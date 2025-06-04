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Продажа домов в Torremolinos, Испания

3 объекта найдено
Вилла в Torremolinos, Испания
Вилла
Torremolinos, Испания
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 6
Количество этажей 2
Море, песок, небо и солнце в изобилии! Эта замечательная вилла на первой линии пляжа предлаг…
$2,36 млн
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Агентство
ADRIONIKA CONSULTING
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Дом 5 комнат в Torremolinos, Испания
Дом 5 комнат
Torremolinos, Испания
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
ПРИВИЛЕГИРОВАННЫЙ АНКЛАВ С ПРЕКРАСНЫМИ ВИДАМИ Жилой комплекс, состоящий из 37 домов с 2, 3 …
$1,06 млн
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Агентство
ALEGRIA REAL ESTATE
Языки общения
English, Русский, Español
Дом 5 спален в Torremolinos, Испания
Дом 5 спален
Torremolinos, Испания
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 227 м²
спаренный дом - Torremolinos (Montemar) , Общая площадь 227m2, 5 Кол-во спален, 2 Количество…
$367,139
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