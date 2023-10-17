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Испания
Жилая
Вега-Баха-дель-Сегура
Дома
Дома в Вега-Баха-дель-Сегура, Испания
Orihuela
672
Торревьеха
511
Pilar de la Horadada
287
Rojales
241
Almoradi
169
Сан-Мигель-де-Салинас
160
Гуардамар
48
San Fulgencio
21
Дом
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2 236 объектов найдено
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Вилла 3 спальни с балконом, с мебелью, с кондиционером
Orihuela, Испания
3
5
160 м²
Солнечная и уютная отдельная вилла с финской сауной, красивым садом с деревьями и цветами, ч…
€260,000
Рекомендовать
Таунхаус 3 спальни с кондиционером, с террасой, с садом
Торревьеха, Испания
3
1
80 м²
Красивое двухэтажное бунгало, расположенное в Лос-Балконесе, в идеальном состоянии. Имеет кр…
€144,000
Рекомендовать
Вилла 4 спальни с балконом, с кондиционером, с парковка
Сан-Мигель-де-Салинас, Испания
5
5
290 м²
Элегантная вилла с бассейном в Сан-Мигель-де-Салинас Вилла в Сан-Мигель-де-Салинас расположе…
€2,02 млн
Рекомендовать
Вилла 4 спальни со стеклопакетами, с кондиционером, с гаражом
Торревьеха, Испания
5
2
1
Вилла в Сан-Луис, Торревьеха с бассейном м садом. Великолепный дом, расположенный недалек…
€340,000
Рекомендовать
Вилла 3 спальни с балконом, с кондиционером, с парковка
Rojales, Испания
4
3
158 м²
Современные дома для гольфа с 3 спальнями в Сьюдад Кесада, Коста-Бланка Откройте для себя эт…
€779,000
Рекомендовать
Вилла 3 спальни с парковкой, с Pool, с terrassa
Orihuela, Испания
3
2
153 м²
О проекте: жилой комплекс состоит из отдельных вилл с 3 спальнями и 2 ванными комнатами, рас…
€399,000
Рекомендовать
Вилла 4 спальни
Торревьеха, Испания
4
3
191 м²
La Fiorentina — это отдельная вилла, вдохновленная средиземноморским стилем, в которую…
€530,000
Рекомендовать
Дом 3 спальни у моря
Торревьеха, Испания
4
4
125 м²
2
Продается дом в популярном районе Los Altos в Ориуэла Коста.Ориуэла Коста — это живописный к…
€500,000
Рекомендовать
Вилла 3 спальни
Вега-Баха-дель-Сегура, Испания
3
3
116 м²
Laguna Azul — это жилой район, состоящий из отдельных вилл, которые сочетают в себе ср…
€399,900
Рекомендовать
Бунгало 2 спальни у моря
Торревьеха, Испания
3
1
56 м²
1/1
Представляем бунгало на первом этаже в курортном городе Торревьеха возле соленого озера.Торр…
€86,000
Рекомендовать
Дом 2 спальни у моря
Торревьеха, Испания
3
2
55 м²
2
Представляем светлый двухэтажный дуплекс в жилом комплексе в городе Торревьеха, район Ла Мат…
€125,000
Рекомендовать
Дом 2 спальни у моря
Торревьеха, Испания
3
2
52 м²
2
Представляем светлый двухэтажный дуплекс в жилом комплексе Princesa Maria в городе Торревье…
€132,450
Рекомендовать
Дом 5 спален у моря
Торревьеха, Испания
6
3
183 м²
2
Продается вилла в популярном районе у озера в городе Торревьеха. Город Торревьеха расположен…
€349,969
Рекомендовать
Дом 3 спальни у моря
Orihuela, Испания
4
2
77 м²
2
Продается смежный дом в популярном районе Плайя Фламенка в Ориуэла Коста.Двухэтажный дом в х…
