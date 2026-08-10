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Квартиры в Хуахине, Таиланд

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2 объекта найдено
Квартира в Хуахин, Таиланд
Квартира
Хуахин, Таиланд
Испытайте идеальное сочетание комфорта и роскоши в этом потрясающем кондоминиуме с 1 спальне…
$71,814
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Международное агентство недвижимости Habita
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Квартира 2 комнаты в Хуахин, Таиланд
Квартира 2 комнаты
Хуахин, Таиланд
Число комнат 2
Количество спален 1
Площадь 25 м²
Количество этажей 8
Новый жилой комплекс квартир «под ключ» в Нонг Кае, Хуа Хин, Прачуап Кхири Кхан, Таиланд Ок…
$40,088
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Параметры недвижимости в Хуахине, Таиланд

с садом
с террасой
Недорогая
Элитная
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