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  5. Бунгало

Бунгало в Вега-Баха-дель-Сегура, Испания

Торревьеха
166
Pilar de la Horadada
75
Orihuela
36
Сан-Мигель-де-Салинас
23
Rojales
15
Гуардамар
7
Almoradi
6
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341 объект найдено
Бунгало 2 спальни у моря в Торревьеха, Испания
Бунгало 2 спальни у моря
Торревьеха, Испания
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 56 м²
Этаж 1/1
Представляем бунгало на первом этаже в курортном городе Торревьеха возле соленого озера.Торр…
€86,000
Бунгало 3 спальни с садом, с Pool, с terrassa в Сан-Мигель-де-Салинас, Испания
Бунгало 3 спальни с садом, с Pool, с terrassa
Сан-Мигель-де-Салинас, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 84 м²
О проекте: современный недавно построенный жилой дом расположен в Сан-Мигель-де-Салинас, к ю…
€239,900
Бунгало 2 спальни с садом, с Pool, с terrassa в Сан-Мигель-де-Салинас, Испания
Бунгало 2 спальни с садом, с Pool, с terrassa
Сан-Мигель-де-Салинас, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 65 м²
О проекте: современный недавно построенный жилой дом расположен в Сан-Мигель-де-Салинас, к ю…
€194,900
Бунгало 1 спальня у моря в Торревьеха, Испания
Бунгало 1 спальня у моря
Торревьеха, Испания
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 28 м²
Этаж 2/2
Представляем бунгало после ремонта в городе Торревьеха.Торревьеха – популярный испанский кур…
€84,260
Бунгало 2 спальни у моря в Торревьеха, Испания
Бунгало 2 спальни у моря
Торревьеха, Испания
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 50 м²
Этаж 2/2
Представляем бунгало на верхнем этаже в урбанизации Jardín del Mar IV в городе Торревьеха.То…
€95,000
Бунгало 2 спальни у моря в Торревьеха, Испания
Бунгало 2 спальни у моря
Торревьеха, Испания
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 50 м²
Этаж 1/2
Представляем бунгало на первом этаже с большой террасой в городе Торревьеха.Торревьеха – поп…
€109,900
Бунгало 2 спальни у моря в Торревьеха, Испания
Бунгало 2 спальни у моря
Торревьеха, Испания
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Продается красивое бунгало на первом этаже. В доме 2 спальни, ванная комната, гостиная, кухн…
€127,900
Бунгало 2 спальни у моря в Торревьеха, Испания
Бунгало 2 спальни у моря
Торревьеха, Испания
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 46 м²
Количество этажей 1
Представляем бунгало в закрытой урбанизации в курортном городе Торревьеха в 1,6 км от моря, …
€128,000
Бунгало 2 спальни с садом, с Pool, с terrassa в Сан-Мигель-де-Салинас, Испания
Бунгало 2 спальни с садом, с Pool, с terrassa
Сан-Мигель-де-Салинас, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 66 м²
О проекте: современный жилой комплекс расположен в Сан-Мигель-де-Салинас, на юге от Коста-Бл…
€174,900
Бунгало 4 спальни у моря в Торревьеха, Испания
Бунгало 4 спальни у моря
Торревьеха, Испания
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 97 м²
Количество этажей 2
Представляем бунгало в закрытой урбанизации в курортном городе Торревьеха в 1,7 км от моря, …
€199,000
Бунгало 1 спальня у моря в Торревьеха, Испания
Бунгало 1 спальня у моря
Торревьеха, Испания
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 67 м²
Этаж 1/3
Представляем бунгало в курортном городе Торревьеха в 300 м от моря.Торревьеха – популярный и…
€91,260
Бунгало 2 спальни у моря в Торревьеха, Испания
Бунгало 2 спальни у моря
Торревьеха, Испания
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 73 м²
Этаж 1/3
Представляем бунгало на первом этаже в городе Торревьеха, в районе Playa de los Naufragos.То…
€99,990
Бунгало 3 спальни у моря в Торревьеха, Испания
Бунгало 3 спальни у моря
Торревьеха, Испания
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 73 м²
Количество этажей 3
Представляем бунгало в три этажа в закрытой урбанизации в курортном городе Торревьеха в 2 км…
€149,900
Бунгало 4 спальни у моря в Торревьеха, Испания
Бунгало 4 спальни у моря
Торревьеха, Испания
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 57 м²
Этаж 1/2
Представляем бунгало на нижнем этаже в курортном городе Торревьеха в популярном районе Aguas…
€140,260
Бунгало 2 спальни у моря в Торревьеха, Испания
Бунгало 2 спальни у моря
Торревьеха, Испания
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 71 м²
Количество этажей 2
Представляем бунгало в закрытой урбанизации La Cinuelica в курортном городе Торревьеха в 2,2…
