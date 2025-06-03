Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Испания
  3. el Baix Segura La Vega Baja
  4. Жилая
  5. Дом
  6. Терраса

Продажа домов с террасой в el Baix Segura La Vega Baja, Испания

Торревьеха
513
Orihuela
795
Pilar de la Horadada
558
Rojales
391
Показать больше
576 объектов найдено
Вилла в Dehesa de Campoamor, Испания
Вилла
Dehesa de Campoamor, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 194 м²
Красивая вилла с частным бассейном в Dehesa de Campoamor - AGI115628 3 спальни, 4 ванные ком…
$867,746
Оставить заявку
Бунгало в Торревьеха, Испания
Бунгало
Торревьеха, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 58 м²
Красивое бунгало в урбанизации Торрета I всего в 100 метрах от нескольких услуг, таких как т…
$99,330
Оставить заявку
Вилла в Orihuela, Испания
Вилла
Orihuela, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 150 м²
Вилла в Пунта Прима, площадь 150 м2 - AGI119431 4 спальни, 3 ванные комнаты. Ковровая зона: …
$520,626
Оставить заявку
Бунгало в Entrenaranjos, Испания
Бунгало
Entrenaranjos, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 97 м²
Этот комплекс расположен в урбанизации Энтренаранхос, в муниципалитете Ориуэла (Аликанте), к…
$230,399
Оставить заявку
Дом 2 спальни в Pilar de la Horadada, Испания
Дом 2 спальни
Pilar de la Horadada, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 75 м²
$203,014
Оставить заявку
Вилла в Dehesa de Campoamor, Испания
Вилла
Dehesa de Campoamor, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 92 м²
3 bedrooms, 2 bathroomsArea: 92 m2.Plot size: 500 m2.New Build.There is private pool, parki…
$616,505
Оставить заявку
Вилла в Pilar de la Horadada, Испания
Вилла
Pilar de la Horadada, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 146 м²
Independent villa in Pilar de la Horadada, Costa Blanca This exclusive 467 m2 home is the pe…
$567,036
Оставить заявку
Бунгало в Торревьеха, Испания
Бунгало
Торревьеха, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 70 м²
Бунгало в недавно построенной урбанизации с прекрасным видом на розовую соляную шахту Лос Ба…
$259,360
Оставить заявку
Дом 3 спальни в Торревьеха, Испания
Дом 3 спальни
Торревьеха, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 71 м²
$238,683
Оставить заявку
Дом 3 спальни в Торревьеха, Испания
Дом 3 спальни
Торревьеха, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 71 м²
$253,545
Оставить заявку
Бунгало в Algorfa, Испания
Бунгало
Algorfa, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 71 м²
НОВЫЙ ЖИЛОЙ КОМПЛЕКС В ЛА ФИНКА ГОЛЬФ Новый жилой комплекс из бунгало и таунхаусов в Ла Финк…
$258,557
Оставить заявку
Вилла в Pilar de la Horadada, Испания
Вилла
Pilar de la Horadada, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 179 м²
Villa in Pinar de Campoverde, Pilar de la Horadada, Costa Blanca Luxury home with sea views …
$707,704
Оставить заявку
Дом 2 спальни в Торревьеха, Испания
Дом 2 спальни
Торревьеха, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 63 м²
$233,729
Оставить заявку
Вилла в Orihuela, Испания
Вилла
Orihuela, Испания
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 603 м²
Вилла Вилла на первой линии с бассейном под реконструкцию в Кабо Ройг (Cabo Roig) с прекрасн…
$2,28 млн
Оставить заявку
Вилла в Los Montesinos, Испания
Вилла
Los Montesinos, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 99 м²
Semi-detached villas in La Herrada, Los Montesinos, Costa Blanca This project has 32 semi-de…
