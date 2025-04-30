Жилой комплекс Новая резиденция с торговым центром и зелеными зонами недалеко от пляжа и автомагистрали, Зейтинбурну, Стамбул, Турция

Этот исключительный проект выделяется современной горизонтальной архитектурой и дизайном интерьера. Это больше, чем просто дом, этот комплекс обещает радостную атмосферу для счастливой семейной жизни. Комплекс предлагает широкий выбор планировок квартир от 1+1 до 3+1, подходящих для разных стилей жизни. Каждая квартира может похвастаться открытым видом на город с балконов.
Кроме того, проект включает торговый центр с ресторанами, кафе, аптеками и супермаркетами.
Застройщик имеет отличную репутацию на строительном рынке Турции. История компании составляет более 30 лет. Все проекты компании возводятся с применением высококачественных строительных материалов, отвечают высоким требованиям современного жилищного строительства, отличаются уникальными архитектурными решениями и полностью обеспечены всей необходимой социальной инфраструктурой.
Окончание строительства - декабрь 2025 года.Удобства и оснащение в доме
Комплекс имеет стратегическое расположение в Топкапы, Зейтинбурну - это центр торговли, культурного наследия и духовного туризма в Стамбуле. Расположение проекта на перекрестке оживленной общественной жизни обеспечивает легкий доступ к ключевым объектам. Комплекс расположен рядом с роскошными пятизвездочными отелями, недалеко от зоны проведения мероприятий Еникапы и Гажане.