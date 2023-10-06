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Дом 5 спален с кондиционером, с видом на море, с бассейном
Benahavis, Испания
5
797 м²
Вилла на продажу в La Alqueria, Benahavis, с 5 спальня, 5 ванная, 5 ванная комната, 1 туалет…
€3,30 млн
Рекомендовать
Вилла 5 спален с бассейном, в хорошем состоянии, с видом на горы
Istan, Испания
5
5
513 м²
Ищете современную виллу с впечатляющим видом на озеро Истан и всего в 12 минутах от Марбельи…
€3,50 млн
Рекомендовать
Дом 4 спальни с кондиционером, с видом на море, с террасой
Istan, Испания
4
560 м²
Вилла на продажу и аренду в Istan, с 4 спальня, 4 ванная и характеристики бассейн (Частный),…
€1,50 млн
Рекомендовать
Вилла 7 спален с кондиционером, с террасой, с двором
Малага, Испания
7
6
Country House with many possibilities in Estepona The Villa/Finca has a private road that on…
€3,00 млн
Рекомендовать
Таунхаус 3 спальни с парковкой, с террасой, с гаражом
Istan, Испания
3
2
225 м²
Отличный дом на продажу в Zahara de Istan, Марбелья, всего в 5 минутах от всех удобств, в ун…
€890,000
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Вилла 3 спальни с парковкой, с кондиционером, с видом на море
Benahavis, Испания
3
3
350 м²
Добро пожаловать в эту великолепную виллу на первой линии гольфа, которая продается в Нуэва …
€1,75 млн
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