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Квартиры в Прачуапкхирикхан, Таиланд

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3 объекта найдено
Квартира 1 спальня с мебелью, с лифтом, с кондиционером в Хуахин, Таиланд
Квартира 1 спальня с мебелью, с лифтом, с кондиционером
Хуахин, Таиланд
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 41 м²
Этаж 6/8
Ультрамодные апартаменты в самом сердце города Хуахин!THE 88 CONDO HUAHIN расположен на холм…
€69,091
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DDA Real Estate
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Квартира 3 спальни с мебелью, с лифтом, с кондиционером в Хуахин, Таиланд
Квартира 3 спальни с мебелью, с лифтом, с кондиционером
Хуахин, Таиланд
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 125 м²
Этаж 3/8
Ультрамодные апартаменты в самом сердце города Хуахин!THE 88 CONDO HUAHIN расположен на холм…
€204,765
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Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
DDA Real Estate
Языки общения: English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Español, Čeština, Français, Italiano, Türkçe, 简体中文
Квартира 1 спальня с парковкой, с мебелью, с террасой в Хуахин, Таиланд
Квартира 1 спальня с парковкой, с мебелью, с террасой
Хуахин, Таиланд
Комнаты 2
Площадь 25 м²
Количество этажей 8
Новый жилой комплекс квартир «под ключ» в Нонг Кае, Хуа Хин, Прачуап Кхири Кхан, Таиланд Ок…
€38,536
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Параметры недвижимости в Прачуапкхирикхан, Таиланд

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
с видом на озеро
недорогая
элитная
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