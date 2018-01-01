  1. Realting.com
  2. Турция
  3. Резиденция с бассейном и зеленой зоной рядом со станцией метробуса, Стамбул, Турция

Резиденция с бассейном и зеленой зоной рядом со станцией метробуса, Стамбул, Турция

Мраморноморский регион, Турция
от
€413,528
;
4
Описание Описание
Параметры Параметры
Квартиры Квартиры
Адрес Адрес
Медиа Медиа
Новости Новости

О комплексе

Резиденция располагает большой ухоженной зеленой зоной, крытым бассейном, фитнес-центром, сауной и турецкой баней, детской площадкой.

Окончание строительства - март 2025 года.

Расположение и объекты поблизости
  • Больница - 750 метров
  • Станция метробуса - 850 метров
  • Станция метро - 1,1 км
  • Университет - 1,6 км
  • Морской автобус - 5,9 км
  • Босфорский мост - 15 км
Местонахождение новостройки
Мраморноморский регион, Турция

Калькулятор ипотеки

Процентная ставка, %
Срок кредитования, лет
Стоимость жилья
Первоначальный взнос, %
{{ initialPaymentCurrency }} EUR
Обратите внимание! Вы изменили параметр стоимости жилья на {{ differentPrice }}%. Это влияет на актуальность расчета ежемесячных платежей для текущего объекта недвижимости. Вернуть обратно
Процентная ставка
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Процентная ставка
Сумма кредита
{{ mortgageAmount }} EUR
Сумма кредита
Срок
{{ loanPeriodValue | pluralizeRu("год", "года", "лет") }}
Срок
Ежемесячный платеж
{{ paymentPerMonth }} EUR
Ежемесячный платеж
Похожие комплексы
Жилой комплекс Новый комплекс вилл с круглосуточной охраной рядом с озером Бахчешехир и автомагистралью, Стамбул, Турция
Эсеньюрт, Турция
от
€702,323
Жилой комплекс Новый комплекс вилл с бассейном и спортивным клубом, Стамбул, Турция
Мраморноморский регион, Турция
от
€1,34 млн
Жилой комплекс Уютный комплекс с центральным расположением в районе Эйюпсултан
Аванос, Турция
от
€262,500
Жилой комплекс Новый инвестиционный проект с хорошей локацией в Стамбуле
Аванос, Турция
от
€232,000
Жилой комплекс Новые квартиры в пешей доступности от моря - Каргыджак
Аванос, Турция
от
€158,400
Вы просматриваете
Резиденция с бассейном и зеленой зоной рядом со станцией метробуса, Стамбул, Турция
Мраморноморский регион, Турция
от
€413,528
Задайте все интересующие вопросы
Оставьте Вашу заявку
Спасибо! Ваша заявка принята.
Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
Назад Назад Оставить заявку Оставить заявку
Другие комплексы
Жилой комплекс Новая резиденция с фитнес-центром в центре Стамбула, Турция
Жилой комплекс Новая резиденция с фитнес-центром в центре Стамбула, Турция
Мраморноморский регион, Турция
от
€526,775
Агентство: TRANIO
Предлагаются двух-, трех- и четырехкомнатные квартиры: от небольших квартир до уникальных просторных апартаментов, занимающих весь этаж. Жилой комплекс состоит из двух зданий с 70 элитными квартирами, 7 эксклюзивными магазинами и фитнес-центром. Расположение и объекты поблизости В пешей доступности несколько автобусных остановок Станция метро — в 4 минутах ходьбы В радиусе 1 км есть несколько парков, супермаркетов, магазинов, кафе и ресторанов До двух главных шоссе города — 5 и 10 минут на машине Знаменитый ТЦ Vadistanbul — 10 минут на машине Проект удобно расположен между деловыми центрами — районами Левент и Маслак — и историческим центром города. Левент — 10 минут на машине Маслак — 12 минут на машине Площадь Таксим — 12 минут на машине
Жилой комплекс Prime Istanbul
Жилой комплекс Prime Istanbul
Стамбул, Турция
от
€217,324
Площадь 88–375 м²
4 объекта 4
Агентство: DDA Real Estate
Зарубежная недвижимость от 40 000$. БЕСПЛАТНАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ. ПОМОЩЬ В ПОЛУЧЕНИИ СТАТУСА РЕЗИДЕНТА. Мы поможем Вам подобрать БЕСПЛАТНО объект, организуем безопасную сделку с застройщиком! - эксклюзивная недвижимость; - помощь в организации переезда; - ежегодный доход от инвестиций до 20%; - финансовая гарантия дохода; - юридическая защита сделки; - бесплатная консультация; - более 200 офисов в РФ, ОАЭ, Турции и других странах. - подберем недвижимость под Ваш бюджет и желания! Prime Istanbul – находится в самом центре Стамбула с разнообразными достопримечательностями в пешей доступности. Комплекс с изысканными стилем, современной инфраструктурой. Здесь вы можете почувствовать весь комфорт шикарной жизни. Предоставляет трансфер до аэропорта. Есть вся возможность воспользоваться услугами гостиничного комплекса. Квартиры созданны современными планировками: 1+1, 2+1, 3+1, 4+1 от 88 до 375 кв.м. Инфраструктура: - Подземный паркинг; - Кафе; - Рестораны; - Фитнес-клуб; - Бассейн; - Спа; - Терраса; - Консьерж; - Круглосуточная охрана. Внешняя инфраструктура: - Аэропорт; - Магазины; - Медицинские учреждения; - Образовательные учреждения; - Салон красоты; - Отеделения банка. С удовольствием ответим на все Ваши вопросы, звоните или пишите!
Жилой комплекс Новая резиденция с аквапарком, бассейнами и теннисным кортом в 150 метрах от пляжа Мерсин, Турция
Жилой комплекс Новая резиденция с аквапарком, бассейнами и теннисным кортом в 150 метрах от пляжа Мерсин, Турция
Toroslar, Турция
от
€139,500
Агентство: TRANIO
Предлагаются апартаменты с видом на море и горы. Резиденция располагает большими бассейнами и аквапарком, парковкой, садами, турецкой баней и сауной, детской площадкой, зоной барбекю, фитнес-центром, баскетбольной площадкой и теннисным кортом, игровой комнатой, кафе. Окончание строительства - март 2025 года. Удобства и оснащение в доме Стенные шкафы Кондиционеры Кухонная бытовая техника (варочная панель, духовой шкаф, вытяжка) Расположение и объекты поблизости Гавань - 17 км Аэропорт - 103 км Торговый центр - 20 км
Realting.com
Перейти