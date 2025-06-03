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Продажа домов с видом на горы в el Baix Segura La Vega Baja, Испания

Торревьеха
513
Orihuela
795
Pilar de la Horadada
558
Rojales
391
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10 объектов найдено
Бунгало в Entrenaranjos, Испания
Бунгало
Entrenaranjos, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 97 м²
Этот комплекс расположен в урбанизации Энтренаранхос, в муниципалитете Ориуэла (Аликанте), к…
$230,399
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Бунгало в Гуардамар, Испания
Бунгало
Гуардамар, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 98 м²
Апартаменты Residencial находятся в 800 метрах от пляжа в Гуардамар-дель-Сегура. Рядом с сос…
$426,345
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Дом 5 комнат в Albatera, Испания
Дом 5 комнат
Albatera, Испания
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 260 м²
Количество этажей 2
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
$399,362
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Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
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Таунхаус в Daya Nueva, Испания
Таунхаус
Daya Nueva, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 97 м²
НОВЫЙ СОВРЕМЕННЫЙ ДОМ В ДАЙЯ НУЭВА Новые дома с таунхаусами в Дайя-Нуэва. Недавно построенны…
$263,774
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Таунхаус в Торревьеха, Испания
Таунхаус
Торревьеха, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 150 м²
Прекрасный дуплекс полностью меблирована, находится в двух километрах. Пляж Кораблекрушение,…
$204,560
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Бунгало в Entrenaranjos, Испания
Бунгало
Entrenaranjos, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 83 м²
Этот комплекс расположен в урбанизации Энтренаранхос, в муниципалитете Ориуэла (Аликанте), к…
$236,858
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Бунгало в Торревьеха, Испания
Бунгало
Торревьеха, Испания
Площадь 179 м²
Эти роскошные двухкомнатные апартаменты в Торревьехе, на Коста-Бланка, предлагают современно…
$301,509
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Дом 4 комнаты в Urbanizacion Dona Pepa, Испания
Дом 4 комнаты
Urbanizacion Dona Pepa, Испания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 124 м²
Количество этажей 3
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
$629,710
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Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
Таунхаус в Benijofar, Испания
Таунхаус
Benijofar, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 85 м²
В центре красивого города Бенихофар строится современный таунхаус, готовый к заселению в янв…
$181,950
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Вилла 4 комнаты в Algorfa, Испания
Вилла 4 комнаты
Algorfa, Испания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 130 м²
Количество этажей 1
Отдельные Дома с 3 Спальнями в Стиле Бунгало в Альгорфе, Испания Отдельные дома в стиле бунг…
$665,141
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Типы недвижимости в el Baix Segura La Vega Baja

виллы
замки
шале
бунгало
таунхаусы
дуплексы

Параметры недвижимости в el Baix Segura La Vega Baja, Испания

с гаражом
с садом
с террасой
с видом на море
с бассейном
с видом на озеро
с полем для гольфа
Недорогая
Элитная
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