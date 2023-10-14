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Жильё с видом на горы в Валенсия, Испания

Safor
27
Gandia
14
Oliva
8
Comarca de Valencia
7
el Camp de Morvedre
6
la Ribera Baixa
6
Cullera
4
el Camp de Turia
4
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1 объект найдено
Квартира 3 спальни с балконом, с мебелью, с кондиционером в Альсира, Испания
Квартира 3 спальни с балконом, с мебелью, с кондиционером
Альсира, Испания
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 140 м²
Этаж 2/4
Продается квартира в Испании, в г. Корбера в 40 мин. езды от Валенсии. В 15 мин. езды Бал…
€68,000

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