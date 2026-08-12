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Бунгало в Вега-Баха-дель-Сегура, Испания

;
Торревьеха
527
Ориуэла
67
Пилар-де-ла-Орадада
325
Рохалес
86
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1 197 объектов найдено
Бунгало в Пилар-де-ла-Орадада, Испания
Бунгало
Пилар-де-ла-Орадада, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 83 м²
Проект новостройки в Торре-де-ла-Орадада, в 500 м от пляжа Эксклюзивный жилой комплекс на б…
$398,154
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Бунгало в Пилар-де-ла-Орадада, Испания
Бунгало
Пилар-де-ла-Орадада, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 80 м²
Новостройки-бунгало в Пилар-де-ла-Орадада, рядом с пляжем и центром города Современный обра…
$362,741
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Бунгало в Пилар-де-ла-Орадада, Испания
Бунгало
Пилар-де-ла-Орадада, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 92 м²
Новостройки-бунгало в Пилар-де-ла-Орадада, рядом с пляжем и центром города Современ…
$391,539
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Бунгало в Пилар-де-ла-Орадада, Испания
Бунгало
Пилар-де-ла-Орадада, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 84 м²
Новостройки-бунгало в Пилар-де-ла-Орадада, рядом с пляжем и центром города Современ…
$328,183
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Бунгало в Пилар-де-ла-Орадада, Испания
Бунгало
Пилар-де-ла-Орадада, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 80 м²
Новостройки-бунгало в Пилар-де-ла-Орадада, рядом с пляжем и центром города Современ…
$362,741
Оставить заявку
Бунгало в Пилар-де-ла-Орадада, Испания
Бунгало
Пилар-де-ла-Орадада, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 92 м²
Новостройки-бунгало в Пилар-де-ла-Орадада, рядом с пляжем и центром города Современный обра…
$391,539
Оставить заявку
Бунгало в Пилар-де-ла-Орадада, Испания
Бунгало
Пилар-де-ла-Орадада, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 84 м²
Новостройки-бунгало в Пилар-де-ла-Орадада, рядом с пляжем и центром города Современный обра…
$328,183
Оставить заявку
Бунгало в Пилар-де-ла-Орадада, Испания
Бунгало
Пилар-де-ла-Орадада, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 82 м²
Проект новостройки в Торре-де-ла-Орадада, в 500 м от пляжа Эксклюзивный жилой комплекс на б…
$409,695
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Бунгало 2 комнаты в Urbanizacion Dona Pepa, Испания
Бунгало 2 комнаты
Urbanizacion Dona Pepa, Испания
Число комнат 2
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 73 м²
Комплекс расположен в Аликанте, Сьюдад-Кесада, и предлагает новые квартиры площадью от 74 м²…
$431,129
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Бунгало в Сан-Мигель-де-Салинас, Испания
Бунгало
Сан-Мигель-де-Салинас, Испания
Количество спален 3
Площадь 92 м²
НОВЫЕ БУНГАЛО В САН-МИГЕЛЬ-ДЕ-САЛИНАС Новый жилой комплекс из вилл и дизайнерских бунгал…
$487,049
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Бунгало в Торревьеха, Испания
Бунгало
Торревьеха, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 91 м²
Coronella Living by TM — это новый жилой комплекс TM Grupo Inmobiliario, расположенный в рай…
$372,943
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Бунгало в Пилар-де-ла-Орадада, Испания
Бунгало
Пилар-де-ла-Орадада, Испания
Количество спален 3
Площадь 74 м²
Эксклюзивные бунгало-новостройки в Пилар-де-ла-Орадада - уникальный стиль и привилегированно…
$378,859
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Бунгало 3 комнаты в Рохалес, Испания
Бунгало 3 комнаты
Рохалес, Испания
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 200 м²
Этаж 2/2
В продаже бунгало класса люкс в жилом комплексе премиального класса в городе Сьюдад Кесада.Д…
$540,418
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Бунгало в Urbanizacion Dona Pepa, Испания
Бунгало
Urbanizacion Dona Pepa, Испания
Количество спален 2
Площадь 90 м²
Расположенный в очаровательном городке Рохалес, этот жилой комплекс предлагает выбор из 18 б…
$384,688
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Бунгало 2 комнаты в Торревьеха, Испания
Бунгало 2 комнаты
Торревьеха, Испания
Число комнат 2
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 106 м²
Современный жилой комплекс новостроек расположен в Аликанте, в городе Торревьеха. Проект пре…
$364,090
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Бунгало в Пилар-де-ла-Орадада, Испания
