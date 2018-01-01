Новые просторные апартаменты в популярном районе с развитой инфраструктурой, Стамбул, Турция

В новом жилом квартале будут построены жилые здания, бизнес-центр, улица с кафе, ресторанами и торгово-развлекательным центром, отель, оздоровительный центр. На территории квартала будет оборудовано множество зеленых зон для прогулок и отдыха.

Более 1,4 тыс. квартир в 16 жилых блоках. В апартаментах есть высокие потолки (3,05 м). В каждой квартире есть балкон 6 м2, сад или терраса.

При единовременной оплате предоставляется скидка 9%.

Сдача:

1 фаза - ноябрь 2023

2 фаза - ноябрь 2024

3 фаза (коммерческая зона) - ноябрь 2025

Расположение и объекты поблизости

Проект расположен в районе Зейтинбурн, на европейской стороне города. В районе развитая инфраструктура, все необходимое для комфортной жизни находится поблизости. В 10 минутах езды на автомобиле расположены:

больница Avrasya Hospital

современный парк Bakirköy Botanik

университет Истинье и Стамбульский университет Топкапы

В пешей доступности находятся кафе, рестораны, магазины и школы. Автобусные и трамвайные остановки, станция метро находятся в 10 минутах ходьбы. Проект находится у шоссе E5.