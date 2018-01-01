Резиденция с бассейном и зеленой зоной рядом со станцией метробуса, Стамбул, Турция

Предлагаются двух-, трех- и четырехкомнатные квартиры: от небольших квартир до уникальных просторных апартаментов, занимающих весь этаж.
Жилой комплекс состоит из двух зданий с 70 элитными квартирами, 7 эксклюзивными магазинами и фитнес-центром.
Расположение и объекты поблизости
В пешей доступности несколько автобусных остановок
Станция метро — в 4 минутах ходьбы
В радиусе 1 км есть несколько парков, супермаркетов, магазинов, кафе и ресторанов
До двух главных шоссе города — 5 и 10 минут на машине
Знаменитый ТЦ Vadistanbul — 10 минут на машине
Проект удобно расположен между деловыми центрами — районами Левент и Маслак — и историческим центром города.
Левент — 10 минут на машине
Маслак — 12 минут на машине
Площадь Таксим — 12 минут на машине
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Prime Istanbul – находится в самом центре Стамбула с разнообразными достопримечательностями в пешей доступности.
Комплекс с изысканными стилем, современной инфраструктурой. Здесь вы можете почувствовать весь комфорт шикарной жизни. Предоставляет трансфер до аэропорта. Есть вся возможность воспользоваться услугами гостиничного комплекса.
Квартиры созданны современными планировками: 1+1, 2+1, 3+1, 4+1 от 88 до 375 кв.м.
Инфраструктура:
- Подземный паркинг;
- Кафе;
- Рестораны;
- Фитнес-клуб;
- Бассейн;
- Спа;
- Терраса;
- Консьерж;
- Круглосуточная охрана.
Внешняя инфраструктура:
- Аэропорт;
- Магазины;
- Медицинские учреждения;
- Образовательные учреждения;
- Салон красоты;
- Отеделения банка.
С удовольствием ответим на все Ваши вопросы, звоните или пишите!
Предлагаются апартаменты с видом на море и горы.
Резиденция располагает большими бассейнами и аквапарком, парковкой, садами, турецкой баней и сауной, детской площадкой, зоной барбекю, фитнес-центром, баскетбольной площадкой и теннисным кортом, игровой комнатой, кафе.
Окончание строительства - март 2025 года.
Удобства и оснащение в доме
Стенные шкафы
Кондиционеры
Кухонная бытовая техника (варочная панель, духовой шкаф, вытяжка)
Расположение и объекты поблизости
Гавань - 17 км
Аэропорт - 103 км
Торговый центр - 20 км