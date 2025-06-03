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Дома на берегу моря в el Baix Segura La Vega Baja, Испания

Торревьеха
513
Orihuela
795
Pilar de la Horadada
558
Rojales
391
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63 объекта найдено
Вилла в Dehesa de Campoamor, Испания
Вилла
Dehesa de Campoamor, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 194 м²
Красивая вилла с частным бассейном в Dehesa de Campoamor - AGI115628 3 спальни, 4 ванные ком…
$867,746
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Вилла в Dehesa de Campoamor, Испания
Вилла
Dehesa de Campoamor, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 197 м²
Elite Новая вилла у моря в Дехеса-де-Кампоамор, Коста-Бланка - AGI115660 4 спальни, 4 ванные…
$867,746
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Вилла в Сан-Мигель-де-Салинас, Испания
Вилла
Сан-Мигель-де-Салинас, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 250 м²
Роскошная вилла с великолепным видом между Вильямартином и Сан-Мигелем. Просторная полуновая…
$583,143
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Дом 4 комнаты в Торревьеха, Испания
Дом 4 комнаты
Торревьеха, Испания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 70 м²
Количество этажей 2
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
$280,354
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Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
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Вилла в Dehesa de Campoamor, Испания
Вилла
Dehesa de Campoamor, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 194 м²
Комфортабельная вилла в Dehesa de Campoamor, площадь 194 м2 - AGI115629 3 спальни, 4 ванные …
$867,746
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Вилла в Urbanizacion Dona Pepa, Испания
Вилла
Urbanizacion Dona Pepa, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 260 м²
Премиум-класс дом в Ciudad Quesada, 3 спальни, площадь 260 м2 - UG119722 3 спальни, 3 ванные…
$569,819
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Вилла в Dehesa de Campoamor, Испания
Вилла
Dehesa de Campoamor, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 197 м²
Современный новый дом в Dehesa de Campoamor, до моря 200 м - AGI8581 4 спальни, 4 ванные ком…
$1,38 млн
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Дуплекс 3 спальни в Гуардамар, Испания
Дуплекс 3 спальни
Гуардамар, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 105 м²
3 bedrooms, 3 bathroomsArea: 105 m2.Terrace: 22 m2.New Build.There is communal pool, underg…
$257,521
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Вилла в Торревьеха, Испания
Вилла
Торревьеха, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 238 м²
VIP Class House в Торревьеха, Испания - CBC1110599 3 спальни, 3 ванные комнаты. Ковровая пло…
$629,155
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Вилла в Dehesa de Campoamor, Испания
Вилла
Dehesa de Campoamor, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 197 м²
Новая вилла в Dehesa de Campoamor, Коста Бланка - AGI115655 4 спальни, 4 ванные комнаты. Ков…
$867,746
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Вилла в Pilar de la Horadada, Испания
Вилла
Pilar de la Horadada, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 115 м²
Комфортабельная вилла в Pilar de la Horadada, Испания - BM8425 3 спальни, 2 ванные комнаты. …
$314,469
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Вилла в Dehesa de Campoamor, Испания
Вилла
Dehesa de Campoamor, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 197 м²
4 bedrooms, 4 bathroomsArea: 197 m2.Plot size: 500 m2.The Villa is situated by sea.New Build…
$886,925
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Вилла в Dehesa de Campoamor, Испания
Вилла
Dehesa de Campoamor, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 365 м²
Новая вилла в Dehesa de Campoamor, 4 спальни, площадь 365 м2 - AGI115643 4 спальни, 4 ванные…
$2,03 млн
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Вилла в Dehesa de Campoamor, Испания
Вилла
Dehesa de Campoamor, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 197 м²
Вилла в Dehesa de Campoamor, площадь 197 м2 - AGI115656 4 спальни, 4 ванные комнаты. Коврова…
$867,746
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Вилла в Торревьеха, Испания
Вилла
Торревьеха, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 238 м²
