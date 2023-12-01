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Жильё в Альсира, Испания

3 объекта найдено
Квартира 3 спальни с балконом, с мебелью, с кондиционером в Альсира, Испания
Квартира 3 спальни с балконом, с мебелью, с кондиционером
Альсира, Испания
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 140 м²
Этаж 2/4
Продается квартира в Испании, в г. Корбера в 40 мин. езды от Валенсии. В 15 мин. езды Бал…
€68,000
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Вилла 5 спален с балконом, с террасой, с садом в Альсира, Испания
Вилла 5 спален с балконом, с террасой, с садом
Альсира, Испания
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 1 667 м²
Если вы ищите загородный дом для большой семьи в тихом живописном месте в окружении природы,…
€695,000
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Вилла 5 спален с балконом, с мебелью, с террасой в Альсира, Испания
Вилла 5 спален с балконом, с мебелью, с террасой
Альсира, Испания
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 403 м²
Дом в типичном в валенсийском стиле с садовым участком.  В отличном состоянии. 2 незави…
€320,000
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