Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Испания
  3. el Baix Segura La Vega Baja
  4. Жилая
  5. Дом
  6. Гараж

Продажа домов с гаражом в el Baix Segura La Vega Baja, Испания

Торревьеха
513
Orihuela
794
Pilar de la Horadada
559
Rojales
391
Показать больше
155 объектов найдено
Вилла в Dehesa de Campoamor, Испания
Вилла
Dehesa de Campoamor, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 194 м²
Красивая вилла с частным бассейном в Dehesa de Campoamor - AGI115628 3 спальни, 4 ванные ком…
$867,746
Оставить заявку
Таунхаус в Pilar de la Horadada, Испания
Таунхаус
Pilar de la Horadada, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 90 м²
Новый таунхаус возле моря в Торре-де-ла-Хорадада, Коста-Бланка - MG117093 3 спальни, 2 ванны…
$249,493
Оставить заявку
Вилла в Pilar de la Horadada, Испания
Вилла
Pilar de la Horadada, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 146 м²
Independent villa in Pilar de la Horadada, Costa Blanca This exclusive 467 m2 home is the pe…
$567,036
Оставить заявку
Вилла в Orihuela, Испания
Вилла
Orihuela, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 310 м²
Великолепные виллы в Дехеса-де-Кампоамор, Коста Бланка, Аликанте. Частное жилое сообщество с…
$1,47 млн
Оставить заявку
Вилла в Los Montesinos, Испания
Вилла
Los Montesinos, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 99 м²
Semi-detached villas in La Herrada, Los Montesinos, Costa Blanca This project has 32 semi-de…
$305,327
Оставить заявку
Вилла в Urbanizacion Dona Pepa, Испания
Вилла
Urbanizacion Dona Pepa, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 286 м²
Роскошные виллы в Сьюдад-Кесаде, Рохалесе, Аликанте. 2 независимые высококачественные виллы,…
$785,072
Оставить заявку
Вилла в Dehesa de Campoamor, Испания
Вилла
Dehesa de Campoamor, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 157 м²
Красивый дом в Dehesa de Campoamor - AGI115620 4 спальни, 4 ванные комнаты. Площадь ковра: 1…
$726,729
Оставить заявку
Вилла в Dehesa de Campoamor, Испания
Вилла
Dehesa de Campoamor, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 197 м²
Elite Новая вилла у моря в Дехеса-де-Кампоамор, Коста-Бланка - AGI115660 4 спальни, 4 ванные…
$867,746
Оставить заявку
Вилла в Dehesa de Campoamor, Испания
Вилла
Dehesa de Campoamor, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 225 м²
Роскошная вилла в Дехеса-де-Кампоамор, Аликанте, Коста-Бланка. Он имеет 3 или 4 спальни, 3 и…
$1,25 млн
Оставить заявку
Вилла в Algorfa, Испания
Вилла
Algorfa, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 133 м²
Виллы на продажу в Finca Golf, Алгорфа, Коста Бланка Виллы Andros расположены в La Finca Res…
$598,659
Оставить заявку
Вилла в Dehesa de Campoamor, Испания
Вилла
Dehesa de Campoamor, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 194 м²
Роскошная вилла в Дехеса-де-Кампоамор, Аликанте, Коста-Бланка. La villo имеет спальни 3 и ва…
$1,14 млн
Оставить заявку
Бунгало в Торревьеха, Испания
Бунгало
Торревьеха, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 128 м²
Премиум класс Бунгало в Torrevieja - AGI115458 3 спальни, 2 ванные комнаты. Ковровая площадь…
$216,408
Оставить заявку
Вилла в Сан-Мигель-де-Салинас, Испания
Вилла
Сан-Мигель-де-Салинас, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 250 м²
Роскошная вилла с великолепным видом между Вильямартином и Сан-Мигелем. Просторная полуновая…
$583,143
Оставить заявку
Вилла в Pilar de la Horadada, Испания
Вилла
Pilar de la Horadada, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 90 м²
Полу - отдельно стоящие виллы в Пилар-де-ла-Орадада, Коста-Бланка. Эксклюзивное развитие сов…
$250,259
Оставить заявку
Дом 4 спальни в Los Montesinos, Испания
Дом 4 спальни
Los Montesinos, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 100 м²
Загородный дом и мастерская в Лос-Монтесинос. Просторный загородный дом с 4 спальнями и прис…
