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Таунхаусы в Вега-Баха-дель-Сегура, Испания

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Торревьеха
95
Ориуэла
89
Пилар-де-ла-Орадада
88
Рохалес
20
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455 объектов найдено
Таунхаус в Торревьеха, Испания
Таунхаус
Торревьеха, Испания
$144,513
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Международное агентство недвижимости Habita
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Таунхаус в Гуардамар, Испания
Таунхаус
Гуардамар, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 144 м²
Новые квартиры и таунхаусы в Эль-Расо (Гуардамар-дель-Сегура) Эксклюзивный жилой комплекс н…
$536,527
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Таунхаус 3 комнаты в Cox, Испания
Таунхаус 3 комнаты
Cox, Испания
Число комнат 3
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 82 м²
Откройте для себя эксклюзивную коллекцию из 44 таунхаусов с солярием, предназначенных для те…
$276,977
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Таунхаус в Entrenaranjos, Испания
Таунхаус
Entrenaranjos, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 133 м²
Расположенный в престижном районе Ориуэла Коста, этот комплекс таунхаусов предлагает уникаль…
$422,048
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Таунхаус 4 комнаты в Сан-Мигель-де-Салинас, Испания
Таунхаус 4 комнаты
Сан-Мигель-де-Салинас, Испания
Число комнат 4
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 126 м²
Расположенный в самом сердце престижного Сан-Мигель-де-Салинас, этот прекрасно отремонтирова…
$230,013
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Таунхаус 3 комнаты в Торревьеха, Испания
Таунхаус 3 комнаты
Торревьеха, Испания
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 178 м²
Этаж 2/2
В продаже новый двухэтажный дуплекс в закрытом жилом комплексе в спальном районе города Торр…
$352,532
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Таунхаус 2 комнаты в Ориуэла, Испания
Таунхаус 2 комнаты
Ориуэла, Испания
Число комнат 2
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 82 м²
Продается уютный дом в Орихуэле Коста, районе Лас Филипинас, расположенный в спокойном и ухо…
$242,611
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Таунхаус в Пилар-де-ла-Орадада, Испания
Таунхаус
Пилар-де-ла-Орадада, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 114 м²
Расположенный в очаровательном муниципалитете Пилар-де-ла-Орадада, этот жилой комплекс предл…
$432,311
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Таунхаус в Dolores, Испания
Таунхаус
Dolores, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 143 м²
Расположенные в очаровательном городе Долорес, эти таунхаусы предлагают отличную возможность…
$478,552
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Таунхаус 3 комнаты в Dolores, Испания
Таунхаус 3 комнаты
Dolores, Испания
Число комнат 3
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 158 м²
Откройте для себя идеальную возможность с этими великолепными таунхаусами в Долоресе (Аликан…
$374,493
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Таунхаус 3 комнаты в Торревьеха, Испания
Таунхаус 3 комнаты
Торревьеха, Испания
Число комнат 3
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 115 м²
В оживлённом прибрежном городе Торревьеха этот эксклюзивный жилой комплекс предлагает 10 тау…
$577,806
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Таунхаус 4 комнаты в Пилар-де-ла-Орадада, Испания
Таунхаус 4 комнаты
Пилар-де-ла-Орадада, Испания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 146 м²
Количество этажей 2
Представляем таунхаус в два уровня в районе Пилар-де-ла-Орадада, рядом с Торре-де-ла-Орадада…
$300,519
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Таунхаус 3 комнаты в Торревьеха, Испания
Таунхаус 3 комнаты
Торревьеха, Испания
Число комнат 3
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 115 м²
В ярком прибрежном городе Торревьеха расположен этот эксклюзивный жилой комплекс из 10 таунх…
$577,806
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Таунхаус 4 комнаты в Торревьеха, Испания
Таунхаус 4 комнаты
Торревьеха, Испания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 123 м²
Количество этажей 2
Предлагаем великолепный таунхаус с личным бассейном в городе Торревьеха, район Los Balcones.…
$342,129
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Таунхаус 3 комнаты в Daya Nueva, Испания
Таунхаус 3 комнаты
Daya Nueva, Испания
Число комнат 3
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 96 м²
