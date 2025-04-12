Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Испания
  3. Paiporta
  4. Жилая

Жильё в Paiporta, Испания

2 объекта найдено
Вилла в Paiporta, Испания
Вилла
Paiporta, Испания
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 380 м²
Великолепная вилла с бассейном, расположенная в привилегированной районе пригорода Валенсии.…
$649,892
Оставить заявку
Квартира 2 спальни в Paiporta, Испания
Квартира 2 спальни
Paiporta, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 66 м²
Новый этаж в Paiporta с качественными материалами. 2ª высота здания 3 высоты, полностью снар…
$116,450
Оставить заявку
Realting.com
Перейти
Realting.com
Перейти

© 2018 - 2025 Realting.com

Рейтинг 4.9 / 5:
1111 голосов