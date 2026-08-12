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Виллы в Вега-Баха-дель-Сегура, Испания

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Торревьеха
117
Ориуэла
356
Пилар-де-ла-Орадада
146
Рохалес
225
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1 299 объектов найдено
Вилла в Торревьеха, Испания
Вилла
Торревьеха, Испания
$705,008
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Международное агентство недвижимости Habita
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Вилла в Los Montesinos, Испания
Вилла
Los Montesinos, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 100 м²
Расположенное в очаровательном муниципалитете Лос-Монтесинос, это эксклюзивное предложение в…
$547,740
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Вилла 4 комнаты в Bigastro, Испания
Вилла 4 комнаты
Bigastro, Испания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 117 м²
Виллы с 3 спальнями и частными бассейнами в Вистабелья Гольф, Ориуэла Виллы расположены в жи…
$506,227
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Вилла в Торревьеха, Испания
Вилла
Торревьеха, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 178 м²
Эта отдельно стоящая вилла, готовая к заселению, расположена в благоустроенной урбанизации Л…
$1,03 млн
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Вилла в Рохалес, Испания
Вилла
Рохалес, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 187 м²
Расположенные в престижном районе Сьюдад-Кесада, эти эксклюзивные виллы предлагают среду рос…
$1,83 млн
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Вилла в Ориуэла, Испания
Вилла
Ориуэла, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 83 м²
Роскошная вилла с 3 спальнями и собственным бассейном в Ла Зении. Отдельная угловая вилла с …
$574,810
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Вилла в Urbanizacion Dona Pepa, Испания
Вилла
Urbanizacion Dona Pepa, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 260 м²
Расположенный в престижном районе Сьюдад-Кесада, этот эксклюзивный отдельный дом предлагает …
$961,716
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Вилла в Сан-Мигель-де-Салинас, Испания
Вилла
Сан-Мигель-де-Салинас, Испания
Количество спален 5
Площадь 241 м²
Описание объекта: Мы представляем вам исключительный семейный дом с шестью спальнями, распол…
$2,26 млн
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Nils Ott Real Estates
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Вилла в Daya Nueva, Испания
Вилла
Daya Nueva, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 109 м²
Расположенный в очаровательном городке Дайя-Нуэва, этот жилой комплекс предлагает отдельные …
$461,139
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Вилла в Algorfa, Испания
Вилла
Algorfa, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 238 м²
Новые виллы с частным бассейном в La Finca Golf Algorfa, юг Коста-Бланки Эксклюзивные виллы…
$613,906
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Вилла 4 комнаты в Рохалес, Испания
Вилла 4 комнаты
Рохалес, Испания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 168 м²
Отдельная вилла в средиземноморском стиле с 3 спальнями и собственным бассейном в Сьюдад-Кес…
$1,02 млн
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Вилла в San Fulgencio, Испания
Вилла
San Fulgencio, Испания
Количество спален 3
Площадь 99 м²
Новые виллы с частным бассейном в Oasis de la Marina, Коста Бланка Современные дома в тихо…
$482,106
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Вилла в Ориуэла, Испания
Вилла
Ориуэла, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 185 м²
СОВРЕМЕННЫЕ ВИЛЛЫ-НОВОСТРОЙКИ В ВИЛЬЯМАРТИНЕ Новые виллы в двух вариантах на выбор…
$778,893
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Вилла в Urbanizacion Dona Pepa, Испания
Вилла
Urbanizacion Dona Pepa, Испания
Количество спален 4
Площадь 244 м²
Расположенный в привилегированном месте в Сьюдад-Кесада, этот эксклюзивный комплекс из семи …
$957,525
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Вилла в Urbanizacion Dona Pepa, Испания
Вилла
Urbanizacion Dona Pepa, Испания
Количество спален 3
Площадь 900 м²
Эта просторная вилла с 3 спальнями и 2 ванными комнатами идеально расположена на участке пло…
$622,014
