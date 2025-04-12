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Жильё в Чиривелья, Испания

2 объекта найдено
Квартира 3 спальни в Чиривелья, Испания
Квартира 3 спальни
Чиривелья, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 66 м²
Продается квартира в центре Xirivella 1 этаж 3 спальни 1 ванная комната Балкон Квартира пос…
$89,985
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Дом 4 комнаты в Чиривелья, Испания
Дом 4 комнаты
Чиривелья, Испания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Продаётся дом в Xirivella в районе Constitucion. Общая площадь 228.27 м2, дом 2025 года пост…
$324,558
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ALEGRIA REAL ESTATE
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