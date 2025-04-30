Жилой комплекс Новая резиденция с бассейном и спа-центром в 5 минутах от Мраморного моря, Стамбул, Турция

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Комплекс, возвышающийся над бесконечной синевой Средиземного моря с живописными утесами и зеленью гор на берегах заливов, представляет собой первый жилой проект на Старой Дороге Лары в Анталье.
Комплекс состоит из 4 зданий, 112 квартир и 13 магазинов. Передние корпуса имеют вид на море с нев…
Предлагаются апартаменты с видом на горы, террасами и садами.
Резиденция располагает турецкой баней, сауной, фитнес-центрами, крытым и открытым бассейнами, баром, прудами, детскими площадками, гаражом.
Удобства и оснащение в доме
Полы с подогревом
Звукоизоляция
Качественная кухня и сантехн…
Этот проект предлагает вам ощущение сельской местности и комфорт проживания. Полностью готовый к переезду и первоклассный финиш, который вы можете наблюдать на каждом шагу. Рядом с самой большой и престижной виллой комплекса Стамбула. Этот проект подходит вам, если вы хотите, чтобы зеленый и…