Бунгало
Пилар-де-ла-Орадада, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 116 м²
Новые квартиры и бунгало на продажу в Пилар-де-ла-Орадада, недалеко от пляжа Эксклю…
$522,057
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Бунгало 2 комнаты в Торревьеха, Испания
Бунгало 2 комнаты
Торревьеха, Испания
Число комнат 2
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 93 м²
Жилой комплекс будет состоять из 112 современных роскошных апартаментов, тщательно спроектир…
$416,103
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Бунгало 2 комнаты в Торревьеха, Испания
Бунгало 2 комнаты
Торревьеха, Испания
Число комнат 2
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 163 м²
Жилой комплекс будет состоять из 112 современных роскошных апартаментов, тщательно спроектир…
$389,519
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Бунгало 2 комнаты в Торревьеха, Испания
Бунгало 2 комнаты
Торревьеха, Испания
Число комнат 2
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 155 м²
Эксклюзивный жилой комплекс, расположенный между природным парком Лагунас де Ла Мата и Розов…
$414,947
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Бунгало в Торревьеха, Испания
Бунгало
Торревьеха, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 91 м²
Coronella Living by TM — это новый жилой комплекс TM Grupo Inmobiliario, расположенный в рай…
$398,345
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Бунгало в Пилар-де-ла-Орадада, Испания
Бунгало
Пилар-де-ла-Орадада, Испания
Количество спален 2
Площадь 94 м²
Этот новый комплекс в Пилар-де-ла-Орадада вводит в эксплуатацию вторую фазу с 12 квартирами …
$318,941
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Бунгало 2 комнаты в Торревьеха, Испания
Бунгало 2 комнаты
Торревьеха, Испания
Число комнат 2
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 145 м²
Жилой комплекс будет состоять из 112 современных роскошных резиденций, тщательно спроектиров…
$344,441
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Бунгало 2 комнаты в Ориуэла, Испания
Бунгало 2 комнаты
Ориуэла, Испания
Число комнат 2
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 57 м²
Предлагается к продаже бунгало в жилом комплексе Азахара, площадью 57 м², расположенное на в…
$206,896
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Бунгало в Торревьеха, Испания
Бунгало
Торревьеха, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 145 м²
Coronella Living by TM — это новый жилой комплекс TM Grupo Inmobiliario, расположенный в рай…
$344,078
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Бунгало в Bigastro, Испания
Бунгало
Bigastro, Испания
Площадь 69 м²
Расположенный в очаровательном городе Бигастро, этот жилой комплекс предлагает выбор из 18 о…
$203,181
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Бунгало 3 комнаты в Торревьеха, Испания
Бунгало 3 комнаты
Торревьеха, Испания
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 116 м²
Этаж 1/2
Предлагаем новое бунгало в современном стиле в закрытом жилом комплексе с бассейном и джакуз…
$329,939
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Бунгало 3 комнаты в Торревьеха, Испания
Бунгало 3 комнаты
Торревьеха, Испания
Число комнат 3
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 114 м²
Резиденция будет состоять из 112 современных роскошных жилых единиц, тщательно спроектирован…
$428,817
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Бунгало в Benijofar, Испания
Бунгало
Benijofar, Испания
Количество спален 3
Площадь 153 м²
Откройте для себя новый жилой комплекс в тихом районе Бенихофар, состоящий из 35 квартир и п…
$382,120
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Бунгало 2 комнаты в Торревьеха, Испания
Бунгало 2 комнаты
Торревьеха, Испания
Число комнат 2
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 160 м²
Жилой комплекс будет состоять из 112 современных роскошных резиденций, тщательно спроектиров…
$386,051
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Бунгало 2 комнаты в Торревьеха, Испания
Бунгало 2 комнаты
Торревьеха, Испания
Число комнат 2
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 98 м²
Эта эксклюзивная жилая недвижимость предлагает современные бунгало в минималистском стиле вс…
$416,103
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Параметры недвижимости в Вега-Баха-дель-Сегура, Испания

с гаражом
с садом
с террасой
с видом на горы
с видом на море
с полем для гольфа
Недорогая
Элитная
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