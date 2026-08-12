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Дуплексы в Вега-Баха-дель-Сегура, Испания

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Торревьеха
7
Ориуэла
4
Пилар-де-ла-Орадада
9
Гуардамар
3
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30 объектов найдено
Дуплекс 3 комнаты в Benijofar, Испания
Дуплекс 3 комнаты
Benijofar, Испания
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 86 м²
Количество этажей 1
Стильный дуплекс на верхнем этаже с солнечной террасой на крыше и джакузи, расположенный ряд…
$322,443
НДС
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Дуплекс 3 спальни в Ориуэла, Испания
Дуплекс 3 спальни
Ориуэла, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 90 м²
Откройте для себя этот впечатляющий, недавно отремонтированный дуплекс, сочетающий в себе со…
$227,871
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Дуплекс 3 спальни в Пилар-де-ла-Орадада, Испания
Дуплекс 3 спальни
Пилар-де-ла-Орадада, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 96 м²
Угловая квартира в Торре-де-ла-Орадада, расположенная в 700 м от моря. 3 спальни,  2 ван…
$567,343
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Дуплекс 3 комнаты в Los Montesinos, Испания
Дуплекс 3 комнаты
Los Montesinos, Испания
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 163 м²
Количество этажей 1
Потрясающий дуплекс на верхнем этаже с большой террасой на крыше, общественным бассейном, сп…
$310,548
НДС
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Дуплекс 4 комнаты в Пилар-де-ла-Орадада, Испания
Дуплекс 4 комнаты
Пилар-де-ла-Орадада, Испания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 112 м²
Квартиры с 2 и 3 спальнями, собственными бассейнами и террасами в Пилар-де-ла-Орадада Пилар-…
$751,883
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Дуплекс 4 комнаты в Los Montesinos, Испания
Дуплекс 4 комнаты
Los Montesinos, Испания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 197 м²
Количество этажей 1
Потрясающий дуплекс на верхнем этаже с большой террасой на крыше, общественным бассейном, сп…
$345,181
НДС
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Дуплекс 3 спальни в Торревьеха, Испания
Дуплекс 3 спальни
Торревьеха, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 85 м²
Откройте для себя этот светлый и уютный двухквартирный дом, расположенный в одном из самых п…
$279,822
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Дуплекс 3 комнаты в San Fulgencio, Испания
Дуплекс 3 комнаты
San Fulgencio, Испания
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 204 м²
Этаж 1
Изысканный улучшенный дуплекс с просторной частной террасой на крыше, просторной внутренней …
$351,770
НДС
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Дуплекс 4 комнаты в Пилар-де-ла-Орадада, Испания
Дуплекс 4 комнаты
Пилар-де-ла-Орадада, Испания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 99 м²
Элегантные дома с 2 и 3 спальнями в Торре-де-ла-Орадада рядом с пляжем и всей инфраструктуро…
$529,315
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Дуплекс 3 комнаты в Пилар-де-ла-Орадада, Испания
Дуплекс 3 комнаты
Пилар-де-ла-Орадада, Испания
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 155 м²
Количество этажей 1
Привлекательный дуплекс на верхнем этаже с большой террасой на крыше и общим бассейном, расп…
$287,102
НДС
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Дуплекс 2 спальни в Торревьеха, Испания
Дуплекс 2 спальни
Торревьеха, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 70 м²
Этот очаровательный таунхаус расположен в одном из самых тихих и приятных районов Торревьехи…
$236,136
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Дуплекс 3 спальни в Торревьеха, Испания
Дуплекс 3 спальни
Торревьеха, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 61 м²
Мы представляем этот очаровательный таунхаус, расположенный в районе Лос-Альтос в Торревьехе…
$234,955
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Дуплекс 4 комнаты в Пилар-де-ла-Орадада, Испания
Дуплекс 4 комнаты
Пилар-де-ла-Орадада, Испания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 96 м²
Стильные квартиры с 3 спальнями рядом с пляжем в Пилар-де-ла-Орадада Элегантные квартиры нах…
$573,065
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Дуплекс 4 комнаты в Пилар-де-ла-Орадада, Испания
Дуплекс 4 комнаты
Пилар-де-ла-Орадада, Испания
Число комнат 4
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 122 м²
Фантастический дуплекс на верхнем этаже с частной террасой на крыше, бассейнами для взрослых…
$399,803
НДС
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Дуплекс 4 комнаты в Benejuzar, Испания
Дуплекс 4 комнаты
Benejuzar, Испания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 111 м²
