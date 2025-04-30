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Жилой комплекс Новая резиденция с бассейном и спа-центром в 5 минутах от Мраморного моря, Стамбул, Турция

Зейтинбурну, Турция
от
$323,029
14.04.2025
$321,034
13.04.2025
$321,223
12.04.2025
$322,419
11.04.2025
$329,708
10.04.2025
$331,050
09.04.2025
$332,712
08.04.2025
$332,506
06.04.2025
$332,702
05.04.2025
$329,671
04.04.2025
$334,075
03.04.2025
$337,779
02.04.2025
$337,069
01.04.2025
$336,307
30.03.2025
$335,278
29.03.2025
$337,781
28.03.2025
$339,013
;
15
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Описание Описание
Медиа Медиа
ID: 25520
ID новостройки на Realting
In CRM: 2444143
ID новостройки на сайте компании
Дата обновления: 14.04.2025

Местонахождение

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  • Страна
    Турция
  • Область / штат
    Мраморноморский регион
  • Город
    Зейтинбурну

О комплексе

Современное 13-этажное здание состоит из 73 апартаментов с 2-3 спальнями.

Особенности:

  • балконы
  • роскошная отделка
  • виды на море и город
  • ресепшн
  • тренажерный зал
  • пешеходные дорожки
  • круглосуточная охрана
  • инфинити-бассейн
  • спа-центр
  • крытая парковка

Окончание строительства - январь 2026 года.

Удобства и оснащение в доме
  • Система "умный дом"
Расположение и объекты поблизости
  • Торговый центр - 1,6 км
  • Побережье - 850 метров
  • Станция метро - 2,6 км
  • Площадь Таксим - 11,8 км
  • Университет Стамбула - 3,7 км
  • Автомагистраль Е5 - 3 км

Местонахождение на карте

Зейтинбурну, Турция

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Жилой комплекс Новая резиденция с бассейном и спа-центром в 5 минутах от Мраморного моря, Стамбул, Турция
Зейтинбурну, Турция
от
$323,029
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