei 7-stöckigen Gebäuden, die 135 Einheiten enthalten – Studios, Ein-, Zwei- und Drei-Zimmer-Wohnungen, von 41 m2…
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Smart Home
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Wohnanlage New residential complex of villas with swimming pools and parkings in Thalang, Phuket, Thailand
Wohnanlage New residential complex of villas with swimming pools and parkings in Thalang, Phuket, Thailand
Wohnanlage New residential complex of villas with swimming pools and parkings in Thalang, Phuket, Thailand
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Thalang, Thailand
von
$262,115
Die Gemeinde bietet 12 private eingeschossige Villen, eine gated Gemeinschaft mit kontrolliertem Zugang und eine interne Straße, 2 automatische Tore für Ein- und Ausstieg. Es befindet sich unter Nationalparks und üppigen Dschungel.Bauzeit: 8 Monate.Eigenschaften der Wohnungen Lichttöne im In…
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TRANIO
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Wohnanlage New residential complex of first-class villas with swimming pools in Phuket, Thailand
Wohnanlage New residential complex of first-class villas with swimming pools in Phuket, Thailand
Wohnanlage New residential complex of first-class villas with swimming pools in Phuket, Thailand
Wohnanlage New residential complex of first-class villas with swimming pools in Phuket, Thailand
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Si Sunthon, Thailand
von
$1,82M
Der moderne Komplex bietet zweistöckige Villen mit Pools, Gärten und Parkplätzen viele verschiedene Arten. Sie können ein Möbelpaket von 2 bis 3 Millionen Baht kaufen, je nach Art der Villa. Neben dem Komplex baut der Entwickler eine internationale Schule mit einem Schwimmbad, Fußball und Ba…
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Wohnanlage Apartments with a view of the ocean in a new residence, on Bang Tao Beach, Phuket, Thailand
Wohnanlage Apartments with a view of the ocean in a new residence, on Bang Tao Beach, Phuket, Thailand
Wohnanlage Apartments with a view of the ocean in a new residence, on Bang Tao Beach, Phuket, Thailand
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Choeng Thale, Thailand
von
$3,28M
Wir bieten Apartments mit Terrassen, privaten Pools und Blick auf das Meer.Die Residenz ist Teil eines großen Komplexes mit Einkaufszentren, einem Golfplatz, Bars und Restaurants
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TRANIO
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Wohnanlage Bang Tao Villas
Wohnanlage Bang Tao Villas
Wohnanlage Bang Tao Villas
Wohnanlage Bang Tao Villas
Wohnanlage Bang Tao Villas
Si Sunthon, Thailand
von
$620,000
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2027
Etagenzahl 2
Fläche 431 m²
1 Immobilienobjekt 1
Einführung einer einzigartigen Gemeinschaft, in der ein moderner Lebensstil mit der umliegenden Natur kombiniert wird. Der Wohnkomplex besteht aus Wohnungen, Villen und einem Hotel, das mit Smart Home-Features, Green Energy ausgestattet ist und durch kommerzielle Räume ergänzt wird, mit Rest…
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Geo Estate
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Wohnanlage Beautiful villas with swimming pools and gardens in a prestigious area, Phuket, Thailand
Wohnanlage Beautiful villas with swimming pools and gardens in a prestigious area, Phuket, Thailand
Wohnanlage Beautiful villas with swimming pools and gardens in a prestigious area, Phuket, Thailand
Wohnanlage Beautiful villas with swimming pools and gardens in a prestigious area, Phuket, Thailand
Wohnanlage Beautiful villas with swimming pools and gardens in a prestigious area, Phuket, Thailand
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Choeng Thale, Thailand
von
$1,02M
Wir bieten Ihnen Villen im balinesischen Stil mit Pools, Terrassen, Gärten und Garagen.Lage und Infrastruktur in der Nähe Das Anwesen befindet sich in der Nähe einer internationalen Schule, Layan Beach, einem Golfplatz, einem Strandclub, einem Markt, einem Flughafen
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Wohnanlage The Title Katabello is a luxury development located near Kata Beach.
