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Шале в Вега-Баха-дель-Сегура, Испания

Pilar de la Horadada
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Шале В архив
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7 объектов найдено
Шале 2 спальни с ванной, с личным бассейном, с White goods в Pilar de la Horadada, Испания
Шале 2 спальни с ванной, с личным бассейном, с White goods
Pilar de la Horadada, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 74 м²
Виллы с 3 спальнями Великолепные недавно построенные виллы с 3 спальнями, 2 или 3 ванными, ч…
€269,900
Шале 2 спальни с террасой, с садом, с ванной в Orihuela, Испания
Шале 2 спальни с террасой, с садом, с ванной
Orihuela, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 89 м²
€232,000
Шале 2 спальни с садом, с ванной, с личным бассейном в Pilar de la Horadada, Испания
Шале 2 спальни с садом, с ванной, с личным бассейном
Pilar de la Horadada, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 69 м²
€215,900
Шале 2 спальни с террасой, с ванной, с личным бассейном в Pilar de la Horadada, Испания
Шале 2 спальни с террасой, с ванной, с личным бассейном
Pilar de la Horadada, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 72 м²
€249,500
Шале 3 спальни с ванной, с личным бассейном, с White goods в Pilar de la Horadada, Испания
Шале 3 спальни с ванной, с личным бассейном, с White goods
Pilar de la Horadada, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 90 м²
€285,000
Шале 3 спальни с ванной, с личным бассейном, с White goods в San Fulgencio, Испания
Шале 3 спальни с ванной, с личным бассейном, с White goods
San Fulgencio, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 109 м²
€299,900
Шале 3 спальни с террасой, с ванной, с личным бассейном в Almoradi, Испания
Шале 3 спальни с террасой, с ванной, с личным бассейном
Almoradi, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 126 м²
€309,000

Параметры недвижимости в Вега-Баха-дель-Сегура, Испания

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
недорогая
элитная
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