Красивая вилла недалеко от моря в Торревьеха - CBC1110600 3 спальни, 3 ванные комнаты. Площа…
$629,155
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Вилла в Гуардамар, Испания
Вилла
Гуардамар, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 269 м²
Великолепная вилла в Guardamar del Segura, до пляжа 500 м - AT115162 4 спальни, 4 ванные ком…
$687,515
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Вилла в Dehesa de Campoamor, Испания
Вилла
Dehesa de Campoamor, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 194 м²
3 bedrooms, 4 bathroomsArea: 194 m2.Plot size: 500 m2.The Villa is situated by sea.New Build…
$865,292
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Вилла в Dehesa de Campoamor, Испания
Вилла
Dehesa de Campoamor, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 194 м²
Роскошный дом класса рядом с морем в Dehesa de Campoamor, Коста Бланка - AGI115627 3 спальни…
$867,746
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Вилла в Pilar de la Horadada, Испания
Вилла
Pilar de la Horadada, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 115 м²
Современная новая вилла в Pilar de la Horadada, 3 спальни - BM8424 3 спальни, 2 ванные комна…
$325,317
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Вилла в Гуардамар, Испания
Вилла
Гуардамар, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 125 м²
Новая вилла в Guardamar del Segura, Коста Бланка - SL7189 3 спальни, 2 ванные комнаты. Ковро…
$367,730
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Вилла в Dehesa de Campoamor, Испания
Вилла
Dehesa de Campoamor, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 197 м²
Новая вилла недалеко от моря в Dehesa de Campoamor - AGI115644 4 спальни, 4 ванные комнаты. …
$889,441
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Вилла в Pilar de la Horadada, Испания
Вилла
Pilar de la Horadada, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 91 м²
Комфортабельная вилла в Pilar de la Horadada, Испания - BM114108 3 спальни, 2 ванные комнаты…
$250,469
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Вилла в Los Montesinos, Испания
Вилла
Los Montesinos, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 89 м²
Современная вилла с частным бассейном в Лос Монтесинос - HE7381 3 спальни, 2 ванные комнаты.…
$309,154
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Бунгало в Торревьеха, Испания
Бунгало
Торревьеха, Испания
Площадь 179 м²
Эти роскошные двухкомнатные апартаменты в Торревьехе, на Коста-Бланка, предлагают современно…
$301,509
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Вилла в Торревьеха, Испания
Вилла
Торревьеха, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 238 м²
Современный Новый Дом в Торревьеха, Испания - CBC1110598 3 спальни, 3 ванные комнаты. Площад…
$645,427
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Вилла в Dehesa de Campoamor, Испания
Вилла
Dehesa de Campoamor, Испания
Количество спален 10
Кол-во ванных комнат 9
Площадь 800 м²
Отдельная вилла в районе Кампоамор. Отдельная вилла с большим садом, гаражом и частным бассе…
$1,15 млн
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Вилла в Dehesa de Campoamor, Испания
Вилла
Dehesa de Campoamor, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 194 м²
3 bedrooms, 4 bathroomsArea: 194 m2.Plot size: 500 m2.The Villa is situated by sea.New Build…
$865,292
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Вилла в Торревьеха, Испания
Вилла
Торревьеха, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 135 м²
Комфортабельная вилла рядом с морем в Торревьеха - IR6785 3 спальни, 3 ванные комнаты. Площа…
$412,205
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Вилла в Dehesa de Campoamor, Испания
Вилла
Dehesa de Campoamor, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 194 м²
Роскошный дом класса рядом с морем в Dehesa de Campoamor, Коста Бланка - AGI3988 3 спальни, …
$867,746
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Вилла в Гуардамар, Испания
Вилла
Гуардамар, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 143 м²
Великолепная вилла в Guardamar del Segura, Коста Бланка - SL7196 3 спальни, 2 ванные комнаты…
$400,273
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Типы недвижимости в el Baix Segura La Vega Baja

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Параметры недвижимости в el Baix Segura La Vega Baja, Испания

с гаражом
с садом
с террасой
с видом на горы
с бассейном
с видом на озеро
с полем для гольфа
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