Wohnanlage The Title Katabello is a luxury development located near Kata Beach.
Wohnanlage The Title Katabello is a luxury development located near Kata Beach.
Wohnanlage The Title Katabello is a luxury development located near Kata Beach.
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Karon, Thailand
von
$129,999
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2027
This modern Mediterranean-style residential complex, located within walking distance of the popular Kata Beach, offers comfortable apartments and well-developed infrastructure. The complex consists of eight seven-story buildings, two parking buildings, and a pet-friendly area. The project…
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Smart Home
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Wohnanlage Elegant residential complex with first-class infrastructure near the sea, Naiharn, Phuket, Thailand
Wohnanlage Elegant residential complex with first-class infrastructure near the sea, Naiharn, Phuket, Thailand
Wohnanlage Elegant residential complex with first-class infrastructure near the sea, Naiharn, Phuket, Thailand
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Mueang Phuket, Thailand
von
$118,784
Der Komplex umfasst 3 elegante siebengeschossige Gebäude, in denen jeder seine eigene Ecke für Entspannung und Inspiration findet. Der Komplex bietet eine Harmonie von anspruchsvollem Stil, tadellosen Komfort und außergewöhnlichen Annehmlichkeiten.Der Komplex verfügt über mehrere Schwimmbäde…
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Wohnanlage Villas with private pools and tropical gardens, 5 minutes from beaches and marina, Rawai, Phuket, Thailand
Wohnanlage Villas with private pools and tropical gardens, 5 minutes from beaches and marina, Rawai, Phuket, Thailand
Wohnanlage Villas with private pools and tropical gardens, 5 minutes from beaches and marina, Rawai, Phuket, Thailand
Wohnanlage Villas with private pools and tropical gardens, 5 minutes from beaches and marina, Rawai, Phuket, Thailand
Wohnanlage Villas with private pools and tropical gardens, 5 minutes from beaches and marina, Rawai, Phuket, Thailand
Wohnanlage Villas with private pools and tropical gardens, 5 minutes from beaches and marina, Rawai, Phuket, Thailand
Rawai, Thailand
von
$613,657
Ein geräumiger Wohnkomplex von elegant gestalteten Villen mit einem privaten Pool, umgeben von Natur und Grün. Die Sammlung tropischer Häuser verbindet moderne Technologie mit exotischen Materialien, um ein reiches Design in perfekter Harmonie mit seiner Umgebung zu schaffen.Jedes Haus verfü…
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Wohnanlage New residential complex of premium villas in Bang Tao, Choeng Thale, Thalang, Phuket, Thailand
Wohnanlage New residential complex of premium villas in Bang Tao, Choeng Thale, Thalang, Phuket, Thailand
Wohnanlage New residential complex of premium villas in Bang Tao, Choeng Thale, Thalang, Phuket, Thailand
Wohnanlage New residential complex of premium villas in Bang Tao, Choeng Thale, Thalang, Phuket, Thailand
Wohnanlage New residential complex of premium villas in Bang Tao, Choeng Thale, Thalang, Phuket, Thailand
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Wohnanlage New residential complex of premium villas in Bang Tao, Choeng Thale, Thalang, Phuket, Thailand
Thalang, Thailand
von
$1,06M
Ein Komplex von Premium-Villen in einer gemütlichen und malerischen Lage, in der Nähe von schönen Stränden und der Infrastruktur der am meisten entwickelten Gegend von Phuket - Bang Tao. Bauzeit - 12 Monate. Der Komplex umfasst:Villa 1 – 433 m2, Grundstück 589 m2Villa 2 – 640 m2, Grundstück …
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Wohnanlage New residential complex of furnished apartments on Kata Beach, Karon, Muang Phuket, Thailand
Wohnanlage New residential complex of furnished apartments on Kata Beach, Karon, Muang Phuket, Thailand
Wohnanlage New residential complex of furnished apartments on Kata Beach, Karon, Muang Phuket, Thailand
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Wohnanlage New residential complex of furnished apartments on Kata Beach, Karon, Muang Phuket, Thailand
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Wohnanlage New residential complex of furnished apartments on Kata Beach, Karon, Muang Phuket, Thailand
Karon, Thailand
von
$296,705
