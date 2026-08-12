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Дома в Вега-Баха-дель-Сегура, Испания

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Торревьеха
948
Ориуэла
816
Пилар-де-ла-Орадада
702
Рохалес
482
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4 138 объектов найдено
Дом 3 комнаты в La Mata, Испания
Дом 3 комнаты
La Mata, Испания
Число комнат 3
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 105 м²
Если вы ищете современное жилье у моря, готовое к въезду и не требующее ремонта, это шанс, к…
$386,498
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Бунгало в Пилар-де-ла-Орадада, Испания
Бунгало
Пилар-де-ла-Орадада, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 83 м²
Проект новостройки в Торре-де-ла-Орадада, в 500 м от пляжа Эксклюзивный жилой комплекс на б…
$398,154
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Бунгало в Пилар-де-ла-Орадада, Испания
Бунгало
Пилар-де-ла-Орадада, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 80 м²
Новостройки-бунгало в Пилар-де-ла-Орадада, рядом с пляжем и центром города Современный обра…
$362,741
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LDV InvestLDV Invest
Вилла в Торревьеха, Испания
Вилла
Торревьеха, Испания
$705,008
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Дом 4 комнаты в Bigastro, Испания
Дом 4 комнаты
Bigastro, Испания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 100 м²
Виллы с 3 спальнями и частными бассейнами в Вистабелья Гольф, Ориуэла Виллы расположены в жи…
$455,489
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Дом 3 комнаты в Algorfa, Испания
Дом 3 комнаты
Algorfa, Испания
Число комнат 3
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 113 м²
Эти современные виллы в Альиканте, Эльгорфе, спроектированы для предоставления современного …
$565,207
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Дом 2 комнаты в Ориуэла, Испания
Дом 2 комнаты
Ориуэла, Испания
Число комнат 2
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 57 м²
Продается бунгало на верхнем этаже площадью 120 м2, расположенное в тихом районе Орихела-Кос…
$214,657
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Бунгало в Пилар-де-ла-Орадада, Испания
Бунгало
Пилар-де-ла-Орадада, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 92 м²
Новостройки-бунгало в Пилар-де-ла-Орадада, рядом с пляжем и центром города Современ…
$391,539
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Дом 3 комнаты в Entrenaranjos, Испания
Дом 3 комнаты
Entrenaranjos, Испания
Число комнат 3
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 236 м²
Жилой комплекс представляет собой эксклюзивную коллекцию независимых новых вилл, которые пер…
$543,130
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Таунхаус в Торревьеха, Испания
Таунхаус
Торревьеха, Испания
$144,513
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Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano, Dutch
Вилла в Los Montesinos, Испания
Вилла
Los Montesinos, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 100 м²
Расположенное в очаровательном муниципалитете Лос-Монтесинос, это эксклюзивное предложение в…
$547,740
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Дом 3 комнаты в Algorfa, Испания
Дом 3 комнаты
Algorfa, Испания
Число комнат 3
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 154 м²
Этот эксклюзивный жилой комплекс состоит из 49 независимых вилл, расположенных в Алгорфе, од…
$485,454
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Бунгало в Пилар-де-ла-Орадада, Испания
Бунгало
Пилар-де-ла-Орадада, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 84 м²
Новостройки-бунгало в Пилар-де-ла-Орадада, рядом с пляжем и центром города Современ…
$328,183
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Вилла 4 комнаты в Bigastro, Испания
Вилла 4 комнаты
Bigastro, Испания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 117 м²
Виллы с 3 спальнями и частными бассейнами в Вистабелья Гольф, Ориуэла Виллы расположены в жи…
$506,227
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Вилла в Торревьеха, Испания
Вилла
Торревьеха, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 178 м²
Эта отдельно стоящая вилла, готовая к заселению, расположена в благоустроенной урбанизации Л…
$1,03 млн
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Бунгало в Пилар-де-ла-Орадада, Испания
Бунгало
