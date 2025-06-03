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Продажа домов возле озера в el Baix Segura La Vega Baja, Испания

Торревьеха
513
Orihuela
795
Pilar de la Horadada
558
Rojales
391
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18 объектов найдено
Бунгало в Торревьеха, Испания
Бунгало
Торревьеха, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 206 м²
Роскошный Бунгало в Torrevieja, Коста Бланка - GDO7737 2 спальни, 2 ванные комнаты. Ковровая…
$258,171
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Вилла в Сан-Мигель-де-Салинас, Испания
Вилла
Сан-Мигель-де-Салинас, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 144 м²
VIP Class House в Сан-Мигель-де-Салинас, Коста Бланка - AGI6099 3 спальни, 2 ванные комнаты.…
$568,409
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Вилла в Сан-Мигель-де-Салинас, Испания
Вилла
Сан-Мигель-де-Салинас, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 144 м²
VIP класса дом в Сан-Мигель де Салинас, площадь 92 м2 - AGI6100 3 спальни, 2 ванные комнаты.…
$568,409
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Бунгало в Торревьеха, Испания
Бунгало
Торревьеха, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 191 м²
3 bedrooms, 2 bathroomsArea: 191 m2.Solarium: 79 m2, useful area: 112 m2.New Build.There is …
$253,114
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Вилла в Гуардамар, Испания
Вилла
Гуардамар, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 125 м²
Новая вилла в Guardamar del Segura, Коста Бланка - SL7189 3 спальни, 2 ванные комнаты. Ковро…
$367,730
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Дуплекс 2 спальни в Benijofar, Испания
Дуплекс 2 спальни
Benijofar, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 101 м²
Новый Duplex с видом на озеро в Сьюдад Кесада - ER114267 2 спальни, 3 ванные комнаты. Ковров…
$316,302
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Дуплекс 3 спальни в Urbanizacion Dona Pepa, Испания
Дуплекс 3 спальни
Urbanizacion Dona Pepa, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 128 м²
Элитный дуплекс в Сьюдад Кесада, 3 спальни - ER114260 3 спальни, 3 ванные комнаты. Площадь к…
$415,221
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Бунгало в Торревьеха, Испания
Бунгало
Торревьеха, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 195 м²
Бунгало в Торревьеха, 3 спальни, 91 м2 - GDO7736 3 спальни, 2 ванные комнаты. Площадь ковра:…
$228,882
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Вилла в Гуардамар, Испания
Вилла
Гуардамар, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 143 м²
Великолепная вилла в Guardamar del Segura, Коста Бланка - SL7196 3 спальни, 2 ванные комнаты…
$400,273
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Дуплекс 2 спальни в Benijofar, Испания
Дуплекс 2 спальни
Benijofar, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 111 м²
Комфортабельный Duplex в Сьюдад Кесада, площадь 96 м2 - ER114263 2 спальни, 3 ванные комнаты…
$319,741
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Бунгало в Торревьеха, Испания
Бунгало
Торревьеха, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 268 м²
Роскошный Бунгало в Torrevieja, Коста Бланка, Испания - GDO7738 2 спальни, 2 ванные комнаты.…
$266,849
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Дом 7 комнат в Торревьеха, Испания
Дом 7 комнат
Торревьеха, Испания
Число комнат 7
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 340 м²
Этаж 1/2
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
$892,557
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Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
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Вилла в Гуардамар, Испания
Вилла
Гуардамар, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 125 м²
Современная Новая вилла в Guardamar del Segura, Коста Бланка - SL7197 3 спальни, 2 ванные ко…
$364,476
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Вилла в Los Montesinos, Испания
Вилла
Los Montesinos, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 141 м²
Современный дом в Сьюдад Кесада, Коста Бланка - ER114328 3 спальни, 3 ванные комнаты. Ковров…
$465,358
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Бунгало в Торревьеха, Испания
Бунгало
Торревьеха, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 185 м²
3 bedrooms, 2 bathroomsArea: 185 m2.Solarium: 81 m2, useful area: 104 m2.New Build.There is …
$249,869
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Бунгало в Торревьеха, Испания
Бунгало
Торревьеха, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 185 м²
3 bedrooms, 2 bathroomsArea: 185 m2.Solarium: 81 m2, useful area: 104 m2.New Build.There is …
$249,869
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Бунгало в Торревьеха, Испания
Бунгало
Торревьеха, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 326 м²
Современное новое бунгало с видом на море в Торревьехе - GDO7741 3 спальни, 2 ванные комнаты…
$283,120
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Бунгало в Торревьеха, Испания
Бунгало
Торревьеха, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 264 м²
Бунгало премиум класса в Торревьехе, 2 спальни - GDO7739 2 спальни, 2 ванные комнаты. Площад…
$262,510
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Типы недвижимости в el Baix Segura La Vega Baja

виллы
замки
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бунгало
таунхаусы
дуплексы

Параметры недвижимости в el Baix Segura La Vega Baja, Испания

с гаражом
с садом
с террасой
с видом на горы
с видом на море
с бассейном
с полем для гольфа
Недорогая
Элитная
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