Der Komplex umfasst Schwimmbad, Fitness, Garten, Yoga-Raum, Onsen, Lobby, Co-Working-Raum, Bibliothek, BBQ-Zone, Dachzone, Haustiergarten. Arten der Unterkunft:1 Schlafzimmer Duplex 49.5 m21 Schlafzimmer 56 m21 Schlafzimmer plus 57 m22 Schlafzimmer 74 m22 Schlafzimmer plus 76 m2Die Entwickle…
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Wohnanlage New residential villa complex opposite British International School in Koh Kaew, Phuket, Thailand
Wohnanlage New residential villa complex opposite British International School in Koh Kaew, Phuket, Thailand
Wohnanlage New residential villa complex opposite British International School in Koh Kaew, Phuket, Thailand
Wohnanlage New residential villa complex opposite British International School in Koh Kaew, Phuket, Thailand
Wohnanlage New residential villa complex opposite British International School in Koh Kaew, Phuket, Thailand
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Wohnanlage New residential villa complex opposite British International School in Koh Kaew, Phuket, Thailand
Ko Kaeo, Thailand
von
$1,55M
Eine private gated Community bestand aus 9 geräumigen und vollfunktionellen Villen, die sorgfältig für Familien mit Kindern entworfen wurden. Das Projekt befindet sich auf einem Hügel mit einem malerischen Blick in der Nähe von internationalen Schulen.Große Grundstücke von 670 m2 bis 1195 m2…
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Wohnanlage The unique Atrium Andaman City project, managed by Radisson.
Wohnanlage The unique Atrium Andaman City project, managed by Radisson.
Wohnanlage The unique Atrium Andaman City project, managed by Radisson.
Wohnanlage The unique Atrium Andaman City project, managed by Radisson.
Wohnanlage The unique Atrium Andaman City project, managed by Radisson.
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Wohnanlage The unique Atrium Andaman City project, managed by Radisson.
Ban Bang Thao, Thailand
von
$160,000
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2026
Ein modernes Kondominium innerhalb des Komplexes Andaman City, gelegen in Choeng Thalei, Phuket, nur 500 Meter vom Strand Bang Tao entfernt.Das Projekt umfasst zwei siebengeschossige Gebäude mit einer Gesamtfläche von ca. 9.500 m2 und insgesamt 311 Wohnungen. Die Apartments im Erdgeschoss ha…
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Smart Home
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Wohnanlage Buy-to-let luxury furnished apartments near Bang Tao and Surin beaches, Phuket, Thailand
Wohnanlage Buy-to-let luxury furnished apartments near Bang Tao and Surin beaches, Phuket, Thailand
Wohnanlage Buy-to-let luxury furnished apartments near Bang Tao and Surin beaches, Phuket, Thailand
Wohnanlage Buy-to-let luxury furnished apartments near Bang Tao and Surin beaches, Phuket, Thailand
Wohnanlage Buy-to-let luxury furnished apartments near Bang Tao and Surin beaches, Phuket, Thailand
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Wohnanlage Buy-to-let luxury furnished apartments near Bang Tao and Surin beaches, Phuket, Thailand
Choeng Thale, Thailand
von
$169,874
In einer ruhigen, respektablen Gegend mit Blick auf den Berg, gibt es einzigartige Häuser von einem zuverlässigen thailändischen Entwickler gebaut. Dies ist eine wirklich gemütliche Ecke unter luxuriösen Villen und Eigentumswohnungen - ohne einen einzigen Riß, mit Seele und Geschichte.Das Re…
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Wohnanlage New residence with a swimming pool and gardens, Phuket, Thailand
Wohnanlage New residence with a swimming pool and gardens, Phuket, Thailand
Wohnanlage New residence with a swimming pool and gardens, Phuket, Thailand
Wohnanlage New residence with a swimming pool and gardens, Phuket, Thailand
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Wichit, Thailand
von
$91,895
Die komplexen Merkmale:LobbyFitnessstudioWäschereiSchwimmbadWohnbereichGärten (einschließlich Dachgarten)Vorteile Möbel und Klimaanlage kostenlos.Lage und Infrastruktur in der Nähe Nächste Schule - 300 MeterBritische Internationale Schule - 6,1 kmNächstes Einkaufszentrum - 6,7 kmPorto de Phu…
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Wohnanlage Complex of villas with swimming pools and gardens, Phuket, Thailand
Wohnanlage Complex of villas with swimming pools and gardens, Phuket, Thailand
Wohnanlage Complex of villas with swimming pools and gardens, Phuket, Thailand
