Жилой комплекс Новая резиденция с бассейном, зелеными зонами и спа-зоной рядом с автомагистралью, Стамбул, Турция

Предлагаются просторные апартаменты.
Резиденция располагает зелеными зонами, крытым бассейном, баскетбольными площадками и футбольными полями, прогулочными зонами, фитнес-центром, спа-зоной и турецкой баней, детской площадкой, кафе.
Окончание строительства - май 2025 года.Расположение и объекты поблизости
Недвижимость находится рядом с автомагистралью E-5, станциями метро и остановками общественного транспорта, образовательными и медицинскими учреждениями, торговыми и развлекательными центрами, парками.