$305,327
Оставить заявку
Дом 2 спальни в Pilar de la Horadada, Испания
Дом 2 спальни
Pilar de la Horadada, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 72 м²
$203,113
Оставить заявку
Вилла в Urbanizacion Dona Pepa, Испания
Вилла
Urbanizacion Dona Pepa, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 286 м²
Роскошные виллы в Сьюдад-Кесаде, Рохалесе, Аликанте. 2 независимые высококачественные виллы,…
$785,072
Оставить заявку
Бунгало в Orihuela, Испания
Бунгало
Orihuela, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 93 м²
БУНГАЛО КВАРТИРЫ В ВИСТАБЕЛЛА Новый жилой комплекс современных бунгало в Вистабелле. Бунгало…
$236,858
Оставить заявку
Таунхаус в Торревьеха, Испания
Таунхаус
Торревьеха, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 75 м²
Дом всего в нескольких метрах от пляжа кораблекрушений 75 квадратных метров с 3 спальней, 1 …
$172,261
Оставить заявку
Вилла в Сан-Мигель-де-Салинас, Испания
Вилла
Сан-Мигель-де-Салинас, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 137 м²
Дом премиум-класса в Сан-Мигель-де-Салинас, площадь 181 м2 - HH6448 3 спальни, 3 ванные комн…
$705,088
Оставить заявку
Бунгало в Торревьеха, Испания
Бунгало
Торревьеха, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 206 м²
Роскошный Бунгало в Torrevieja, Коста Бланка - GDO7737 2 спальни, 2 ванные комнаты. Ковровая…
$258,171
Оставить заявку
Вилла в Dehesa de Campoamor, Испания
Вилла
Dehesa de Campoamor, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 157 м²
Красивый дом в Dehesa de Campoamor - AGI115620 4 спальни, 4 ванные комнаты. Площадь ковра: 1…
$726,729
Оставить заявку
Вилла в Orihuela, Испания
Вилла
Orihuela, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 150 м²
Вилла класса люкс в Пунта Прима, Испания - AGI119435 4 спальни, 3 ванные комнаты. Ковровая з…
$543,406
Оставить заявку
Дом 2 спальни в Urbanizacion Dona Pepa, Испания
Дом 2 спальни
Urbanizacion Dona Pepa, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 79 м²
$256,617
Оставить заявку
Вилла в Los Montesinos, Испания
Вилла
Los Montesinos, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 106 м²
Виллы с 3 спальнями Alba Salina - это жилой комплекс, состоящий из вилл с 3 спальнями, 2 ван…
$329,836
Оставить заявку
Дом 2 спальни в Pilar de la Horadada, Испания
Дом 2 спальни
Pilar de la Horadada, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 82 м²
$204,996
Оставить заявку
Вилла в Dehesa de Campoamor, Испания
Вилла
Dehesa de Campoamor, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 197 м²
Elite Новая вилла у моря в Дехеса-де-Кампоамор, Коста-Бланка - AGI115660 4 спальни, 4 ванные…
$867,746
Оставить заявку
Таунхаус в Bigastro, Испания
Таунхаус
Bigastro, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 152 м²
Современный таунхаус в Бигастро - SUN116086 3 спальни, 3 ванные комнаты. Площадь ковра: 111 …
$194,170
Оставить заявку
Дом 3 спальни в Pilar de la Horadada, Испания
Дом 3 спальни
Pilar de la Horadada, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 112 м²
$277,324
Оставить заявку
Дом 3 спальни в Pilar de la Horadada, Испания
Дом 3 спальни
Pilar de la Horadada, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 104 м²
$297,140
Оставить заявку

Типы недвижимости в el Baix Segura La Vega Baja

виллы
замки
шале
бунгало
таунхаусы
дуплексы

Параметры недвижимости в el Baix Segura La Vega Baja, Испания

с гаражом
с садом
с видом на горы
с видом на море
с бассейном
с видом на озеро
с полем для гольфа
Недорогая
Элитная
Realting.com
Перейти