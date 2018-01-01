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Новые просторные апартаменты в популярном районе с развитой инфраструктурой, Стамбул, Турция

Мраморноморский регион, Турция
от
€373,075
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20
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О комплексе

В новом жилом квартале будут построены жилые здания, бизнес-центр, улица с кафе, ресторанами и торгово-развлекательным центром, отель, оздоровительный центр. На территории квартала будет оборудовано множество зеленых зон для прогулок и отдыха.

Более 1,4 тыс. квартир в 16 жилых блоках. В апартаментах есть высокие потолки (3,05 м). В каждой квартире есть балкон 6 м2, сад или терраса.

При единовременной оплате предоставляется скидка 9%.

Сдача:

  • 1 фаза - ноябрь 2023
  • 2 фаза - ноябрь 2024
  • 3 фаза (коммерческая зона) - ноябрь 2025
Расположение и объекты поблизости

Проект расположен в районе Зейтинбурн, на европейской стороне города. В районе развитая инфраструктура, все необходимое для комфортной жизни находится поблизости. В 10 минутах езды на автомобиле расположены:

  • больница Avrasya Hospital
  • современный парк Bakirköy Botanik
  • университет Истинье и Стамбульский университет Топкапы

В пешей доступности находятся кафе, рестораны, магазины и школы. Автобусные и трамвайные остановки, станция метро находятся в 10 минутах ходьбы. Проект находится у шоссе E5.

  • до набережной 4 км - 10 минут на машине
  • до метро 1 км - 15 минут пешком
  • до ТЦ Marmara Forum 3 км - 5 минут на машине
  • до исторического центра Стамбула — района Султанахмет — 20 минут на автомобиле
  • До международного аэропорта Стамбула — за 35 минут
Местонахождение новостройки
Мраморноморский регион, Турция

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Новые просторные апартаменты в популярном районе с развитой инфраструктурой, Стамбул, Турция
Мраморноморский регион, Турция
от
€373,075
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