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Виллы в Вега-Баха-дель-Сегура, Испания

Orihuela
356
Торревьеха
176
Rojales
155
Сан-Мигель-де-Салинас
109
Pilar de la Horadada
103
Almoradi
90
Гуардамар
15
San Fulgencio
14
Вилла В архив
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1 097 объектов найдено
Вилла 3 спальни с балконом, с мебелью, с кондиционером в Orihuela, Испания
Вилла 3 спальни с балконом, с мебелью, с кондиционером
Orihuela, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 160 м²
Солнечная и уютная отдельная вилла с финской сауной, красивым садом с деревьями и цветами, ч…
€260,000
Вилла 4 спальни с балконом, с кондиционером, с парковка в Сан-Мигель-де-Салинас, Испания
Вилла 4 спальни с балконом, с кондиционером, с парковка
Сан-Мигель-де-Салинас, Испания
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 290 м²
Элегантная вилла с бассейном в Сан-Мигель-де-Салинас Вилла в Сан-Мигель-де-Салинас расположе…
€2,02 млн
Вилла 4 спальни со стеклопакетами, с кондиционером, с гаражом в Торревьеха, Испания
Вилла 4 спальни со стеклопакетами, с кондиционером, с гаражом
Торревьеха, Испания
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Количество этажей 1
Вилла в Сан-Луис, Торревьеха с бассейном м садом. Великолепный дом, расположенный недалек…
€340,000
Вилла 3 спальни с балконом, с кондиционером, с парковка в Rojales, Испания
Вилла 3 спальни с балконом, с кондиционером, с парковка
Rojales, Испания
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 158 м²
Современные дома для гольфа с 3 спальнями в Сьюдад Кесада, Коста-Бланка Откройте для себя эт…
€779,000
Вилла 3 спальни с парковкой, с Pool, с terrassa в Orihuela, Испания
Вилла 3 спальни с парковкой, с Pool, с terrassa
Orihuela, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 153 м²
О проекте: жилой комплекс состоит из отдельных вилл с 3 спальнями и 2 ванными комнатами, рас…
€399,000
Вилла 4 спальни в Торревьеха, Испания
Вилла 4 спальни
Торревьеха, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 191 м²
La Fiorentina — это отдельная вилла, вдохновленная средиземноморским стилем, в которую…
€530,000
Вилла 3 спальни в Вега-Баха-дель-Сегура, Испания
Вилла 3 спальни
Вега-Баха-дель-Сегура, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 116 м²
Laguna Azul — это жилой район, состоящий из отдельных вилл, которые сочетают в себе ср…
€399,900
Вилла 3 спальни с балконом, с кондиционером, с парковка в Rojales, Испания
Вилла 3 спальни с балконом, с кондиционером, с парковка
Rojales, Испания
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 116 м²
Отдельные Стильные Современные Виллы с 3 Спальнями и Бассейнами в Рохалесе, Коста Бланка На …
€359,000
Вилла 3 спальни с кондиционером, с парковка, с c ремонтом в Сан-Мигель-де-Салинас, Испания
Вилла 3 спальни с кондиционером, с парковка, с c ремонтом
Сан-Мигель-де-Салинас, Испания
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 328 м²
Роскошный дом для гольфа с 3 спальнями и готовыми ключами в Сан-Мигель-де-Салинас Этот прост…
€2,55 млн
Вилла 3 спальни с балконом, с кондиционером, с парковка в Сан-Мигель-де-Салинас, Испания
Вилла 3 спальни с балконом, с кондиционером, с парковка
Сан-Мигель-де-Салинас, Испания
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 240 м²
Вилла с 3 спальнями в Сан-Мигель-де-Салинас, Коста-Бланка На просторном участке площадью 107…
€1,49 млн
Вилла 3 спальни с балконом, с кондиционером, с парковка в Pilar de la Horadada, Испания
Вилла 3 спальни с балконом, с кондиционером, с парковка
Pilar de la Horadada, Испания
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 189 м²
Отдельно стоящие дома с 3 спальнями недалеко от пляжа в Торре-де-ла-Орадада На первом этаже …
€580,000
Вилла 3 спальни с кондиционером, с парковка в El Pinar de Campoverde, Испания
Вилла 3 спальни с кондиционером, с парковка
El Pinar de Campoverde, Испания
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 190 м²
Просторные отдельные дома с 3 спальнями и частными бассейнами в Пинар-де-Камповерде Отдельны…
€659,000
Вилла 3 спальни с мебелью, с кондиционером, с террасой в Гуардамар, Испания
Вилла 3 спальни с мебелью, с кондиционером, с террасой
Гуардамар, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 137 м²
Мы представляем эту великолепную виллу с 3 спальнями и 3 ванными комнатами, готовую к заселе…
€300,000
Вилла 4 спальни с балконом, с кондиционером, с парковка в Cabo Roig, Испания
Вилла 4 спальни с балконом, с кондиционером, с парковка
Cabo Roig, Испания
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 140 м²
Роскошная Вилла в Ла-Зения, Коста-Бланка, После Ремонта. Современная вилла в Ориуэле, Аликан…
€519,000
Вилла 3 спальни с террасой, с личным бассейном, с полем для гольфа в Orihuela, Испания
Вилла 3 спальни с террасой, с личным бассейном, с полем для гольфа
Orihuela, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 154 м²
Виллы в Голубой Лагуне, Вильямартин, Коста Бланка 5 Отдельных домов с 3 спальнями и 3 ванным…
€399,900
Вилла 3 спальни с террасой, с гаражом, с ванной в Almoradi, Испания