$296,674
Оставить заявку
Вилла в Dehesa de Campoamor, Испания
Вилла
Dehesa de Campoamor, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 194 м²
Комфортабельная вилла в Dehesa de Campoamor, площадь 194 м2 - AGI115629 3 спальни, 4 ванные …
$867,746
Оставить заявку
Бунгало в Торревьеха, Испания
Бунгало
Торревьеха, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 71 м²
Современный Новый Бунгало у озера в Torrevieja - AGI115468 3 спальни, 2 ванные комнаты. Ковр…
$205,560
Оставить заявку
Бунгало в Торревьеха, Испания
Бунгало
Торревьеха, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 128 м²
Премиум класс Бунгало в Torrevieja, площадь 128 м2 - AGI115462 3 спальни, 2 ванные комнаты. …
$216,408
Оставить заявку
Вилла в Dehesa de Campoamor, Испания
Вилла
Dehesa de Campoamor, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 197 м²
Современный новый дом в Dehesa de Campoamor, до моря 200 м - AGI8581 4 спальни, 4 ванные ком…
$1,38 млн
Оставить заявку
Вилла в Los Montesinos, Испания
Вилла
Los Montesinos, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 116 м²
Villas in La Herrada, Los Montesinos, Costa Blanca This residential consists of 11 homes of …
$436,072
Оставить заявку
Вилла в Urbanizacion Dona Pepa, Испания
Вилла
Urbanizacion Dona Pepa, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 225 м²
Виллы на продажу в Сьюдад Кесада, Коста Бланка Дома с современной архитектурой, вы можете на…
$902,595
Оставить заявку
Вилла в Торревьеха, Испания
Вилла
Торревьеха, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 238 м²
VIP Class House в Торревьеха, Испания - CBC1110599 3 спальни, 3 ванные комнаты. Ковровая пло…
$629,155
Оставить заявку
Вилла в Dehesa de Campoamor, Испания
Вилла
Dehesa de Campoamor, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 197 м²
Новая вилла в Dehesa de Campoamor, Коста Бланка - AGI115655 4 спальни, 4 ванные комнаты. Ков…
$867,746
Оставить заявку
Вилла в Algorfa, Испания
Вилла
Algorfa, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 435 м²
Semi-detached and independent villas in La Finca Golf, Algorfa, Alicante This new complex ha…
$965,051
Оставить заявку
Вилла в Dehesa de Campoamor, Испания
Вилла
Dehesa de Campoamor, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 196 м²
Виллы в Дехеса-де-Кампоамор, Коста Бланка, Аликанте. Впечатляющие дома в средиземноморском с…
$992,312
Оставить заявку
Вилла в Dehesa de Campoamor, Испания
Вилла
Dehesa de Campoamor, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 197 м²
4 bedrooms, 4 bathroomsArea: 197 m2.Plot size: 500 m2.The Villa is situated by sea.New Build…
$886,925
Оставить заявку
Вилла в Rojales, Испания
Вилла
Rojales, Испания
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 675 м²
Роскошная вилла в Рохалесе, Аликанте, Коста Бланка. Уникальные и устойчивые виллы жилой Ocea…
$2,45 млн
Оставить заявку
Вилла в Dehesa de Campoamor, Испания
Вилла
Dehesa de Campoamor, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 225 м²
Дом VIP класса в Dehesa de Campoamor, 4 спальни, 225 м2 - AGI115684 4 спальни, 3 ванные комн…
$894,865
Оставить заявку
Вилла в Dehesa de Campoamor, Испания
Вилла
Dehesa de Campoamor, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 365 м²
Новая вилла в Dehesa de Campoamor, 4 спальни, площадь 365 м2 - AGI115643 4 спальни, 4 ванные…
$2,03 млн
Оставить заявку
Бунгало в Торревьеха, Испания
Бунгало
Торревьеха, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 71 м²
Бунгало в Torrevieha, Испания - AGI115459 3 спальни, 2 ванные комнаты. Ковровая площадь: 71 …
$194,713
Оставить заявку

Типы недвижимости в el Baix Segura La Vega Baja

виллы
замки
шале
бунгало
таунхаусы
дуплексы

Параметры недвижимости в el Baix Segura La Vega Baja, Испания

с садом
с террасой
с видом на горы
с видом на море
с бассейном
с видом на озеро
с полем для гольфа
Недорогая
Элитная
Realting.com
Перейти