Wohnanlage Complex of villas with swimming pools and gardens, Phuket, Thailand
Wohnanlage Complex of villas with swimming pools and gardens, Phuket, Thailand
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Choeng Thale, Thailand
von
$1,15M
Wir bieten einzigartige Luxusvillen mit großen angelegten Gärten, 10-Meter-lange Salz-Wasser-Pools mit einem Jacuzzi, Parkplätze.Eigenschaften der Wohnungen Jedes Haus verfügt über einen geräumigen Wohn- und Essbereich, eine gut ausgestattete Küche mit einer Insel, elegante Schlafzimmer mit …
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Wohnanlage New complex of villas with swimming pools and panoramic sea views, 600 meters from Kata Beach, Phuket, Thailand
Wohnanlage New complex of villas with swimming pools and panoramic sea views, 600 meters from Kata Beach, Phuket, Thailand
Wohnanlage New complex of villas with swimming pools and panoramic sea views, 600 meters from Kata Beach, Phuket, Thailand
Wohnanlage New complex of villas with swimming pools and panoramic sea views, 600 meters from Kata Beach, Phuket, Thailand
Wohnanlage New complex of villas with swimming pools and panoramic sea views, 600 meters from Kata Beach, Phuket, Thailand
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Karon, Thailand
von
$1,90M
Das Projekt besteht aus 8 luxuriösen einstöckigen Villen mit Swimmingpools und Panoramablick.Die komplexen Merkmale:Exklusives Clubhaus mit Meerblick DeckGrüner ParkSicherheitConciererdienstStandort und nahe gelegene Infrastruktur Eingebettet in die südwestliche Küste von Phuket, besteht Kat…
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Wohnanlage Complex of villas with swimming pools and jacuzzis directly on Bang Tao Beach, Phuket, Thailand
Wohnanlage Complex of villas with swimming pools and jacuzzis directly on Bang Tao Beach, Phuket, Thailand
Wohnanlage Complex of villas with swimming pools and jacuzzis directly on Bang Tao Beach, Phuket, Thailand
Wohnanlage Complex of villas with swimming pools and jacuzzis directly on Bang Tao Beach, Phuket, Thailand
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Wohnanlage Complex of villas with swimming pools and jacuzzis directly on Bang Tao Beach, Phuket, Thailand
Choeng Thale, Thailand
von
$2,48M
Wir bieten exklusive Villen mit einem malerischen Blick auf die Küste, Innenhöfe, große Pools und Jacuzzi.Die Residenz bietet rund um die Uhr Sicherheit und ist Teil eines großen Komplexes mit Einkaufszentren, einem Golfplatz, Bars und Restaurants.Eigenschaften der Wohnungen Jedes Haus verfü…
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Wohnanlage Spacious villas with swimming pools in an eco-friendly area, Phuket, Thailand
Wohnanlage Spacious villas with swimming pools in an eco-friendly area, Phuket, Thailand
Wohnanlage Spacious villas with swimming pools in an eco-friendly area, Phuket, Thailand
Thalang, Thailand
von
$1,06M
Wir bieten Villen mit Pool 3.85 x 12.25 m, Terrassen und Parkplätzen.Grundstücke - von 437 m2 bis 599 m2.Eigenschaften der Wohnungen Jedes Haus verfügt über 4 Schlafzimmer und 4 Badezimmer.Lage und Infrastruktur in der Nähe Atemberaubende tropische Sonnenuntergänge, spektakuläre Landschaft u…
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Wohnanlage Exceptional new residential complex between the lagoon and the sea in Laguna Phuket, Thailand
Wohnanlage Exceptional new residential complex between the lagoon and the sea in Laguna Phuket, Thailand
Wohnanlage Exceptional new residential complex between the lagoon and the sea in Laguna Phuket, Thailand
Wohnanlage Exceptional new residential complex between the lagoon and the sea in Laguna Phuket, Thailand
Wohnanlage Exceptional new residential complex between the lagoon and the sea in Laguna Phuket, Thailand
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Wohnanlage Exceptional new residential complex between the lagoon and the sea in Laguna Phuket, Thailand
Choeng Thale, Thailand
von
$7,80M
Diese 16 atemberaubenden Residenzen bilden ihre eigene exklusive Enklave innerhalb eines der seltensten und gefragtesten Grundgrundstücke in Laguna Phuket.Jede der geräumigen zeitgenössischen Residenzen wurde sorgfältig entworfen, ohne dass Kosten erspart wurden, um außergewöhnliche Qualität…
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Wohnanlage Apartments 500 meters from Nai Yang Beach.
