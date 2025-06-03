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Продажа домов с садом в el Baix Segura La Vega Baja, Испания

Торревьеха
513
Orihuela
794
Pilar de la Horadada
559
Rojales
391
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234 объекта найдено
Бунгало в Торревьеха, Испания
Бунгало
Торревьеха, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 58 м²
Красивое бунгало в урбанизации Торрета I всего в 100 метрах от нескольких услуг, таких как т…
$99,330
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Вилла в Rojales, Испания
Вилла
Rojales, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 125 м²
Новый дом в Rojales - MT8489 2 спальни, 2 ванные комнаты. Площадь ковра: 125 m2.Plot площадь…
$227,689
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Бунгало в Entrenaranjos, Испания
Бунгало
Entrenaranjos, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 97 м²
Этот комплекс расположен в урбанизации Энтренаранхос, в муниципалитете Ориуэла (Аликанте), к…
$230,399
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Вилла в Dehesa de Campoamor, Испания
Вилла
Dehesa de Campoamor, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 92 м²
3 bedrooms, 2 bathroomsArea: 92 m2.Plot size: 500 m2.New Build.There is private pool, parki…
$616,505
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Бунгало в Торревьеха, Испания
Бунгало
Торревьеха, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 70 м²
Бунгало в недавно построенной урбанизации с прекрасным видом на розовую соляную шахту Лос Ба…
$259,360
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Вилла в Orihuela, Испания
Вилла
Orihuela, Испания
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 603 м²
Вилла Вилла на первой линии с бассейном под реконструкцию в Кабо Ройг (Cabo Roig) с прекрасн…
$2,28 млн
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Бунгало в Pilar de la Horadada, Испания
Бунгало
Pilar de la Horadada, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 85 м²
Новый роскошный комплекс с 8 бунгало с общим бассейном, парковкой, террасой на первом этаже …
$192,717
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Дом 2 спальни в Pilar de la Horadada, Испания
Дом 2 спальни
Pilar de la Horadada, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 72 м²
$203,113
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Бунгало в Orihuela, Испания
Бунгало
Orihuela, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 93 м²
БУНГАЛО КВАРТИРЫ В ВИСТАБЕЛЛА Новый жилой комплекс современных бунгало в Вистабелле. Бунгало…
$236,858
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Вилла в Сан-Мигель-де-Салинас, Испания
Вилла
Сан-Мигель-де-Салинас, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 137 м²
Дом премиум-класса в Сан-Мигель-де-Салинас, площадь 181 м2 - HH6448 3 спальни, 3 ванные комн…
$705,088
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Вилла в Dehesa de Campoamor, Испания
Вилла
Dehesa de Campoamor, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 157 м²
Красивый дом в Dehesa de Campoamor - AGI115620 4 спальни, 4 ванные комнаты. Площадь ковра: 1…
$726,729
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Таунхаус в Pilar de la Horadada, Испания
Таунхаус
Pilar de la Horadada, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 105 м²
$267,416
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Дом 3 спальни в Pilar de la Horadada, Испания
Дом 3 спальни
Pilar de la Horadada, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 112 м²
$277,324
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Вилла в Pilar de la Horadada, Испания
Вилла
Pilar de la Horadada, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 67 м²
$247,600
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Дом 2 спальни в Entrenaranjos, Испания
Дом 2 спальни
Entrenaranjos, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 66 м²
Бунгало у гольф поля Уютный жилой комплекс состоит из бунгало с 2 или 3 спальнями, каждое их…
$168,336
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Таунхаус в Dolores, Испания
Таунхаус
Dolores, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 144 м²
НОВАЯ СТРОИТЕЛЬСТВО ТАУНХАУС В ДОЛОРЕС Новый жилой комплекс с таунхаусами и таунхаусами в До…
$301,456
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Вилла в Dehesa de Campoamor, Испания
Вилла
Dehesa de Campoamor, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 92 м²
VIP класса дом в Дехеса де Кампоамор, 3 спальни, 92 м2 - AGI115567 3 спальни, 2 ванные комна…
$618,254
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Таунхаус в Dolores, Испания
Таунхаус
Dolores, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 146 м²
СМЕЖНЫЙ ДОМ В ДОЛОРЕС Новый жилой комплекс с таунхаусами и таунхаусами в Долорес. Красивый т…
$387,586
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Дом 2 спальни в Pilar de la Horadada, Испания
Дом 2 спальни
Pilar de la Horadada, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 80 м²
$168,336
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Бунгало в Торревьеха, Испания
Бунгало
Торревьеха, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 128 м²
Премиум класс Бунгало в Torrevieja - AGI115458 3 спальни, 2 ванные комнаты. Ковровая площадь…
$216,408
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Вилла в Bigastro, Испания
Вилла
Bigastro, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 129 м²
Вилла с частным бассейном в Бигастро - SUN114468 3 спальни, 3 ванные комнаты. Ковровая зона:…
$296,679
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Бунгало в Торревьеха, Испания
Бунгало
Торревьеха, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 63 м²
Бунгало в недавно построенной урбанизации с прекрасным видом на розовую соляную шахту Лос Ба…
$237,827
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Таунхаус в Pilar de la Horadada, Испания
Таунхаус
Pilar de la Horadada, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 87 м²
$324,640
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Бунгало в Торревьеха, Испания
Бунгало
Торревьеха, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 71 м²
Современный Новый Бунгало у озера в Torrevieja - AGI115468 3 спальни, 2 ванные комнаты. Ковр…
$205,560
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Бунгало в Сан-Мигель-де-Салинас, Испания
Бунгало
Сан-Мигель-де-Салинас, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 92 м²
Бунгало с частным бассейном в Сан-Мигель-де-Салинас - AGI115741 3 спальни, 2 ванные комнаты.…
$303,676
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Вилла в Urbanizacion Dona Pepa, Испания
Вилла
Urbanizacion Dona Pepa, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 260 м²
Премиум-класс дом в Ciudad Quesada, 3 спальни, площадь 260 м2 - UG119722 3 спальни, 3 ванные…
$569,819
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Бунгало в Торревьеха, Испания
Бунгало
Торревьеха, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 128 м²
Премиум класс Бунгало в Torrevieja, площадь 128 м2 - AGI115462 3 спальни, 2 ванные комнаты. …
$216,408
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Бунгало в Orihuela, Испания
Бунгало
Orihuela, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 66 м²
Продается бунгало на верхнем этаже, дом 66 м2 с 2 спальнями, ванной комнатой, гостиной с кам…
$145,883
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Таунхаус в Orihuela, Испания
Таунхаус
Orihuela, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 122 м²
Дом с 2 спальнями, большими шкафами и 1 ванной комнатой с белой лакированной мебелью и мрамо…
$236,643
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Вилла в Pilar de la Horadada, Испания
Вилла
Pilar de la Horadada, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 119 м²
Современная Новая вилла в Pilar de la Horadada, 3 спальни, площадь 119 м2 - TRX117876 3 спал…
$323,256
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Типы недвижимости в el Baix Segura La Vega Baja

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Параметры недвижимости в el Baix Segura La Vega Baja, Испания

с гаражом
с террасой
с видом на горы
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с видом на озеро
с полем для гольфа
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