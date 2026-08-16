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Квартиры в Краби, Таиланд

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4 объекта найдено
Квартира 4 спальни в Краби, Таиланд
Квартира 4 спальни
Краби, Таиланд
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 412 м²
Виллы Elixir в Klongtom Heritage, Краби, представляют собой редкую возможность инвестировать…
$938,990
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Квартира 4 спальни в Краби, Таиланд
Квартира 4 спальни
Краби, Таиланд
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 412 м²
Виллы Elixir в Klongtom Heritage, Краби, представляют собой редкую возможность инвестировать…
$938,990
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English
Квартира 4 спальни в Краби, Таиланд
Квартира 4 спальни
Краби, Таиланд
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 412 м²
Виллы Elixir в Klongtom Heritage, Краби, представляют собой редкую возможность инвестировать…
$938,990
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Orbis ExchangeOrbis Exchange
Квартира 4 спальни в Краби, Таиланд
Квартира 4 спальни
Краби, Таиланд
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 412 м²
Виллы Elixir в Klongtom Heritage, Краби, представляют собой редкую возможность инвестировать…
$938,990
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