€155,000
Бунгало 2 спальни у моря в Orihuela, Испания
Бунгало 2 спальни у моря
Orihuela, Испания
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 60 м²
Этаж 2/2
Предлагаем бунгало в закрытом жилом комплексе с общим бассейном в Ориуэла Коста. Бунгало на …
€109,000
Бунгало 1 спальня у моря в Orihuela, Испания
Бунгало 1 спальня у моря
Orihuela, Испания
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 50 м²
Этаж 2/2
Предлагаем бунгало в закрытом жилом комплексе Lago Jardín II с общим бассейном в городе Торр…
€77,000
Бунгало 2 спальни с балконом, с садом, с Pool в Pilar de la Horadada, Испания
Бунгало 2 спальни с балконом, с садом, с Pool
Pilar de la Horadada, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 72 м²
О проекте: жилой район состоит из апартаментов и бунгало с 2 и 3 спальнями, расположен в 250…
€235,000
Бунгало 2 спальни с балконом, с садом, с Pool в Pilar de la Horadada, Испания
Бунгало 2 спальни с балконом, с садом, с Pool
Pilar de la Horadada, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 72 м²
О проекте: жилой район состоит из апартаментов и бунгало с 2 и 3 спальнями, расположен в 250…
€245,000
Бунгало 2 спальни с балконом, с гаражом, с кладовой в Los Balcones, Испания
Бунгало 2 спальни с балконом, с гаражом, с кладовой
Los Balcones, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 74 м²
О проекте: жилой дом расположен в урбанизации Lago Jardín II, в Торревьехе, к югу от Коста-Б…
€235,900
Бунгало 2 спальни с балконом, с гаражом, с кладовой в Los Balcones, Испания
Бунгало 2 спальни с балконом, с гаражом, с кладовой
Los Balcones, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 74 м²
О проекте: жилой дом расположен в урбанизации Lago Jardín II, в Торревьехе, к югу от Коста-Б…
€269,900
Бунгало 3 спальни у моря в Торревьеха, Испания
Бунгало 3 спальни у моря
Торревьеха, Испания
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 61 м²
Количество этажей 2
Продается бунгало в популярном районе Los Altos в Ориуэла Коста.Двухэтажное бунгало в отличн…
€149,000
Бунгало 3 спальни с парковкой, с мебелью, с Pool в Pilar de la Horadada, Испания
Бунгало 3 спальни с парковкой, с мебелью, с Pool
Pilar de la Horadada, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 84 м²
О проекте: бунгало на верхнем этаже с 3 спальнями размещено в ЖК, которое состоит из 10 бунг…
€187,400
Бунгало 2 спальни у моря в Rojales, Испания
Бунгало 2 спальни у моря
Rojales, Испания
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 90 м²
Этаж 2/2
Представляем бунгало в закрытой урбанизации площадью 90 м2 с двумя спальнями, двумя ванными …
€138,000
Бунгало 2 спальни у моря в Торревьеха, Испания
Бунгало 2 спальни у моря
Торревьеха, Испания
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 63 м²
Этаж 1/1
Представляем бунгало в один этаж в курортном городе Торревьеха в 2,2 км от моря, район Нуэва…
€119,900
Бунгало 2 спальни у моря в Торревьеха, Испания
Бунгало 2 спальни у моря
Торревьеха, Испания
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 65 м²
Представляем бунгало с солярием в курортном городе Торревьеха в 2,2 км от моря. Торревьеха –…
€84,969
Бунгало 2 спальни у моря в Торревьеха, Испания
Бунгало 2 спальни у моря
Торревьеха, Испания
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 60 м²
Этаж 1
Представляем бунгало в закрытой урбанизации La Cinuelica в курортном городе Торревьеха в 2,2…
€99,900
Бунгало 3 спальни у моря в Торревьеха, Испания
Бунгало 3 спальни у моря
Торревьеха, Испания
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 80 м²
Комфортабельное бунгало в закрытой урбанизации в курортном городе Торревьеха.Бунгало площадь…
€142,000
Бунгало 3 спальни у моря в Orihuela, Испания
Бунгало 3 спальни у моря
Orihuela, Испания
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 82 м²
Этаж 1/2
Представляем бунгало на первом этаже в жилом комплексе в городе Dehesa de Campoamor. Расстоя…
€395,000
Бунгало 3 спальни у моря в Pilar de la Horadada, Испания
Бунгало 3 спальни у моря
Pilar de la Horadada, Испания
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 84 м²
Количество этажей 2
Представляем просторное светлое бунгало в Торре-де-ла-Орадада. Бунгало площадью 84 кв.м. сос…
€390,000

Параметры недвижимости в Вега-Баха-дель-Сегура, Испания

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
с видом на озеро
недорогая
элитная
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