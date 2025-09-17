Показать объекты на карте Показать объекты списком
Продажа домов в Гранаде, Испания

Almunecar
6
10 объектов найдено
Вилла 5 комнат в Almunecar, Испания
Вилла 5 комнат
Almunecar, Испания
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 280 м²
Стильные виллы с панорамным видом на море в Ла-Эррадура, Гранада Ла-Эррадура — живописная пр…
$1,62 млн
Вилла 4 комнаты в Almunecar, Испания
Вилла 4 комнаты
Almunecar, Испания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 292 м²
Количество этажей 2
Экологичные виллы на берегу моря в Альмуньекаре с панорамным видом Новый проект находится в …
$2,13 млн
Вилла в Calahonda, Испания
Вилла
Calahonda, Испания
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 7
Большая классическая вилла высокого качества в отличном состоянии, расположенная в тихом рай…
$2,95 млн
Таунхаус 4 комнаты в Almunecar, Испания
Таунхаус 4 комнаты
Almunecar, Испания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 136 м²
Количество этажей 4
Новые таунхаусы рядом с морем в Альмуньекаре, Гранада Этот новый проект находится в муниципа…
$468,807
Вилла в Caniles, Испания
Вилла
Caniles, Испания
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 432 м²
Роскошная вилла класса «люкс» с джакузи расположена в Испании на острове Ибица, около побере…
$3,27 млн
Вилла в Caniles, Испания
Вилла
Caniles, Испания
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 431 м²
Стильная вилла на Ибице с видом на море и частным бассейном 16 х 5 метров. Всего 20 минут пе…
$2,52 млн
Вилла 6 комнат в Almunecar, Испания
Вилла 6 комнат
Almunecar, Испания
Число комнат 6
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 194 м²
Количество этажей 4
Просторные Виллы с Частными Бассейнами в Гранаде, Альмуньекар Альмуньекар – важный приморски…
$2,52 млн
Вилла в Caniles, Испания
Вилла
Caniles, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 470 м²
Новая современная вилла на испанском острове Ибица, в спокойном районе, неподалеку от пляжа …
Цена по запросу
Дом 5 комнат в Almunecar, Испания
Дом 5 комнат
Almunecar, Испания
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 219 м²
Количество этажей 4
Просторные Виллы с Частными Бассейнами в Гранаде, Альмуньекар Альмуньекар – важный приморски…
$2,22 млн
Вилла 7 комнат в Almunecar, Испания
Вилла 7 комнат
Almunecar, Испания
Число комнат 7
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 374 м²
Количество этажей 4
Просторные Виллы с Частными Бассейнами в Гранаде, Альмуньекар Альмуньекар – важный приморски…
$3,75 млн
Типы недвижимости в Гранаде

виллы

Параметры недвижимости в Гранаде, Испания

с гаражом
с террасой
с видом на море
с полем для гольфа
Недорогая
Элитная