Wohnanlage Apartments 500 meters from Nai Yang Beach.
Wohnanlage Apartments 500 meters from Nai Yang Beach.
Wohnanlage Apartments 500 meters from Nai Yang Beach.
Wohnanlage Apartments 500 meters from Nai Yang Beach.
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Wohnanlage Apartments 500 meters from Nai Yang Beach.
Sakhu, Thailand
von
$104,451
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
The complex is located just 500 meters from Nai Yang Beach, covers an area of ​​22,000 m², and comprises six residential buildings, each seven stories high, with a total of 814 apartments. This project offers a unique combination of luxury and comfort in a coastal location with a convenie…
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Wohnanlage The Element by Anocha
Wohnanlage The Element by Anocha
Wohnanlage The Element by Anocha
Wohnanlage The Element by Anocha
Wohnanlage The Element by Anocha
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Wohnanlage The Element by Anocha
Kamala, Thailand
von
$123,277
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2027
Etagenzahl 7
Flucht nach friedlicher Eleganz: Strand, Berge, Gemeinschaft
Bauherr
The Element by Anocha
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Wohnanlage New residence with swimming pools and gardens at 250 meters from the coast, 10 minutes walk from the international school, Phuket, Thailand
Wohnanlage New residence with swimming pools and gardens at 250 meters from the coast, 10 minutes walk from the international school, Phuket, Thailand
Wohnanlage New residence with swimming pools and gardens at 250 meters from the coast, 10 minutes walk from the international school, Phuket, Thailand
Wohnanlage New residence with swimming pools and gardens at 250 meters from the coast, 10 minutes walk from the international school, Phuket, Thailand
Wohnanlage New residence with swimming pools and gardens at 250 meters from the coast, 10 minutes walk from the international school, Phuket, Thailand
Alle anzeigen Wohnanlage New residence with swimming pools and gardens at 250 meters from the coast, 10 minutes walk from the international school, Phuket, Thailand
Wohnanlage New residence with swimming pools and gardens at 250 meters from the coast, 10 minutes walk from the international school, Phuket, Thailand
Rawai, Thailand
von
$674,025
Wir bieten stilvolle Apartments mit Panoramablick auf den Garten und das Meer (3-5 Etagen).Einige Apartments verfügen über private Swimmingpools.Die moderne Residenz im italienischen Stil verfügt über einen großen Pool mit einer Kinderzone, einen üppigen tropischen Garten, eine sonnige Terra…
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Wohnanlage New complex of villas with swimming pools close to beaches, Phuket, Thailand
Wohnanlage New complex of villas with swimming pools close to beaches, Phuket, Thailand
Wohnanlage New complex of villas with swimming pools close to beaches, Phuket, Thailand
Wohnanlage New complex of villas with swimming pools close to beaches, Phuket, Thailand
Wohnanlage New complex of villas with swimming pools close to beaches, Phuket, Thailand
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Thalang, Thailand
von
$2,65M
Wir bieten Luxusvillen mit Pools, angelegten Gärten, Parkplätzen.Der Komplex bietet rund um die Uhr Sicherheit.Die Bewohner haben auch den exklusiven Zugang zu den Einrichtungen der renommierten internationalen Schule, darunter Fußballfelder und Basketballfelder, ein Olympisches Schwimmbad, …
