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Продажа домов в Вере, Испания

виллы
4
8 объектов найдено
Дом 4 комнаты в Вера, Испания
Дом 4 комнаты
Вера, Испания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
НОВЫЕ ВИЛЛЫ В ВЕРЕ, АЛЬМЕРИЯ Новый жилой комплекс красивых вилл, расположенный на побережь…
$388,523
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ALEGRIA REAL ESTATE
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Вилла в Вера, Испания
Вилла
Вера, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 125 м²
Villa for sale in Vera, Almería, Costa de Almería Vera is one of the best naturist enclaves …
$413,282
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Дом 4 комнаты в Вера, Испания
Дом 4 комнаты
Вера, Испания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
НОВЫЕ ВИЛЛЫ В ВЕРЕ, АЛЬМЕРИЯ Новый жилой комплекс красивых вилл, расположенный на побережь…
$521,026
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Агентство
ALEGRIA REAL ESTATE
Языки общения
English, Русский, Español
Вилла в Вера, Испания
Вилла
Вера, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 125 м²
НОВЫЕ ВИЛЛЫ В ВЕРЕ, АЛЬМЕРИЯ Новый жилой комплекс красивых вилл, расположенный на побережь…
$495,424
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Вилла в Вера, Испания
Вилла
Вера, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 90 м²
Villa for sale in Vera, Almería, Costa de Almería Vera is one of the best naturist enclaves …
$424,186
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Вилла в Вера, Испания
Вилла
Вера, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 90 м²
НОВЫЕ ВИЛЛЫ В ВЕРЕ, АЛЬМЕРИЯ Новый жилой комплекс красивых вилл, расположенный на побережь…
$404,758
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Дом 4 комнаты в Вера, Испания
Дом 4 комнаты
Вера, Испания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Продаётся вилла в Vera в районе Zona nudista. Общая площадь 90.00 м2, участок 244 м2, вилла …
$392,445
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Агентство
ALEGRIA REAL ESTATE
Языки общения
English, Русский, Español
Дом 4 комнаты в Вера, Испания
Дом 4 комнаты
Вера, Испания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Продаётся вилла в Vera в районе Zona nudista. Общая площадь 122.00 м2, участок 230 м2, состо…
$438,491
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Агентство
ALEGRIA REAL ESTATE
Языки общения
English, Русский, Español
Realting.com
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