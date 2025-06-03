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Продажа домов с бассейном в el Baix Segura La Vega Baja, Испания

Торревьеха
513
Orihuela
795
Pilar de la Horadada
558
Rojales
391
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12 объектов найдено
Дом 5 комнат в Albatera, Испания
Дом 5 комнат
Albatera, Испания
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 260 м²
Количество этажей 2
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
$399,362
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Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
Дом 4 комнаты в Торревьеха, Испания
Дом 4 комнаты
Торревьеха, Испания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 70 м²
Количество этажей 2
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
$280,354
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Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
Дом 3 комнаты в Торревьеха, Испания
Дом 3 комнаты
Торревьеха, Испания
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 97 м²
Количество этажей 3
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
$227,716
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Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
Дом 6 комнат в Urbanizacion Dona Pepa, Испания
Дом 6 комнат
Urbanizacion Dona Pepa, Испания
Число комнат 6
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 306 м²
Этаж 1/2
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
$1,02 млн
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Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
Дом 3 комнаты в Торревьеха, Испания
Дом 3 комнаты
Торревьеха, Испания
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 70 м²
Количество этажей 1
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
$148,645
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Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
Дом 4 комнаты в Торревьеха, Испания
Дом 4 комнаты
Торревьеха, Испания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 100 м²
Количество этажей 1
Добро пожаловать в этот великолепный отдельно стоящий дом, расположенный на участке площадью…
$399,362
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Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
Дом 4 комнаты в Urbanizacion Dona Pepa, Испания
Дом 4 комнаты
Urbanizacion Dona Pepa, Испания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 124 м²
Количество этажей 3
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
$629,710
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Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
Дом 5 комнат в Daya Vieja, Испания
Дом 5 комнат
Daya Vieja, Испания
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 230 м²
Количество этажей 2
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
$902,856
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Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
Дом 4 комнаты в Pilar de la Horadada, Испания
Дом 4 комнаты
Pilar de la Horadada, Испания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 87 м²
Этаж 1/2
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
$482,667
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Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
Дом 7 комнат в Formentera del Segura, Испания
Дом 7 комнат
Formentera del Segura, Испания
Число комнат 7
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 364 м²
Этаж 1/3
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$778,126
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Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
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English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
Таунхаус в Торревьеха, Испания
Таунхаус
Торревьеха, Испания
Площадь 116 м²
Пентхаус с тремя спальнями в престижном жилом комплексе, расположенном в живописной зоне Пун…
$412,227
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Агентство
Hayat
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Вилла в Rojales, Испания
Вилла
Rojales, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 306 м²
Роскошные виллы в Рохалесе, Коста Бланка, Аликанте 3 дома с спальнями, 3 ванные комнаты и го…
$610,654
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Типы недвижимости в el Baix Segura La Vega Baja

виллы
замки
шале
бунгало
таунхаусы
дуплексы

Параметры недвижимости в el Baix Segura La Vega Baja, Испания

с гаражом
с садом
с террасой
с видом на горы
с видом на море
с видом на озеро
с полем для гольфа
Недорогая
Элитная
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