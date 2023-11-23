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Жильё в Torrent, Испания

3 объекта найдено
Вилла 6 спален в Torrent, Испания
Вилла 6 спален
Torrent, Испания
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 422 м²
Luxurious detached house in full urbanización SUMMITS OF CALICANTO. Available in rent and in…
€500,000
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Вилла 3 спальни в Torrent, Испания
Вилла 3 спальни
Torrent, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 240 м²
Отдельный коттедж продается в Urbanizaci & # 243; n Masi a Павия, Торрент.S 240-й уперфект m…
€260,000
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Вилла 7 спален с сауной в Torrent, Испания
Вилла 7 спален с сауной
Torrent, Испания
Количество спален 7
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 900 м²
Шикарная просторная вилла в пригороде Валенсии в Торренте площадью 900 м2 и прилегающим учас…
€1,12 млн
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