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Wohnanlage Residential complex with four swimming pools, rooftop terrace, gym, 100 metres from Kamala Beach, Phuket, Thailand
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Kamala, Thailand
von
$172,711
Ein Projekt in idealer Lage, nur 100 m vom Strand Kamala entfernt.Der Komplex verfügt über 2 Blocks und 1-2 Schlafzimmer Wohnungen sowie Studios.Die Apartments sind in warmen Farben eingerichtet und in jedem Zimmer sind luxuriöse Bäder installiert.Das Hotel verfügt über eine einzigartige Sch…
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TRANIO
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Wohnanlage AYANA HEIGHTS SEAVIEW RESIDENCE
Wohnanlage AYANA HEIGHTS SEAVIEW RESIDENCE
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Wohnanlage AYANA HEIGHTS SEAVIEW RESIDENCE
Wohnanlage AYANA HEIGHTS SEAVIEW RESIDENCE
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Wohnanlage AYANA HEIGHTS SEAVIEW RESIDENCE
Choeng Thale, Thailand
von
$240,543
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Etagenzahl 7
Anlage! Umsatz von 7%!Installation!Möbel im Preis inbegriffenSchöne Aussicht auf das Meer!AYANA Die Höhen sind umgeben von Nationalparks und tropischer Vegetation, in der Nähe des berühmten Strandes Bang Tao. Es ist ein abgelegenes Paradies mit einfachem Zugang zu allen Annehmlichkeiten der …
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Hotel The Trees Residence by Anocha
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Hotel The Trees Residence by Anocha
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Hotel The Trees Residence by Anocha
Choeng Thale, Thailand
von
$124,336
Jahr der Inbetriebnahme 2026
Über den KomplexWillkommen in der The Trees Residence von Anocha, einer modernen tropischen Entwicklung im exklusiven Bangtao Bereich von Phuket – einer der gefragtesten Reiseziele der Insel für luxuriöse Wohn- und Immobilieninvestitionen. Dies ist mehr als eine Residenz; es ist ein friedlic…
Bauherr
The Element by Anocha
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Wohnanlage Spacious modern apartments near the beaches, surrounded by beautiful nature, Layan, Phuket, Thailand
Wohnanlage Spacious modern apartments near the beaches, surrounded by beautiful nature, Layan, Phuket, Thailand
Wohnanlage Spacious modern apartments near the beaches, surrounded by beautiful nature, Layan, Phuket, Thailand
Choeng Thale, Thailand
von
$256,441
Komfortable Wohnanlage umgeben von tropischen Wäldern und geschützten Naturgebieten, die sowohl für persönliche Wohn- als auch Mietprogramme geeignet sind.Die Philosophie des Projekts besteht darin, nachhaltige Materialien zu verwenden, Raum zu optimieren und natürliche Ressourcen zu erhalte…
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TRANIO
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Aparthotel The unique Atrium Andaman City project, managed by Radisson.
Aparthotel The unique Atrium Andaman City project, managed by Radisson.
Aparthotel The unique Atrium Andaman City project, managed by Radisson.
Aparthotel The unique Atrium Andaman City project, managed by Radisson.
Aparthotel The unique Atrium Andaman City project, managed by Radisson.
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Aparthotel The unique Atrium Andaman City project, managed by Radisson.
