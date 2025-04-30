Жилой комплекс Роскошный жилой комплекс на берегу Мраморного моря в Зейтинбурну, Стамбул, Турция

В рамках проекта были проведены реставрационные работы исторических зданий с применением методов реставрации на мировом уровне. Неиспользованные в прошлом здания фабрики 19 века обустроили для совместного пользования жильцов это современного проекта. Движение транспорта направлено под землю, спланированы пешеходные дорожки, парки и сады. На ярких, красочных и зеленых площадях, до которых жители могут добраться от своего дома пешком, проводится множество общественных и художественных мероприятий. Для облегчения доступа жителей к морю в любое время, спроектирован мост, который обеспечивает прямую связь с морем и прибрежным шоссе. К услугам жильцов в проекте доступны кафе-ресторан, центр культуры и искусства, центр спорта и здоровья, магазины, бассейны. Кроме того, в комплексе будет работать консьерж-служба.

Расположение и объекты поблизости

Пристань для яхт и морские шаттлы, предлагающие различные транспортные маршруты вместе с вариантами наземной, морской и железнодорожной системы, позволяют вам добраться до нужного места за короткое время, не попадая в стамбульские пробки.