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Вилла в San Fulgencio, Испания
Вилла
San Fulgencio, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 116 м²
Расположенная в Сан-Фульхенсио, эта эксклюзивная коллекция из 7 отдельных домов предлагает п…
$420,895
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Вилла в Entrenaranjos, Испания
Вилла
Entrenaranjos, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 235 м²
Расположенная в очаровательном городе Орихела, эта эксклюзивная коллекция из 32 отдельных до…
$634,110
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Вилла в Los Montesinos, Испания
Вилла
Los Montesinos, Испания
Количество спален 4
Площадь 130 м²
Современные, недавно построенные виллы в Ла-Эррада Лос-Монтесинос с частным бассейном Экск…
$526,961
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Вилла в Urbanizacion Dona Pepa, Испания
Вилла
Urbanizacion Dona Pepa, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 250 м²
Новые виллы с видом на гольф-поле в Сьюдад-Кесада Эксклюзивность и природа рядом с гольф-по…
$1,37 млн
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Вилла в Urbanizacion Dona Pepa, Испания
Вилла
Urbanizacion Dona Pepa, Испания
Количество спален 5
Площадь 358 м²
Роскошная вилла в Сьюдад-Кесада Погрузитесь в абсолютную роскошь в этой вилле мечты, рас…
$998,405
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Вилла в Торревьеха, Испания
Вилла
Торревьеха, Испания
Количество спален 4
Площадь 171 м²
Эти впечатляющие эксклюзивные виллы расположены в престижном районе Торребланка, всего в 1,7…
$699,000
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Вилла 4 комнаты в Algorfa, Испания
Вилла 4 комнаты
Algorfa, Испания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 122 м²
Количество этажей 1
Фантастическая вилла с террасой на крыше и потрясающим видом на озеро, частным бассейном и о…
$667,196
НДС
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Вилла в Daya Nueva, Испания
Вилла
Daya Nueva, Испания
Количество спален 3
Площадь 128 м²
Новые виллы с частным бассейном в Дайя-Нуэва, Коста-Бланка Современные двухквартирные и от…
$422,383
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Вилла 4 комнаты в Los Montesinos, Испания
Вилла 4 комнаты
Los Montesinos, Испания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 145 м²
Количество этажей 2
Красивая двухквартирная вилла с частным бассейном, большим садом и террасой на крыше с потря…
$487,139
НДС
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Вилла в Urbanizacion Dona Pepa, Испания
Вилла
Urbanizacion Dona Pepa, Испания
Количество спален 3
Площадь 205 м²
Расположенная в очаровательной Сьюдад-Кесада, эта вилла предлагает эксклюзивную и спокойную …
$1,26 млн
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Вилла в San Fulgencio, Испания
Вилла
San Fulgencio, Испания
Количество спален 3
Площадь 109 м²
НОВЫЙ ЖИЛОЙ КОМПЛЕКС В САН-ФУЛЬХЕНСИО Жилой комплекс из отдельно стоящих и смежных вилл в …
$322,743
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Вилла в Торревьеха, Испания
Вилла
Торревьеха, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 180 м²
Старый дом под ремонт в центре Торревьехи. Большой 4-х комнатный дом под ремонт или использо…
$482,372
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Вилла в Benijofar, Испания
Вилла
Benijofar, Испания
Количество спален 3
Площадь 156 м²
НОВЫЕ СОВРЕМЕННЫЕ ВИЛЛЫ В БЕНИХОФАР Новые современные виллы расположенные в Бенихофаре, п…
$680,224
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Вилла в Urbanizacion Dona Pepa, Испания
Вилла
Urbanizacion Dona Pepa, Испания
Количество спален 3
Площадь 288 м²
Откройте для себя эту роскошную новую виллу в современном стиле в Сьюдад Кесада. Одноэтажная…
$993,116
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Вилла 5 комнат в Benijofar, Испания
Вилла 5 комнат
Benijofar, Испания
Число комнат 5
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 210 м²
Количество этажей 1
Элитная вилла с частным бассейном, великолепным садом и большой террасой на крыше, расположе…
$647,262
НДС
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Параметры недвижимости в Вега-Баха-дель-Сегура, Испания

с гаражом
с садом
с террасой
с видом на горы
с видом на море
с бассейном
с видом на озеро
с полем для гольфа
Недорогая
Элитная
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