Пилар-де-ла-Орадада, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 80 м²
Новостройки-бунгало в Пилар-де-ла-Орадада, рядом с пляжем и центром города Современ…
$362,741
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Дом 3 комнаты в Торревьеха, Испания
Дом 3 комнаты
Торревьеха, Испания
Число комнат 3
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 85 м²
Откройте для себя этот очаровательный бунгало, расположенный в престижной области Лос-Фрутал…
$313,907
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Бунгало в Пилар-де-ла-Орадада, Испания
Бунгало
Пилар-де-ла-Орадада, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 92 м²
Новостройки-бунгало в Пилар-де-ла-Орадада, рядом с пляжем и центром города Современный обра…
$391,539
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Дом 3 комнаты в Dolores, Испания
Дом 3 комнаты
Dolores, Испания
Число комнат 3
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 97 м²
Эта вилла воплощает суть средиземноморского стиля с простой и уютной архитектурой, передающе…
$531,572
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Бунгало в Пилар-де-ла-Орадада, Испания
Бунгало
Пилар-де-ла-Орадада, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 84 м²
Новостройки-бунгало в Пилар-де-ла-Орадада, рядом с пляжем и центром города Современный обра…
$328,183
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Таунхаус в Гуардамар, Испания
Таунхаус
Гуардамар, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 144 м²
Новые квартиры и таунхаусы в Эль-Расо (Гуардамар-дель-Сегура) Эксклюзивный жилой комплекс н…
$536,527
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Бунгало в Пилар-де-ла-Орадада, Испания
Бунгало
Пилар-де-ла-Орадада, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 82 м²
Проект новостройки в Торре-де-ла-Орадада, в 500 м от пляжа Эксклюзивный жилой комплекс на б…
$409,695
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Вилла в Рохалес, Испания
Вилла
Рохалес, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 187 м²
Расположенные в престижном районе Сьюдад-Кесада, эти эксклюзивные виллы предлагают среду рос…
$1,83 млн
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Вилла в Ориуэла, Испания
Вилла
Ориуэла, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 83 м²
Роскошная вилла с 3 спальнями и собственным бассейном в Ла Зении. Отдельная угловая вилла с …
$574,810
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Дом 2 комнаты в Торревьеха, Испания
Дом 2 комнаты
Торревьеха, Испания
Число комнат 2
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 46 м²
Предлагается уютный таунхаус, расположенный в районе Carrefour, Торревьеха, идеальное место …
$178,881
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Таунхаус 3 комнаты в Cox, Испания
Таунхаус 3 комнаты
Cox, Испания
Число комнат 3
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 82 м²
Откройте для себя эксклюзивную коллекцию из 44 таунхаусов с солярием, предназначенных для те…
$276,977
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Таунхаус в Entrenaranjos, Испания
Таунхаус
Entrenaranjos, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 133 м²
Расположенный в престижном районе Ориуэла Коста, этот комплекс таунхаусов предлагает уникаль…
$422,048
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Бунгало 2 комнаты в Urbanizacion Dona Pepa, Испания
Бунгало 2 комнаты
Urbanizacion Dona Pepa, Испания
Число комнат 2
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 73 м²
Комплекс расположен в Аликанте, Сьюдад-Кесада, и предлагает новые квартиры площадью от 74 м²…
$431,129
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Дом 2 комнаты в Ориуэла, Испания
Дом 2 комнаты
Ориуэла, Испания
Число комнат 2
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 75 м²
Расположенная в престижном районе Blue Lagoon, эта прекрасно отреставрированная отдельно сто…
$450,778
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Бунгало в Сан-Мигель-де-Салинас, Испания
Бунгало
Сан-Мигель-де-Салинас, Испания
Количество спален 3
Площадь 92 м²
НОВЫЕ БУНГАЛО В САН-МИГЕЛЬ-ДЕ-САЛИНАС Новый жилой комплекс из вилл и дизайнерских бунгал…
$487,049
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Типы недвижимости в Вега-Баха-дель-Сегура

виллы
шале
бунгало
таунхаусы
дуплексы

Параметры недвижимости в Вега-Баха-дель-Сегура, Испания

с гаражом
с садом
с террасой
с видом на горы
с видом на море
с бассейном
с видом на озеро
с полем для гольфа
Недорогая
Элитная
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