Жизнь в этом очаровательном уголке Аликанте предлагает идеальное сочетание спокойной сельско…
$345,597
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Таунхаус 4 комнаты в Dehesa de Campoamor, Испания
Таунхаус 4 комнаты
Dehesa de Campoamor, Испания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 98 м²
Количество этажей 2
Продается комфортабельный таунхаус в закрытой урбанизации в городе Dehesa de Campoamor. Расс…
$458,546
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Таунхаус в Rafal, Испания
Таунхаус
Rafal, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 212 м²
Расположенный в очаровательном поселке Рафал, этот жилой комплекс предлагает эксклюзивный вы…
$310,194
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Таунхаус в Dolores, Испания
Таунхаус
Dolores, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 103 м²
Новые квадрохаусы и таунхаусы в Долорес В этом современном жилом комплексе в Долорес пр…
$522,057
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Таунхаус в Cox, Испания
Таунхаус
Cox, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 81 м²
Продажа новых таунхаусов в Коксе - 44 современных дома с удобствами Откройте для себя новый…
$258,248
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Таунхаус в Cox, Испания
Таунхаус
Cox, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 99 м²
Новые бунгало и таунхаусы в Коксе, Аликанте Эксклюзивный жилой комплекс из 26 домов Откр…
$291,390
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Таунхаус в Торревьеха, Испания
Таунхаус
Торревьеха, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 90 м²
Просторный отремонтированный таунхаус с 3 спальнями и видом на море недалеко от Ла Мата . Пр…
$406,802
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Таунхаус в Los Montesinos, Испания
Таунхаус
Los Montesinos, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 112 м²
Расположенный в тихом районе Ла Херрада, этот жилой комплекс предлагает 14 таунхаусов, спрое…
$541,974
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Таунхаус 3 комнаты в Ориуэла, Испания
Таунхаус 3 комнаты
Ориуэла, Испания
Число комнат 3
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 105 м²
Ощутите воплощение современного образа жизни в этом красиво отреставрированном таунхаусе, ид…
$277,402
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Таунхаус 3 комнаты в Entrenaranjos, Испания
Таунхаус 3 комнаты
Entrenaranjos, Испания
Число комнат 3
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 145 м²
$364,090
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Таунхаус 4 комнаты в Ориуэла, Испания
Таунхаус 4 комнаты
Ориуэла, Испания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 197 м²
Продается современный таунхаус. Площадь постройки составляет 197 м2. Дуплекс имеет три спал…
$433,441
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Таунхаус 3 комнаты в Пилар-де-ла-Орадада, Испания
Таунхаус 3 комнаты
Пилар-де-ла-Орадада, Испания
Число комнат 3
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 115 м²
Испытайте комфорт современных таунхаусов и полудомов нового строительства в тихом районе Пил…
$398,650
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Таунхаус 3 комнаты в Пилар-де-ла-Орадада, Испания
Таунхаус 3 комнаты
Пилар-де-ла-Орадада, Испания
Число комнат 3
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 131 м²
Эксклюзивный жилой комплекс новостроек в городе Пилар-де-ла-Орадада на прекрасном побережье …
$358,196
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Таунхаус в Торревьеха, Испания
Таунхаус
Торревьеха, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 152 м²
Этот трехэтажный дом плюс частный солярий имеет 4 спальни и 3 ванные комнаты, а также частны…
$347,624
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Таунхаус 3 комнаты в Benijofar, Испания
Таунхаус 3 комнаты
Benijofar, Испания
Число комнат 3
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 138 м²
Представляем великолепную возможность жить в одной из самых желанных районов юга Коста-Бланк…
$537,467
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Таунхаус 3 комнаты в Dolores, Испания
Таунхаус 3 комнаты
Dolores, Испания
Число комнат 3
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 143 м²
В самом сердце Вега-Баха, в тихом районе с отличным транспортным сообщением, расположен экск…
$479,675
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Параметры недвижимости в Вега-Баха-дель-Сегура, Испания

с гаражом
с садом
с террасой
с видом на горы
с видом на море
с бассейном
с видом на озеро
с полем для гольфа
Недорогая
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