Вилла 3 спальни с террасой, с гаражом, с ванной
Almoradi, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 103 м²
Продажа вилл в La Finca Golf, Альгорфа, Коста Бланка Наши новые виллы будут представлять соб…
€320,000
Вилла 4 спальни с террасой, с холодильником, с плитой в Торревьеха, Испания
Вилла 4 спальни с террасой, с холодильником, с плитой
Торревьеха, Испания
Комнаты 5
Площадь 168 м²
Отдельная вилла в одном из лучших жилых районов Лос Балконес. Участок площадью 800 м2 тщател…
€648,000
Вилла 4 спальни с мебелью, с кондиционером, с террасой в Торревьеха, Испания
Вилла 4 спальни с мебелью, с кондиционером, с террасой
Торревьеха, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 138 м²
Представляем эту великолепную виллу в Лос Балконес. Площадью 138 м2, имеется большая гостина…
€259,000
Вилла 3 спальни с балконом, с кондиционером, с террасой в Торревьеха, Испания
Вилла 3 спальни с балконом, с кондиционером, с террасой
Торревьеха, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 263 м²
Оригинальная архитектура этого проекта удачно сочетается с рациональным распределением и опт…
€349,000
Вилла 3 спальни с террасой, с сигнализацией, с личным бассейном в Almoradi, Испания
Вилла 3 спальни с террасой, с сигнализацией, с личным бассейном
Almoradi, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 128 м²
Новые виллы в La Finca Golf, Альгорфа, Коста Бланка Виллы с 3 спальнями и 2 ванными комнатам…
€610,000
Вилла 3 спальни с парковкой, с балконом, с садом в Ciudad de las Comunicaciones, Испания
Вилла 3 спальни с парковкой, с балконом, с садом
Ciudad de las Comunicaciones, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 150 м²
О проекте: жилой комплекс состоит из отдельных вилл с 3 спальнями (3 или 4 ванными комнатами…
€499,900
Вилла 3 спальни с парковкой, с балконом, с садом в Ciudad de las Comunicaciones, Испания
Вилла 3 спальни с парковкой, с балконом, с садом
Ciudad de las Comunicaciones, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 140 м²
О проекте: жилой комплекс состоит из отдельных вилл с 3 спальнями (3 или 4 ванными комнатами…
€569,900
Вилла 3 спальни с кондиционером, с парковка, с c ремонтом в San Fulgencio, Испания
Вилла 3 спальни с кондиционером, с парковка, с c ремонтом
San Fulgencio, Испания
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 160 м²
Этаж 1/2
Отдельные Виллы Рядом с Пляжем в Ла-Марина, Аликанте. Виллы на стадии проекта расположены не…
€529,000
Вилла 3 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на горы в Rojales, Испания
Вилла 3 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на горы
Rojales, Испания
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 230 м²
Роскошные Виллы с Частными Бассейнами в Сьюдад-Кесада. Роскошные виллы в Сьюдад-Кесада, Роха…
€930,000
Вилла 4 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на горы в Rojales, Испания
Вилла 4 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на горы
Rojales, Испания
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 258 м²
Роскошные Виллы с Частными Бассейнами в Сьюдад-Кесада. Роскошные виллы в Сьюдад-Кесада, Роха…
€1,04 млн
Вилла 3 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на горы в Rojales, Испания
Вилла 3 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на горы
Rojales, Испания
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 241 м²
Роскошная Частная Вилла с Бассейном в Сьюдад-Кесада, Испания. Роскошная отдельная вилла с 3 …
€828,000
Вилла 2 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на горы в Almoradi, Испания
Вилла 2 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на горы
Almoradi, Испания
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 238 м²
Шикарные Виллы с Бассейнами в Альгорфе, Коста-Бланка. Современные виллы в Альгорфе, Испания,…
€470,000
Вилла 3 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на горы в Almoradi, Испания
Вилла 3 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на горы
Almoradi, Испания
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 436 м²
Шикарные Виллы с Бассейнами в Альгорфе, Коста-Бланка. Современные виллы в Альгорфе, Испания,…
€885,000
Вилла 5 спален с балконом, с кондиционером, с центральным отоплением в Rojales, Испания
Вилла 5 спален с балконом, с кондиционером, с центральным отоплением
Rojales, Испания
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 415 м²
Этаж 3/2
Впечатляющая Отдельная Вилла с Потолками Двойной Высоты в Кесаде, Аликанте Уникальная дизайн…
€969,000
Вилла 4 спальни с балконом, с кондиционером, с парковка в Orihuela, Испания
Вилла 4 спальни с балконом, с кондиционером, с парковка
Orihuela, Испания
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 157 м²
Современные Отдельные Виллы с Собственными Бассейнами в Ориуэле, Коста-Бланка Отдельные вилл…
€407,000

Параметры недвижимости в Вега-Баха-дель-Сегура, Испания

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
с видом на озеро
недорогая
элитная
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