Ban Bang Thao, Thailand
von
$160,000
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2026
Ein modernes Kondominium in der Andaman City-Komplex, in der Choeng Thalei Bereich (Phuket), nur 500 Meter vom Strand Bang Tao entfernt.Das Projekt umfasst zwei 7-stöckige Gebäude mit einer Gesamtfläche von ca. 9.5000 m2 und nur 311 Wohnungen. Apartments im Erdgeschoss haben direkten Zugang …
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Smart Home
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Wohnanlage New complex of villas with swimming pools, gardens and picturesque views, 2 minutes away from Nai Harn Beach, Phuket, Thailand
Wohnanlage New complex of villas with swimming pools, gardens and picturesque views, 2 minutes away from Nai Harn Beach, Phuket, Thailand
Wohnanlage New complex of villas with swimming pools, gardens and picturesque views, 2 minutes away from Nai Harn Beach, Phuket, Thailand
Wohnanlage New complex of villas with swimming pools, gardens and picturesque views, 2 minutes away from Nai Harn Beach, Phuket, Thailand
Wohnanlage New complex of villas with swimming pools, gardens and picturesque views, 2 minutes away from Nai Harn Beach, Phuket, Thailand
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Wohnanlage New complex of villas with swimming pools, gardens and picturesque views, 2 minutes away from Nai Harn Beach, Phuket, Thailand
Rawai, Thailand
von
$917,402
Der Komplex besteht aus 9 zweistöckigen Villen.EigenschaftenSchwimmbad von 30 m2 mit Liegestühlen und einer DuscheGrillplatz mit einer Außenküche, einem Loungebereich und einer TerrasseParkplatzGarten mit Palmen und dekorative tropischen Pflanzenatemberaubende Aussicht auf die BergeSicherhei…
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Wohnanlage Complex of villas with swimming pools and gardens close to Bang Tao Beach, Phuket, Thailand
Wohnanlage Complex of villas with swimming pools and gardens close to Bang Tao Beach, Phuket, Thailand
Wohnanlage Complex of villas with swimming pools and gardens close to Bang Tao Beach, Phuket, Thailand
Wohnanlage Complex of villas with swimming pools and gardens close to Bang Tao Beach, Phuket, Thailand
Wohnanlage Complex of villas with swimming pools and gardens close to Bang Tao Beach, Phuket, Thailand
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Wohnanlage Complex of villas with swimming pools and gardens close to Bang Tao Beach, Phuket, Thailand
Choeng Thale, Thailand
von
$500,997
Wir bieten Luxusvillen, kombinieren modernen Komfort und tropisches Grün. Jedes Haus verfügt über einen Garten, einen Pool von 23 m2, und einen Parkplatz.Lage und Infrastruktur in der Nähe Flughafen - 30 MinutenBang Tao Beach - 15 MinutenSurin Beach - 20 MinutenNationalpark - 10 MinutenWasse…
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TRANIO
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Wohnanlage Luxury apartments in a residence with 5 swimming pools, a spa and a kids' club, 900 meters from the beach, Nai Harn, Phuket, Thailand
Wohnanlage Luxury apartments in a residence with 5 swimming pools, a spa and a kids' club, 900 meters from the beach, Nai Harn, Phuket, Thailand
Wohnanlage Luxury apartments in a residence with 5 swimming pools, a spa and a kids' club, 900 meters from the beach, Nai Harn, Phuket, Thailand
Wohnanlage Luxury apartments in a residence with 5 swimming pools, a spa and a kids' club, 900 meters from the beach, Nai Harn, Phuket, Thailand
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Rawai, Thailand
von
$148,167
Die Residenz bietet rund um die Uhr Sicherheit, Parkplätze im Innen- und Außenbereich, einen Co-Working-Bereich, 2 Schwimmbäder, einen Kinderpool, einen Kinderclub und einen Spielplatz, ein Kino, ein Spa-Center, eine Sauna und einen Fitnessraum, ein Restaurant und eine Bar, einen Dachpool mi…
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Wohnanlage New residence with a swimming pool and a sea view at 600 meters from Surin Beach, Phuket, Thailand
Wohnanlage New residence with a swimming pool and a sea view at 600 meters from Surin Beach, Phuket, Thailand
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Choeng Thale, Thailand
von
$113,172
Das Luxus-Boutique-Kondominium besteht aus 82 gemütlichen Wohnungen, erstellt, um Ihnen maximalen Komfort zu bieten. Wir bieten hochwertige Erholung und tropische Ruhe in der Oase von Surin Bereich.Eigenschaften:Empfang rund um die Uhrüberdachter Parkplatzvideo intercomDachpool mit Meerblick…
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TRANIO
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