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Дома в Вега-Баха-дель-Сегура, Испания

Orihuela
672
Торревьеха
511
Pilar de la Horadada
287
Rojales
241
Almoradi
169
Сан-Мигель-де-Салинас
160
Гуардамар
48
San Fulgencio
21
2 236 объектов найдено
Вилла 3 спальни с балконом, с мебелью, с кондиционером в Orihuela, Испания
Вилла 3 спальни с балконом, с мебелью, с кондиционером
Orihuela, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 160 м²
Солнечная и уютная отдельная вилла с финской сауной, красивым садом с деревьями и цветами, ч…
€260,000
Таунхаус 3 спальни с кондиционером, с террасой, с садом в Торревьеха, Испания
Таунхаус 3 спальни с кондиционером, с террасой, с садом
Торревьеха, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 80 м²
Красивое двухэтажное бунгало, расположенное в Лос-Балконесе, в идеальном состоянии. Имеет кр…
€144,000
Вилла 4 спальни с балконом, с кондиционером, с парковка в Сан-Мигель-де-Салинас, Испания
Вилла 4 спальни с балконом, с кондиционером, с парковка
Сан-Мигель-де-Салинас, Испания
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 290 м²
Элегантная вилла с бассейном в Сан-Мигель-де-Салинас Вилла в Сан-Мигель-де-Салинас расположе…
€2,02 млн
Вилла 4 спальни со стеклопакетами, с кондиционером, с гаражом в Торревьеха, Испания
Вилла 4 спальни со стеклопакетами, с кондиционером, с гаражом
Торревьеха, Испания
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Количество этажей 1
Вилла в Сан-Луис, Торревьеха с бассейном м садом. Великолепный дом, расположенный недалек…
€340,000
Вилла 3 спальни с балконом, с кондиционером, с парковка в Rojales, Испания
Вилла 3 спальни с балконом, с кондиционером, с парковка
Rojales, Испания
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 158 м²
Современные дома для гольфа с 3 спальнями в Сьюдад Кесада, Коста-Бланка Откройте для себя эт…
€779,000
Вилла 3 спальни с парковкой, с Pool, с terrassa в Orihuela, Испания
Вилла 3 спальни с парковкой, с Pool, с terrassa
Orihuela, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 153 м²
О проекте: жилой комплекс состоит из отдельных вилл с 3 спальнями и 2 ванными комнатами, рас…
€399,000
Вилла 4 спальни в Торревьеха, Испания
Вилла 4 спальни
Торревьеха, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 191 м²
La Fiorentina — это отдельная вилла, вдохновленная средиземноморским стилем, в которую…
€530,000
Дом 3 спальни у моря в Торревьеха, Испания
Дом 3 спальни у моря
Торревьеха, Испания
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 125 м²
Количество этажей 2
Продается дом в популярном районе Los Altos в Ориуэла Коста.Ориуэла Коста — это живописный к…
€500,000
Вилла 3 спальни в Вега-Баха-дель-Сегура, Испания
Вилла 3 спальни
Вега-Баха-дель-Сегура, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 116 м²
Laguna Azul — это жилой район, состоящий из отдельных вилл, которые сочетают в себе ср…
€399,900
Бунгало 2 спальни у моря в Торревьеха, Испания
Бунгало 2 спальни у моря
Торревьеха, Испания
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 56 м²
Этаж 1/1
Представляем бунгало на первом этаже в курортном городе Торревьеха возле соленого озера.Торр…
€86,000
Дом 2 спальни у моря в Торревьеха, Испания
Дом 2 спальни у моря
Торревьеха, Испания
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 55 м²
Количество этажей 2
Представляем светлый двухэтажный дуплекс в жилом комплексе в городе Торревьеха, район Ла Мат…
€125,000
Дом 2 спальни у моря в Торревьеха, Испания
Дом 2 спальни у моря
Торревьеха, Испания
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 52 м²
Количество этажей 2
Представляем светлый двухэтажный дуплекс в жилом комплексе Princesa Maria в городе Торревье…
€132,450
Дом 5 спален у моря в Торревьеха, Испания
Дом 5 спален у моря
Торревьеха, Испания
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 183 м²
Количество этажей 2
Продается вилла в популярном районе у озера в городе Торревьеха. Город Торревьеха расположен…
€349,969
Дом 3 спальни у моря в Orihuela, Испания
Дом 3 спальни у моря
Orihuela, Испания
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 77 м²
Количество этажей 2
Продается смежный дом в популярном районе Плайя Фламенка в Ориуэла Коста.Двухэтажный дом в х…
€164,969
Дом 3 спальни у моря в Pilar de la Horadada, Испания
Дом 3 спальни у моря
Pilar de la Horadada, Испания
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 100 м²
Количество этажей 1
Представляем новую виллу в современном стиле в Pinar de Campoverde. Вилла в один этаж общей …
€359,500
Дом 3 спальни у моря в Orihuela, Испания
