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Жилье в Альсире, Испания

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дома
3
3 объекта найдено
Вилла в Альсира, Испания
Вилла
Альсира, Испания
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 1 667 м²
Если вы ищите загородный дом для большой семьи в тихом живописном месте в окружении природы,…
$753,711
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Вилла в Альсира, Испания
Вилла
Альсира, Испания
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 403 м²
Дом в типичном в валенсийском стиле с садовым участком.  В отличном состоянии. 2 независимых…
$347,032
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Дом 4 комнаты в la Barraca dAigues Vives, Испания
Дом 4 комнаты
la Barraca dAigues Vives, Испания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Продаётся дом в Alzira в районе C.P Maria Aguas Vivas. Общая площадь 400.00 м2, дом 2024 год…
$2,32 млн
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