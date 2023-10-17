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28 объектов найдено
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Дуплекс 2 спальни с балконом, с кондиционером
Торревьеха, Испания
3
3
77 м²
Двухуровневые Квартиры с 2 Спальнями и Невероятным Видом в Торревьехе Современные апартамент…
€246,000
Рекомендовать
Дуплекс 3 спальни с балконом, с кондиционером, с парковка
Pilar de la Horadada, Испания
4
2
93 м²
Современные Квартиры с 3 Спальнями Рядом с Пляжем в Торре-де-ла-Орадада Современные апартаме…
€388,000
Рекомендовать
Дуплекс 3 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Гуардамар, Испания
4
3
85 м²
11/11
Квартиры с Видом на Море в Уникальном Месте в Гуардамар-дель-Сегура Апартаменты находятся в …
€298,000
Рекомендовать
Дуплекс 3 спальни
Гуардамар, Испания
3
3
130 м²
1
Продаётся дуплекс в Гуардамаре в районе Los secanos, располагается на 1 этаже. Общая площадь…
€279,000
Рекомендовать
Дуплекс 3 спальни
Торревьеха, Испания
3
2
74 м²
1
Продаётся дуплекс в Торревьехе в районе La veleta, располагается на 1 этаже. Общая площадь 7…
€153,000
Рекомендовать
Дуплекс 2 спальни
Торревьеха, Испания
2
1
59 м²
Продаётся дуплекс в Торревьехе в районе Mar azul. Общая площадь 59.00 м2, участок 65 м2, дуп…
€147,000
Рекомендовать
Дуплекс 2 спальни
Dehesa de Campoamor, Испания
2
1
70 м²
Продаётся дуплекс в Ориуэла Косте в районе Cabo Roig. Общая площадь 70.00 м2, дуплекс 2004 г…
€215,000
Рекомендовать
Дуплекс 2 спальни
Торревьеха, Испания
2
1
66 м²
Дуплекс расположен в закрытой урбаницации с бассейном и своей парковкой.Дуплекс состоит из г…
€195,000
Рекомендовать
Дуплекс 3 спальни
Торревьеха, Испания
3
1
85 м²
Продаётся дуплекс в Торревьехе в районе Torretas. Общая площадь 85.00 м2, состоит из 4 комна…
€190,000
Рекомендовать
Дуплекс 2 спальни
Cabo Roig, Испания
2
2
90 м²
Продаётся дуплекс в Ориуэла Косте в районе Las Filipinas. Общая площадь 90.00 м2, состоит из…
€129,000
Рекомендовать
Дуплекс 3 спальни
Торревьеха, Испания
3
2
70 м²
Продаётся дуплекс в Торревьехе в районе Nueva Torrevieja. Общая площадь 70.00 м2, дуплекс 20…
€163,500
Рекомендовать
Дуплекс 3 спальни
Гуардамар, Испания
3
2
83 м²
Продаётся дуплекс в Торревьехе в районе El chaparral. Общая площадь 83.00 м2, дуплекс 1988 г…
€94,260
Рекомендовать
Дуплекс 2 спальни
Торревьеха, Испания
2
2
120 м²
Продаётся дуплекс в Торревьехе в районе Aguas nuevas 2. Общая площадь 120.00 м2, дуплекс 201…
€235,000
Рекомендовать
Дуплекс 4 спальни
Dehesa de Campoamor, Испания
4
4
292 м²
Продаётся дуплекс в Ориуэла Косте в районе Campoamor. Общая площадь 291.80 м2, участок 460 м…
€895,000
Рекомендовать
Дуплекс 2 спальни
Сан-Мигель-де-Салинас, Испания
2
2
142 м²
Продаётся дуплекс в San Miguel de Salinas в районе Los Communicaciones. Общая площадь 142.00…
€133,000
Рекомендовать
Дуплекс 4 спальни
Торревьеха, Испания
4
2
71 м²
Продаётся дуплекс в Торревьехе в районе Playa del cura. Общая площадь 71.00 м2, дуплекс 1983…
€115,000
Рекомендовать
Дуплекс 3 спальни с балконом, с мебелью, с кондиционером
Торревьеха, Испания
3
3
107 м²
€167,260
Рекомендовать
Дуплекс 3 спальни
Торревьеха, Испания
3
1
90 м²
Продаётся дуплекс в Торревьехе в районе Carrefour. Общая площадь 90.00 м2, состоит из 4 комн…
€155,000
Рекомендовать
Дуплекс 3 спальни
Playa Flamenca I, Испания
3
2
89 м²
Мы рады представить этот фантастический четырехуровневый комплекс в Вилламартин. Вилла…
€194,900
Рекомендовать
Дуплекс 2 спальни
Los Balcones, Испания
2
2
90 м²
Продаётся дуплекс в Ориуэла Косте в районе Villamartin. Общая площадь 90.00 м2, дуплекс 1997…
€175,000
Рекомендовать
Дуплекс 2 спальни с террасой, с садом, с отоплением
Pilar de la Horadada, Испания
2
2
90 м²
€229,500
Рекомендовать
Дуплекс 2 спальни
Торревьеха, Испания
2
2
Продаётся дуплекс в Торревьехе в районе Calas blanca. Общая площадь 0.00 м2, участок 200 м2,…
€149,000
Рекомендовать
Дуплекс 3 спальни
Гуардамар, Испания
3
2
90 м²
2
Отличный дуплекс пентхаус в закрытом сообществе с бассейном. Он имеет 3 спальни, 2 ванные ко…
€155,000
Рекомендовать
Дуплекс 3 спальни
Гуардамар, Испания
3
3
4
Гуардамар дель Сегура Дуплекс Пентхаус, имеет три спальни, 3 ванные комнаты и гараж, недалек…
€189,000
Рекомендовать
Дуплекс 3 спальни с парковкой, с двором
Dehesa de Campoamor, Испания
3
1
140 м²
Таунхаус в резиденции Sal y Mar IV в Ла Зения, в дистанции четырехсот метров от пляжа. Жи…
€160,000
Рекомендовать
Дуплекс 3 спальни с Spalni, с патио
Гуардамар, Испания
3
3
130 м²
1
Development of 22 houses with three floors more basement (from 37.50m2 to 66.70m2) in Guarda…
€279,000
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Дуплекс 2 спальни
La Zenia, Испания
2
1
Дуплекс с очень хорошей ориентацией и расположенный в Ла Флориде, в непосредственной близост…
€79,900
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Дуплекс 3 спальни с парковкой, с лифтом, с гаражом
Villa Martin, Испания
3
2
96 м²
3 bedrooms, 2 bathroomsArea: 96 m2.Terrace: 18 m2, solarium: 42 m2.New Build.There is commun…
€259,000
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Параметры недвижимости в Вега-Баха-дель-Сегура, Испания
с видом на море
с бассейном
с видом на горы
с видом на озеро
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