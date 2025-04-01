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Продажа домов в Almunecar, Испания

виллы
3
6 объектов найдено
Вилла 4 комнаты с кондиционером, с видом на море, с видом на горы в Almunecar, Испания
Вилла 4 комнаты с кондиционером, с видом на море, с видом на горы
Almunecar, Испания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 292 м²
Количество этажей 2
Экологичные виллы на берегу моря в Альмуньекаре с панорамным видом Новый проект находится в …
$2,13 млн
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Таунхаус 5 комнат в Almunecar, Испания
Таунхаус 5 комнат
Almunecar, Испания
Число комнат 5
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 248 м²
Таунхаусы с Террасами с Видом на Море и Частным Бассейном в Ла-Эррадура, Коста-Тропикаль Ком…
$718,348
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Вилла 7 комнат в Almunecar, Испания
Вилла 7 комнат
Almunecar, Испания
Число комнат 7
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 374 м²
Количество этажей 4
Просторные Виллы с Частными Бассейнами в Гранаде, Альмуньекар Альмуньекар – важный приморски…
$3,36 млн
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Дом 5 комнат в Almunecar, Испания
Дом 5 комнат
Almunecar, Испания
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 219 м²
Количество этажей 4
Просторные Виллы с Частными Бассейнами в Гранаде, Альмуньекар Альмуньекар – важный приморски…
$2,00 млн
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Таунхаус 4 комнаты в Almunecar, Испания
Таунхаус 4 комнаты
Almunecar, Испания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 136 м²
Количество этажей 4
Новые таунхаусы рядом с морем в Альмуньекаре, Гранада Этот новый проект находится в муниципа…
$415,549
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Вилла 6 комнат в Almunecar, Испания
Вилла 6 комнат
Almunecar, Испания
Число комнат 6
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 194 м²
Количество этажей 4
Просторные Виллы с Частными Бассейнами в Гранаде, Альмуньекар Альмуньекар – важный приморски…
$2,26 млн
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