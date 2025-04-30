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  4. Жилой комплекс Новая резиденция с торговым центром и зелеными зонами недалеко от пляжа и автомагистрали, Зейтинбурну, Стамбул, Турция

Жилой комплекс Новая резиденция с торговым центром и зелеными зонами недалеко от пляжа и автомагистрали, Зейтинбурну, Стамбул, Турция

Зейтинбурну, Турция
от
$385,215
18.05.2025
$385,215
17.05.2025
$383,794
16.05.2025
$384,050
14.05.2025
$387,142
13.05.2025
$383,014
11.05.2025
$382,187
10.05.2025
$383,464
09.05.2025
$380,350
08.05.2025
$378,966
07.05.2025
$380,276
14.04.2025
$378,570
13.04.2025
$378,792
12.04.2025
$380,203
11.04.2025
$388,797
10.04.2025
$390,381
09.04.2025
$392,340
08.04.2025
$392,097
06.04.2025
$537,409
05.04.2025
$532,513
04.04.2025
$539,626
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Описание Описание
Медиа Медиа
ID: 15849
ID новостройки на Realting
In CRM: 2354185
ID новостройки на сайте компании
Дата обновления: 19.05.2025

Местонахождение

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  • Страна
    Турция
  • Область / штат
    Мраморноморский регион
  • Город
    Зейтинбурну

О комплексе

Этот исключительный проект выделяется современной горизонтальной архитектурой и дизайном интерьера. Это больше, чем просто дом, этот комплекс обещает радостную атмосферу для счастливой семейной жизни. Комплекс предлагает широкий выбор планировок квартир от 1+1 до 3+1, подходящих для разных стилей жизни. Каждая квартира может похвастаться открытым видом на город с балконов.

Кроме того, проект включает торговый центр с ресторанами, кафе, аптеками и супермаркетами.

Застройщик имеет отличную репутацию на строительном рынке Турции. История компании составляет более 30 лет. Все проекты компании возводятся с применением высококачественных строительных материалов, отвечают высоким требованиям современного жилищного строительства, отличаются уникальными архитектурными решениями и полностью обеспечены всей необходимой социальной инфраструктурой.

Окончание строительства - декабрь 2025 года.

Удобства и оснащение в доме
  • Система "умный дом"
  • Двойные стеклопакеты
  • Центральная система кондиционирования воздуха
  • Круглосуточное видеонаблюдение
Расположение и объекты поблизости

Комплекс имеет стратегическое расположение в Топкапы, Зейтинбурну - это центр торговли, культурного наследия и духовного туризма в Стамбуле. Расположение проекта на перекрестке оживленной общественной жизни обеспечивает легкий доступ к ключевым объектам. Комплекс расположен рядом с роскошными пятизвездочными отелями, недалеко от зоны проведения мероприятий Еникапы и Гажане.

  • Пляж - 2 км
  • Школа - 3 км
  • Центр города - 10 км
  • Торговый центр - 4 км
  • Станция метро - 850 метров
  • Университет - 4 км
  • Больница - 3 км
  • Автобусная остановка - 300 метров
  • Аэропорт - 40 км
  • Автомагистраль Е-5 - 2 км

Местонахождение на карте

Зейтинбурну, Турция

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Жилой комплекс Новая резиденция с торговым центром и зелеными зонами недалеко от пляжа и автомагистрали, Зейтинбурну, Стамбул, Турция
Зейтинбурну, Турция
от
$385,215
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