€164,969
Рекомендовать
Дом 3 спальни у моря
Pilar de la Horadada, Испания
4
2
100 м²
1
Представляем новую виллу в современном стиле в Pinar de Campoverde. Вилла в один этаж общей …
€359,500
Рекомендовать
Дом 3 спальни у моря
Orihuela, Испания
4
3
90 м²
2
Представляем новую виллу в современном стиле в San Miguel de Salinas. Вилла в два этажа обще…
€365,000
Рекомендовать
Дом 3 спальни у моря
Гуардамар, Испания
4
2
114 м²
2
Продается вилла в популярном районе у озера в городе Торревьеха. Город Торревьеха расположен…
€285,000
Рекомендовать
Дом 3 спальни у моря
Торревьеха, Испания
4
2
80 м²
2
Продается вилла в популярном районе у озера в городе Торревьеха.Дом в два этажа площадью 80 …
€259,900
Рекомендовать
Таунхаус 3 спальни
Orihuela, Испания
4
2
79 м²
2
Продается таунхаус в районе Плайя Фламенка в Ориуэла Коста.Двухэтажный таунхаус в хорошем с…
€165,000
Рекомендовать
Дом 3 спальни у моря
Торревьеха, Испания
4
2
208 м²
2
Продается комфортабельная вилла с бассейном в жилом комплексе La Florida в Ориуэла Коста.Дву…
€349,900
Рекомендовать
Таунхаус 2 спальни у моря
Orihuela, Испания
3
2
62 м²
2
Продается таунхаус в непосредственной близости от поля для гольфа Вильямартин и гольф-клуба…
€112,000
Рекомендовать
Дом 3 спальни у моря
Торревьеха, Испания
4
3
2
Предлагаем индивидуальный проект строительства, на двух участках по 385 кв. м. и участке 400…
€690,000
Рекомендовать
Таунхаус 3 спальни
Almoradi, Испания
4
2
170 м²
3
Представляем новый таунхаус в три этажа в городе Альгорфа в элитном районе в Ла Финка Гольф.…
€195,000
Рекомендовать
Вилла 3 спальни с балконом, с кондиционером, с парковка
Rojales, Испания
4
2
116 м²
Отдельные Стильные Современные Виллы с 3 Спальнями и Бассейнами в Рохалесе, Коста Бланка На …
€359,000
Рекомендовать
Вилла 3 спальни с кондиционером, с парковка, с c ремонтом
Сан-Мигель-де-Салинас, Испания
4
3
328 м²
Роскошный дом для гольфа с 3 спальнями и готовыми ключами в Сан-Мигель-де-Салинас Этот прост…
€2,55 млн
Рекомендовать
Вилла 3 спальни с балконом, с кондиционером, с парковка
Сан-Мигель-де-Салинас, Испания
4
4
240 м²
Вилла с 3 спальнями в Сан-Мигель-де-Салинас, Коста-Бланка На просторном участке площадью 107…
€1,49 млн
Рекомендовать
Таунхаус 3 спальни с балконом, с кондиционером, с c ремонтом
La Zenia, Испания
4
2
75 м²
2
Вилла с 3 спальнями в отличном месте в Ла Зения Аликанте Вилла может похвастаться передним и…
€245,000
Рекомендовать
Дом 4 спальни у моря
Торревьеха, Испания
5
5
471 м²
2
Представляем просторный дом в городе Торревьеха, район Ла Мата. Дом состоит из двух уровней,…
€850,000
Рекомендовать
Дом 3 спальни у моря
San Fulgencio, Испания
4
3
109 м²
2
Продается новый таунхаус в закрытой урбанизации BUNGAVILLAS SOL с бассейном в городе San Ful…
€185,000
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Дом 4 спальни у моря
Торревьеха, Испания
5
5
210 м²
2
Представляем эксклюзивную виллу на первой линии в городе Торревьеха, район Ла Мата. Проживая…
€990,000
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