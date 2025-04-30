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Жилой комплекс Новая резиденция с бассейном, зелеными зонами и спа-зоной рядом с автомагистралью, Стамбул, Турция

Зейтинбурну, Турция
от
$848,064
18.05.2025
$848,064
17.05.2025
$844,935
16.05.2025
$845,498
14.05.2025
$852,305
13.05.2025
$843,216
11.05.2025
$841,398
10.05.2025
$844,208
09.05.2025
$837,352
08.05.2025
$834,305
07.05.2025
$837,190
14.04.2025
$833,434
13.04.2025
$833,924
12.04.2025
$837,029
11.04.2025
$855,949
10.04.2025
$859,438
09.04.2025
$863,749
08.04.2025
$863,214
06.04.2025
$863,724
05.04.2025
$855,857
04.04.2025
$867,287
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Описание Описание
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ID: 15936
ID новостройки на Realting
In CRM: 2357421
ID новостройки на сайте компании
Дата обновления: 19.05.2025

Местонахождение

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  • Страна
    Турция
  • Область / штат
    Мраморноморский регион
  • Город
    Зейтинбурну

О комплексе

Предлагаются просторные апартаменты.

Резиденция располагает зелеными зонами, крытым бассейном, баскетбольными площадками и футбольными полями, прогулочными зонами, фитнес-центром, спа-зоной и турецкой баней, детской площадкой, кафе.

Окончание строительства - май 2025 года.

Расположение и объекты поблизости

Недвижимость находится рядом с автомагистралью E-5, станциями метро и остановками общественного транспорта, образовательными и медицинскими учреждениями, торговыми и развлекательными центрами, парками.

  • Фатих - 8 минут
  • Таксим - 25 минут
  • Аэропорт Стамбула - 35 мин

Местонахождение на карте

Зейтинбурну, Турция

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Жилой комплекс Новая резиденция с бассейном, зелеными зонами и спа-зоной рядом с автомагистралью, Стамбул, Турция
Зейтинбурну, Турция
от
$848,064
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