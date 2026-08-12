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Дома с видом на горы в Андалусии, Испания

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Марбелья
1038
Малага
168
Севилья
680
Дос-Эрманас
678
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135 объектов найдено
Вилла 10 комнат в Benalmadena, Испания
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Вилла 10 комнат
Benalmadena, Испания
Число комнат 10
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 1 000 м²
Количество этажей 3
Уникальная вилла площадью 500 м3 для продажи с бассейном и кинотеатром, в уединенном районе,…
$2,08 млн
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Вилла в San Roque, Испания
Вилла
San Roque, Испания
Количество спален 7
Кол-во ванных комнат 7
Площадь 1 825 м²
Просыпаться над Средиземным морем, видеть Гибралтар и зелёные склоны Сотогранде, оставаясь в…
$16,07 млн
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Вилла 6 комнат в Casares, Испания
Вилла 6 комнат
Casares, Испания
Число комнат 6
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 713 м²
Количество этажей 1
Готовая вилла рядом с полем для гольфа в Касаресе Готовый проект расположен в муниципалитете…
$7,50 млн
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TekceTekce
Вилла 5 комнат в Эстепона, Испания
Вилла 5 комнат
Эстепона, Испания
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 626 м²
Количество этажей 3
Готовые к заселению виллы высокого класса рядом с гольф-клубами в Эстепоне Проект современны…
$2,77 млн
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Вилла 8 комнат в Benahavis, Испания
Вилла 8 комнат
Benahavis, Испания
Число комнат 8
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 606 м²
Необыкновенная новая вилла с частным бассейном, потрясающими видами и очаровательным садом в…
$4,22 млн
НДС
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Вилла 6 комнат в Фуэнхирола, Испания
Вилла 6 комнат
Фуэнхирола, Испания
Число комнат 6
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 505 м²
Количество этажей 2
Виллы на стадии планирования с видом на море в популярном районе Фуэнхиролы Этот выдающийся …
$3,42 млн
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Таунхаус 4 комнаты в Михас, Испания
Таунхаус 4 комнаты
Михас, Испания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 146 м²
Количество этажей 2
Впечатляющие дома с живописными видами в Михасе среди природы Комплекс расположен в муниципа…
$1,11 млн
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Вилла 5 комнат в Михас, Испания
Вилла 5 комнат
Михас, Испания
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 207 м²
Количество этажей 1
Роскошная вилла с большим бесконечным бассейном и потрясающим видом на море, окружённая прир…
$1,15 млн
НДС
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Дом 5 комнат в Эстепона, Испания
Дом 5 комнат
Эстепона, Испания
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 341 м²
Количество этажей 3
Экологичные виллы рядом с гольфом и с живописным видом на море в Эстепоне Этот новый жилой п…
$1,79 млн
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Вилла 4 комнаты в Марбелья, Испания
Вилла 4 комнаты
Марбелья, Испания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 683 м²
Количество этажей 2
Большая вилла класса люкс в Марбелье с бассейном, лифтом и террасой на крыше с потрясающим п…
$2,09 млн
НДС
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Особняк 18 комнат в Benahavis, Испания
Особняк 18 комнат
Benahavis, Испания
Число комнат 18
Количество спален 15
Кол-во ванных комнат 15
Площадь 1 269 м²
Количество этажей 3
Особняк с видом на море, туристической лицензией и отличным расположением в Бенаависе Особня…
$16,33 млн
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Вилла 5 комнат в Эстепона, Испания
Вилла 5 комнат
Эстепона, Испания
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 290 м²
Количество этажей 2
Элитная дизайнерская вилла с большим бассейном, садом и прекрасным видом на море, расположен…
$1,72 млн
НДС
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Таунхаус 4 комнаты в Almunecar, Испания
Таунхаус 4 комнаты
Almunecar, Испания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 136 м²
Количество этажей 4
Новые таунхаусы рядом с морем в Альмуньекаре, Гранада Этот новый проект находится в муниципа…
$489,545
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Вилла 6 комнат в Ojen, Испания
Вилла 6 комнат
Ojen, Испания
Число комнат 6
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 7
Площадь 917 м²
Количество этажей 3
Виллы с собственными бассейнами в престижном комплексе в Охене Охен — живописный городок на …
$5,50 млн
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Вилла 5 комнат в Михас, Испания
Вилла 5 комнат
Михас, Испания
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 305 м²
Количество этажей 2
Улучшенная вилла с большой террасой на крыше, частным бассейном, садом, тренажерным залом, с…
$1,45 млн
