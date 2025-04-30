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Продажа домов около гольф-клуба в Андалусии, Испания

Марбелья
373
Малага
13
Эстепона
178
San Pedro Alcantara
88
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97 объектов найдено
Бунгало в Эстепона, Испания
Бунгало
Эстепона, Испания
Площадь 140 м²
Nueva Promoción: Precios desde €   2 160 000 гаста & евро;   2 580 000. [Хабитасьоны: 3 - 3]…
$2,15 млн
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Таунхаус в Эстепона, Испания
Таунхаус
Эстепона, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
RESALE 3 bedroom townhouse in the Frontline beach Estepona complex of 50 properties with 2, …
$2,50 млн
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Вилла в Эстепона, Испания
Вилла
Эстепона, Испания
Площадь 226 м²
New Development: Prices from € 1,100,000 to € 1,150,000. [Beds: 4 - 4] [Baths: 3 - 3] [Built…
$1,09 млн
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Вилла в Benahavis, Испания
Вилла
Benahavis, Испания
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 6
Великолепная вилла с шестью спальнями с панорамным видом на море, горы и гольф. Расположення…
$5,70 млн
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Вилла в San Pedro Alcantara, Испания
Вилла
San Pedro Alcantara, Испания
Количество спален 7
Кол-во ванных комнат 6
Великолепная вилла для реформы, расположенная в Guadalmina Alta, Valle del Golf, в нескольки…
$974,838
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Вилла в Bel Air, Испания
Вилла
Bel Air, Испания
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 6
This brand new villa for sale in Los Flamingos, Benahavis combines modern style and comfort.…
$2,70 млн
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Вилла в Михас, Испания
Вилла
Михас, Испания
Площадь 286 м²
Nueva Promoción: Precios desde €   525 000 гаста & евро;   584 000. [Хабитасьоны: 4 - 4] [Ба…
$522,425
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Вилла в Calahonda, Испания
Вилла
Calahonda, Испания
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 7
Большая классическая вилла высокого качества в отличном состоянии, расположенная в тихом рай…
$2,95 млн
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Вилла в Эстепона, Испания
Вилла
Эстепона, Испания
Площадь 471 м²
Nueva Promoción: Precios desde €   1 950 000 гаста & евро;   3 800 000. [Хабитасьоны: 4 - 10…
$1,95 млн
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Вилла в Benahavis, Испания
Вилла
Benahavis, Испания
Площадь 360 м²
Nueva Promoción: Precios desde €   1 790 000 гаста & евро;   1 790 000. [Хабитасьоны: 6 - 6]…
$1,77 млн
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Вилла в Bel Air, Испания
Вилла
Bel Air, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Вилла - Шале, El Paraiso, Benahavís 4 Спальни, 4 Ванные комнаты, Построен: 310 м2, Терраса: …
$824,863
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Дом 5 спален в Ojen, Испания
Дом 5 спален
Ojen, Испания
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Мейшо Хиллз, Сьерра-Бланка, Марбелья. Вилла - Таунхаус, 5 Спален, 5 Ванных, Построен: 651м2,…
$2,40 млн
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Коттедж в Марбелья, Испания
Коттедж
Марбелья, Испания
Площадь 180 м²
Nueva Promoción: Precios desde €   800 000 гаста & евро;   850 000. [Хабитасьоны: 3 - 3] [Ба…
$796,076
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Вилла в Эстепона, Испания
Вилла
Эстепона, Испания
Площадь 368 м²
New Development: Prices from € 1,050,000 to € 1,200,000. [Beds: 5 - 5] [Baths: 4 - 4] [Built…
$1,05 млн
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Вилла в Михас, Испания
Вилла
Михас, Испания
Площадь 201 м²
New Development: Prices from € 725,000 to € 1,075,000. [Beds: 3 - 4] [Baths: 3 - 4] [Built s…
$721,444
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Вилла в San Pedro Alcantara, Испания
Вилла
San Pedro Alcantara, Испания
Количество спален 7
Кол-во ванных комнат 6
Fabulous new villa with ultra contemporary architecture with 7 bedroom located in Nueva Anda…
$4,99 млн
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Вилла в Benahavis, Испания
Вилла
Benahavis, Испания
Площадь 260 м²
New Development: Prices from € 1,380,000 to € 1,380,000. [Beds: 4 - 4] [Baths: 3 - 3] [Built…
$1,37 млн
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Вилла в Benahavis, Испания
Вилла
Benahavis, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 5
Совершенно новая вилла на продажу с панорамным видом на роскошном гольф-курорте, в 10 минута…
$3,30 млн
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Вилла в Ricmar, Испания
Вилла
Ricmar, Испания
Количество спален 7
Кол-во ванных комнат 6
El Rosario .. 7 спален, 6 ванных комнат Уютная вилла в своем классе по цене, размеру, удобст…
$1,20 млн
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Вилла в Эстепона, Испания
Вилла
Эстепона, Испания
Площадь 286 м²
New Development: Prices from € 1,200,000 to € 1,250,000. [Beds: 5 - 5] [Baths: 4 - 4] [Built…
$1,19 млн
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Таунхаус в Марбелья, Испания
Таунхаус
Марбелья, Испания
Площадь 223 м²
New Development: Prices from € 685,000 to € 685,000. [Beds: 3 - 3] [Baths: 3 - 3] [Built siz…
$681,640
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Таунхаус в Manilva, Испания
Таунхаус
Manilva, Испания
Площадь 139 м²
New Development: Prices from € 355,000 to € 399,000. [Beds: 2 - 2] [Baths: 3 - 3] [Built siz…
$354,941
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Вилла в Марбелья, Испания
Вилла
Марбелья, Испания
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 4
Ориентация: •Юго-восток Состояние: •Отличное Бассейн: •Приватный Климат-контроль: •Центральн…
$979,837
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Вилла в Марбелья, Испания
Вилла
Марбелья, Испания
Площадь 424 м²
New Development: Prices from € 2,525,000 to € 2,525,000. [Beds: 5 - 5] [Baths: 5 - 5] [Built…
$2,50 млн
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Вилла в San Pedro Alcantara, Испания
Вилла
San Pedro Alcantara, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 550 м²
Количество этажей 2
Современное описание 9 вилл de lujo ubicado в Новой Милья-де-Оро в Марбелье и Эстепоне.Индив…
$2,46 млн
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Вилла в Benahavis, Испания
Вилла
Benahavis, Испания
Площадь 133 м²
Nueva Promoción: Precios desde €   1 550 000 гаста & евро;   1 650 000. [Хабитасьоны: 3 - 3]…
$1,53 млн
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Вилла в Benahavis, Испания
Вилла
Benahavis, Испания
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Impeccably designed modern south facing villa in the most exclusive community in Europe La Z…
$9,40 млн
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Вилла в Manilva, Испания
Вилла
Manilva, Испания
Площадь 133 м²
New Development: Prices from € 460,000 to € 545,000. [Beds: 2 - 2] [Baths: 3 - 3] [Built siz…
$457,744
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Вилла в Марбелья, Испания
Вилла
Марбелья, Испания
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 500 м²
Количество этажей 3
Первая линия моря, Золотая Миля, Марбелья. Новый полностью готовый проект, прямо на Золотой …
$3,36 млн
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Вилла в Эстепона, Испания
Вилла
Эстепона, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 368 м²
Villas for sale in Estepona, Malaga, Costa del Sol 6 modern frontline golf villas with luxur…
$1,58 млн
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Типы недвижимости в Андалусии

виллы
коттеджи
бунгало
таунхаусы
дуплексы

Параметры недвижимости в Андалусии, Испания

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