Современные квартиры с 2 и 3 спальнями в Бенехусаре, Аликанте Эти квартиры расположены в Бен…
$264,311
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Дуплекс 4 комнаты в Торревьеха, Испания
Дуплекс 4 комнаты
Торревьеха, Испания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 161 м²
Квартиры с видом на море и джакузи на крыше недалеко от центра Торревьехи Квартиры расположе…
$652,220
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Дуплекс 4 комнаты в Торревьеха, Испания
Дуплекс 4 комнаты
Торревьеха, Испания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 105 м²
Роскошный дуплекс на первом этаже с большой террасой и общим бассейном, расположенный недале…
$352,928
НДС
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Дуплекс 4 комнаты в Торревьеха, Испания
Дуплекс 4 комнаты
Торревьеха, Испания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 115 м²
Количество этажей 1
Потрясающий двухуровневый дом на верхнем этаже с большой террасой на крыше и общим бассейном…
$376,070
НДС
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Дуплекс 3 комнаты в Пилар-де-ла-Орадада, Испания
Дуплекс 3 комнаты
Пилар-де-ла-Орадада, Испания
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 92 м²
Двухуровневый дом на первом этаже с большим садом, террасой и общим бассейном в тихом районе…
$248,207
НДС
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Дуплекс 3 комнаты в Los Montesinos, Испания
Дуплекс 3 комнаты
Los Montesinos, Испания
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 100 м²
Современный дуплекс на первом этаже с большим садом, общественным бассейном, спортзалом и сп…
$275,890
НДС
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Дуплекс 4 комнаты в Ориуэла, Испания
Дуплекс 4 комнаты
Ориуэла, Испания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Предлагаем вашему вниманию этот прекрасный двухквартирный дом/дуплекс в популярном районе Ви…
$284,394
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Дуплекс 5 комнат в Ориуэла, Испания
Дуплекс 5 комнат
Ориуэла, Испания
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Продаётся дуплекс в Ориуэла Косте в районе Punta Prima. Общая площадь 0.00 м2, состоит из 5 …
$319,218
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Дуплекс 3 комнаты в Гуардамар, Испания
Дуплекс 3 комнаты
Гуардамар, Испания
Число комнат 3
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 90 м²
Этаж 2
Отличный дуплекс пентхаус в закрытом сообществе с бассейном. Он имеет 3 спальни, 2 ванные ко…
$168,094
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Дуплекс 5 комнат в Ориуэла, Испания
Дуплекс 5 комнат
Ориуэла, Испания
Число комнат 5
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 100 м²
Двухуровневая квартира с 3 спальнями в средиземноморском стиле в комплексе с общим бассейном…
$218,855
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Дуплекс 4 комнаты в Пилар-де-ла-Орадада, Испания
Дуплекс 4 комнаты
Пилар-де-ла-Орадада, Испания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Живите средиземноморской мечтой в Bella Salina – Коллекция дуплетов всего в 100 метрах от пл…
$603,496
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Дуплекс 3 комнаты в Гуардамар, Испания
Дуплекс 3 комнаты
Гуардамар, Испания
Число комнат 3
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Этаж 4
Гуардамар дель Сегура Дуплекс Пентхаус, имеет три спальни, 3 ванные комнаты и гараж, недалек…
$204,966
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Дуплекс 4 комнаты в Торревьеха, Испания
Дуплекс 4 комнаты
Торревьеха, Испания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
!Добро пожаловать в ваш новый дом! Этот очаровательный дуплекс расположен в тихом районе Ла …
$254,214
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Дуплекс 4 комнаты в Пилар-де-ла-Орадада, Испания
Дуплекс 4 комнаты
Пилар-де-ла-Орадада, Испания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Комплекс из 3 таунхаусов в Торре де ла Орадада в 400 метрах от пляжа, с 3 спальнями, 2 ванны…
$568,673
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Дуплекс 4 комнаты в Гуардамар, Испания
Дуплекс 4 комнаты
Гуардамар, Испания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Продаётся дуплекс в Гуардамаре в районе Los secanos, располагается на 1 этаже. Общая площадь…
$323,861
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Дуплекс 5 комнат в Рохалес, Испания
Дуплекс 5 комнат
Рохалес, Испания
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 287 м²
Количество этажей 2
Уникальные квартиры с 3 спальнями рядом с полем для гольфа в Рохалесе, Аликанте, Коста-Бланк…
$654,252
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Параметры недвижимости в Вега-Баха-дель-Сегура, Испания

с садом
с террасой
с видом на горы
с видом на море
с бассейном
с видом на озеро
с полем для гольфа
Недорогая
Элитная
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