Дом 3 спальни у моря
Orihuela, Испания
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 90 м²
Количество этажей 2
Представляем новую виллу в современном стиле в San Miguel de Salinas. Вилла в два этажа обще…
€365,000
Дом 3 спальни у моря в Гуардамар, Испания
Дом 3 спальни у моря
Гуардамар, Испания
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 114 м²
Количество этажей 2
Продается вилла в популярном районе у озера в городе Торревьеха. Город Торревьеха расположен…
€285,000
Дом 3 спальни у моря в Торревьеха, Испания
Дом 3 спальни у моря
Торревьеха, Испания
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 80 м²
Количество этажей 2
Продается вилла в популярном районе у озера в городе Торревьеха.Дом в два этажа площадью 80 …
€259,900
Таунхаус 3 спальни в Orihuela, Испания
Таунхаус 3 спальни
Orihuela, Испания
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 79 м²
Количество этажей 2
Продается таунхаус в районе Плайя Фламенка в Ориуэла Коста.Двухэтажный таунхаус в хорошем с…
€165,000
Дом 3 спальни у моря в Торревьеха, Испания
Дом 3 спальни у моря
Торревьеха, Испания
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 208 м²
Количество этажей 2
Продается комфортабельная вилла с бассейном в жилом комплексе La Florida в Ориуэла Коста.Дву…
€349,900
Таунхаус 2 спальни у моря в Orihuela, Испания
Таунхаус 2 спальни у моря
Orihuela, Испания
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 62 м²
Количество этажей 2
Продается таунхаус в непосредственной близости от поля для гольфа Вильямартин и гольф-клуба…
€112,000
Дом 3 спальни у моря в Торревьеха, Испания
Дом 3 спальни у моря
Торревьеха, Испания
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 3
Количество этажей 2
Предлагаем индивидуальный проект строительства, на двух участках по 385 кв. м. и участке 400…
€690,000
Таунхаус 3 спальни в Almoradi, Испания
Таунхаус 3 спальни
Almoradi, Испания
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 170 м²
Количество этажей 3
Представляем новый таунхаус в три этажа в городе Альгорфа в элитном районе в Ла Финка Гольф.…
€195,000
Вилла 3 спальни с балконом, с кондиционером, с парковка в Rojales, Испания
Вилла 3 спальни с балконом, с кондиционером, с парковка
Rojales, Испания
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 116 м²
Отдельные Стильные Современные Виллы с 3 Спальнями и Бассейнами в Рохалесе, Коста Бланка На …
€359,000
Вилла 3 спальни с кондиционером, с парковка, с c ремонтом в Сан-Мигель-де-Салинас, Испания
Вилла 3 спальни с кондиционером, с парковка, с c ремонтом
Сан-Мигель-де-Салинас, Испания
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 328 м²
Роскошный дом для гольфа с 3 спальнями и готовыми ключами в Сан-Мигель-де-Салинас Этот прост…
€2,55 млн
Вилла 3 спальни с балконом, с кондиционером, с парковка в Сан-Мигель-де-Салинас, Испания
Вилла 3 спальни с балконом, с кондиционером, с парковка
Сан-Мигель-де-Салинас, Испания
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 240 м²
Вилла с 3 спальнями в Сан-Мигель-де-Салинас, Коста-Бланка На просторном участке площадью 107…
€1,49 млн
Таунхаус 3 спальни с балконом, с кондиционером, с c ремонтом в La Zenia, Испания
Таунхаус 3 спальни с балконом, с кондиционером, с c ремонтом
La Zenia, Испания
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 75 м²
Количество этажей 2
Вилла с 3 спальнями в отличном месте в Ла Зения Аликанте Вилла может похвастаться передним и…
€245,000
Дом 4 спальни у моря в Торревьеха, Испания
Дом 4 спальни у моря
Торревьеха, Испания
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 471 м²
Количество этажей 2
Представляем просторный дом в городе Торревьеха, район Ла Мата. Дом состоит из двух уровней,…
€850,000
Дом 3 спальни у моря в San Fulgencio, Испания
Дом 3 спальни у моря
San Fulgencio, Испания
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 109 м²
Количество этажей 2
Продается новый таунхаус в закрытой урбанизации BUNGAVILLAS SOL с бассейном в городе San Ful…
€185,000
Дом 4 спальни у моря в Торревьеха, Испания
Дом 4 спальни у моря
Торревьеха, Испания
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 210 м²
Количество этажей 2
Представляем эксклюзивную виллу на первой линии в городе Торревьеха, район Ла Мата. Проживая…
€990,000

Типы недвижимости в Вега-Баха-дель-Сегура

виллы
шале
бунгало
таунхаусы
дуплексы

Параметры недвижимости в Вега-Баха-дель-Сегура, Испания

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
с видом на озеро
недорогая
элитная
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