НДС
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Вилла 8 комнат в Фуэнхирола, Испания
Вилла 8 комнат
Фуэнхирола, Испания
Число комнат 8
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 633 м²
Количество этажей 2
Роскошная вилла высокого класса с большой террасой, частным бассейном, тренажерным залом, ки…
$3,91 млн
НДС
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Вилла 5 комнат в Пещеры Альманзора, Испания
Вилла 5 комнат
Пещеры Альманзора, Испания
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 293 м²
Количество этажей 1
Роскошная вилла, расположенная на территории гольф-курорта, с большой террасой и удобствами …
$1,10 млн
НДС
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Вилла 6 комнат в Марбелья, Испания
Вилла 6 комнат
Марбелья, Испания
Число комнат 6
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 546 м²
Количество этажей 3
Роскошные виллы с видом на море и горы в закрытом комплексе курортного типа в Марбелье Стиль…
$6,51 млн
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Вилла 7 комнат в Марбелья, Испания
Вилла 7 комнат
Марбелья, Испания
Число комнат 7
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 701 м²
Количество этажей 3
Роскошные виллы с видом на море и горы в закрытом комплексе курортного типа в Марбелье Стиль…
$12,78 млн
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Вилла 11 комнат в Фуэнхирола, Испания
Вилла 11 комнат
Фуэнхирола, Испания
Число комнат 11
Количество спален 7
Кол-во ванных комнат 7
Площадь 1 275 м²
Количество этажей 2
Впечатляющая вилла с большой террасой на крыше, частным бассейном, садом, кинозалом и потряс…
$5,59 млн
НДС
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Вилла 6 комнат в Benahavis, Испания
Вилла 6 комнат
Benahavis, Испания
Число комнат 6
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 407 м²
Количество этажей 2
Вилла с бассейном с видом на море рядом с полем для гольфа в Бенаависе Эта вилла расположена…
$4,93 млн
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Дом 4 комнаты в Эстепона, Испания
Дом 4 комнаты
Эстепона, Испания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 362 м²
Количество этажей 2
Недвижимость с панорамным видом на море в Эстепоне Недвижимость расположена в Эстепоне, крас…
$969,804
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Вилла 9 комнат в Эстепона, Испания
Вилла 9 комнат
Эстепона, Испания
Число комнат 9
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 1 182 м²
Огромная элитная вилла под ключ с бассейном, большим садом и личным спа-зоной, расположенная…
$7,84 млн
НДС
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Вилла 5 комнат в Ojen, Испания
Вилла 5 комнат
Ojen, Испания
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 892 м²
Количество этажей 3
Виллы с собственными бассейнами в престижном комплексе в Охене Охен — живописный городок на …
$5,27 млн
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Таунхаус 4 комнаты в Manilva, Испания
Таунхаус 4 комнаты
Manilva, Испания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 124 м²
Количество этажей 3
Просторные таунхаусы вблизи поля для гольфа в Манильве Таунхаусы находятся в городе Манильва…
$600,520
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Вилла в Марбелья, Испания
Вилла
Марбелья, Испания
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 7
Площадь 696 м²
Есть дома, которые впечатляют с первого взгляда. А есть дома, в которых хочется остаться над…
$6,82 млн
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Таунхаус 4 комнаты в Михас, Испания
Таунхаус 4 комнаты
Михас, Испания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 256 м²
Возвышенный таунхаус с просторными террасами и бассейном, расположенный в гольф-курорте, с д…
$734,309
НДС
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Таунхаус 4 комнаты в Фуэнхирола, Испания
Таунхаус 4 комнаты
Фуэнхирола, Испания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 154 м²
Количество этажей 2
Таунхаусы премиум-класса с частными садами у пляжа в Фуэнхироле Предлагаемый проект располож…
$800,333
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Вилла 5 комнат в Эстепона, Испания
Вилла 5 комнат
Эстепона, Испания
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 452 м²
Количество этажей 2
Экстраординарная вилла с собственным пейзажным бассейном и видом на море в премиальном район…
$1,64 млн
НДС
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Вилла 7 комнат в Марбелья, Испания
Вилла 7 комнат
Марбелья, Испания
Число комнат 7
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 925 м²
Количество этажей 1
Эксклюзивная высококлассная современная вилла с большим бассейном-инфинити и видом на море в…
$3,61 млн
НДС
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Типы недвижимости в Андалусии

виллы
коттеджи
бунгало
таунхаусы
дуплексы

Параметры недвижимости в Андалусии, Испания

с гаражом
с садом
с террасой
с видом на море
с бассейном
с видом на озеро
с полем для гольфа
Недорогая
Элитная
Realting.com
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