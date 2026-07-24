Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Испания
  3. Torrox
  4. Жилая
  5. Дом

Дома в Torrox, Испания

;
бунгало
5
таунхаусы
4
19 объектов найдено
Дом 4 спальни в Torrox, Испания
Дом 4 спальни
Torrox, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 450 м²
Вилла с 4 спальнями на продажу в Сан-Роке. 4 кровати · 5 ванны · 450 м2 построено. Компания …
$2,05 млн
Оставить заявку
Дом 5 спален в Torrox, Испания
Дом 5 спален
Torrox, Испания
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 480 м²
Вилла с 5 спальнями на продажу в Сан-Роке. 5 кровать · 4 ванны · построено 480 м2. Компания …
$785,517
Оставить заявку
Дом 4 спальни в Torrox, Испания
Дом 4 спальни
Torrox, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 435 м²
Вилла с 4 спальнями на продажу в Сан-Роке. 4 кровать · 6 ванна · 435 м2 построено. Компания …
$3,07 млн
Оставить заявку
OkeaskOkeask
Дом 3 спальни в Torrox, Испания
Дом 3 спальни
Torrox, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 115 м²
3-комнатный таунхаус на продажу в Сан-Роке. 3 кровать · 2 ванны · 115 м2 построено. Компания…
$307,376
Оставить заявку
Дом 3 спальни в Torrox, Испания
Дом 3 спальни
Torrox, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 95 м²
3-комнатный таунхаус на продажу в Сан-Роке. 3 кровать · 1 ванна · 95 м2 построено. Компания …
$278,916
Оставить заявку
Дом 3 спальни в Torrox, Испания
Дом 3 спальни
Torrox, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 280 м²
3-комнатный таунхаус на продажу в Сан-Роке. 3 кровати · 3 ванны · 280 м2 построено. Компания…
$836,747
Оставить заявку
TekceTekce
Дом 4 спальни в Torrox, Испания
Дом 4 спальни
Torrox, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 140 м²
Вилла с 4 спальнями на продажу в Сан-Роке. 4 кровати · 3 ванны · построено 140 м2. Компания …
$495,217
Оставить заявку
Дом 5 спален в Torrox, Испания
Дом 5 спален
Torrox, Испания
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 480 м²
Вилла с 5 спальнями на продажу в Сан-Роке. 5 кровать · 4 ванны · построено 480 м2. Компания …
$762,749
Оставить заявку
Дом 3 спальни в Torrox, Испания
Дом 3 спальни
Torrox, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 160 м²
3-комнатный таунхаус на продажу в Сан-Роке. 3 кровать · 2 ванны · 160 м2 построено. Компания…
$352,914
Оставить заявку
Таунхаус 6 комнат в Torrox, Испания
Таунхаус 6 комнат
Torrox, Испания
Число комнат 6
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 177 м²
Великолепный новый таунхаус с террасой на крыше и панорамным видом на море, расположенный в …
$483,793
НДС
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
ЛЮКСУС ХОУМС ИНТЕРНЕШНЛ
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Polski, Español, Français, Română, Italiano, Türkçe, Dutch
Бунгало в Los Llanos, Испания
Бунгало
Los Llanos, Испания
Количество спален 2
Площадь 97 м²
Современный жилой комплекс, расположенный в Эль Морче, Торрокс Коста, предлагает 112 роскошн…
$370,666
Оставить заявку
Дуплекс 3 комнаты в Torrox, Испания
Дуплекс 3 комнаты
Torrox, Испания
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 105 м²
Этаж 3
Современные квартиры в шаговой доступности от пляжа в Лос-Льянос, Торрокс Лос-Льянос – востр…
$579,428
Оставить заявку
Бунгало в Castillo Bajo Conejito, Испания
Бунгало
Castillo Bajo Conejito, Испания
Количество спален 3
Площадь 165 м²
Этот эксклюзивный жилой комплекс на побережье Коста-дель-Соль предлагает апартаменты с 1, 2 …
$488,073
Оставить заявку
Таунхаус 3 комнаты в Torrox, Испания
Таунхаус 3 комнаты
Torrox, Испания
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 148 м²
Эксклюзивные таунхаусы с видом на море и террасами в Торрокс-Коста Торрокс-Коста славится св…
$401,676
Оставить заявку
Бунгало в Los Llanos, Испания
Бунгало
Los Llanos, Испания
Количество спален 3
Площадь 107 м²
Современный жилой комплекс, расположенный в Эль Морче, Торрокс Коста, предлагает 112 роскошн…
$415,524
Оставить заявку
Таунхаус 6 комнат в Torrox, Испания
Таунхаус 6 комнат
Torrox, Испания
Число комнат 6
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 156 м²
Современный новый таунхаус с панорамным видом на море, красивой террасой на крыше и общим ба…
$403,932
НДС
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
ЛЮКСУС ХОУМС ИНТЕРНЕШНЛ
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Polski, Español, Français, Română, Italiano, Türkçe, Dutch
Таунхаус 3 комнаты в Torrox, Испания
Таунхаус 3 комнаты
Torrox, Испания
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 68 м²
Готовый к заселению таунхаус с 2 спальнями и большой террасой в Торроксе, Малага Этот очаров…
$227,661
Оставить заявку
Бунгало в Torrox, Испания
Бунгало
Torrox, Испания
Количество спален 2
Площадь 130 м²
Это эксклюзивный комплекс из 58 квартир и пентхаусов на побережье Коста-дель-Соль, расположе…
$620,829
Оставить заявку
Бунгало в Castillo Bajo Conejito, Испания
Бунгало
Castillo Bajo Conejito, Испания
Количество спален 2
Площадь 137 м²
Этот эксклюзивный жилой комплекс на побережье Коста-дель-Соль предлагает апартаменты с 1, 2 …
$370,470
Оставить заявку
Realting.com
Перейти