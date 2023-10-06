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Дома с бассейном в Андалусии, Испания

Марбелья
157
Estepona
91
Фуэнхирола
28
Cuevas del Almanzora
16
Малага
16
San Roque
12
Тарифа
9
Velez-Malaga
6
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80 объектов найдено
Дом 5 спален с кондиционером, с бассейном, с гаражом в Марбелья, Испания
Дом 5 спален с кондиционером, с бассейном, с гаражом
Марбелья, Испания
Комнаты 5
Вилла на продажу в Marbella, с 5 спальня, 5 ванная, 1 туалет и характеристики бассейн (Частн…
€1,70 млн
Дом 3 спальни с кондиционером, с террасой, с бассейном в Estepona, Испания
Дом 3 спальни с кондиционером, с террасой, с бассейном
Estepona, Испания
Комнаты 3
Площадь 151 м²
Пентхаус дуплекс на продажу в Bahia de la Plata, Estepona, с 3 спальня, 2 ванная, 1 ванная к…
€850,000
Вилла 4 спальни с мебелью, с кондиционером, с террасой в Марбелья, Испания
Вилла 4 спальни с мебелью, с кондиционером, с террасой
Марбелья, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 330 м²
Добро пожаловать в Villa Leones, уголок мечты в Нуэва-Андалусия, Марбелья! Эта вилла - не пр…
€2,75 млн
Дом 4 спальни с кондиционером, с видом на море, с бассейном в Estepona, Испания
Дом 4 спальни с кондиционером, с видом на море, с бассейном
Estepona, Испания
Комнаты 4
Площадь 155 м²
Пентхаус на продажу в Bahía del Velerín, Estepona, с 4 спальня, 3 ванная и характеристики ба…
€1,90 млн
Дом 6 спален с кондиционером, с видом на море, с бассейном в Benahavis, Испания
Дом 6 спален с кондиционером, с видом на море, с бассейном
Benahavis, Испания
Комнаты 6
Площадь 1 466 м²
Вилла на продажу в Los Flamingos, Benahavis, с 6 спальня, 7 ванная и характеристики бассейн …
€9,95 млн
Вилла 5 спален с парковкой, с террасой, с бассейном в Estepona, Испания
Вилла 5 спален с парковкой, с террасой, с бассейном
Estepona, Испания
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 405 м²
Добро пожаловать во Виллу Параисо 8, красивый дом средиземноморского стиля с современным диз…
€4,20 млн
Дом 2 спальни с кондиционером, с видом на море, с террасой в Estepona, Испания
Дом 2 спальни с кондиционером, с видом на море, с террасой
Estepona, Испания
Комнаты 2
Площадь 200 м²
Пентхаус дуплекс на продажу в Selwo, Estepona, с 2 спальня, 2 ванная и характеристики бассей…
€449,000
Дом 5 спален с кондиционером, с бассейном, с гаражом в Estepona, Испания
Дом 5 спален с кондиционером, с бассейном, с гаражом
Estepona, Испания
Комнаты 5
Площадь 337 м²
Вилла на продажу в Atalaya, Estepona, с 5 спальня, 3 ванная, 1 ванная комната, 1 туалет и ха…
€1,50 млн
Вилла 5 спален с парковкой, с бассейном, с гаражом в Марбелья, Испания
Вилла 5 спален с парковкой, с бассейном, с гаражом
Марбелья, Испания
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 333 м²
Добро пожаловать в это уникальное имущество в Нуэва-Андалусия. Эта роскошная вилла на желанн…
€2,85 млн
Дом 6 спален с кондиционером, с видом на море, с террасой в San Roque, Испания
Дом 6 спален с кондиционером, с видом на море, с террасой
San Roque, Испания
Комнаты 6
Площадь 2 005 м²
Вилла на продажу в Sotogrande Alto, Sotogrande, с 6 спальня, 6 ванная, 2 ванная комната, 2 т…
€15,00 млн
Вилла 4 спальни с парковкой, с мебелью, с террасой в Estepona, Испания
Вилла 4 спальни с парковкой, с мебелью, с террасой
Estepona, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 496 м²
На продажу выставлена Вилла 6, входящая в новую коллекцию из 6 современных вилл, расположенн…
€2,75 млн
Вилла 4 спальни с парковкой, с мебелью, с кондиционером в Benahavis, Испания
Вилла 4 спальни с парковкой, с мебелью, с кондиционером
Benahavis, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 602 м²
Откройте эпитом роскоши с этой исключительной виллой в Бенахависе, на потрясающей Коста-дель…
€2,29 млн
Дом 5 спален с кондиционером, с бассейном, с гаражом в Марбелья, Испания
Дом 5 спален с кондиционером, с бассейном, с гаражом
Марбелья, Испания
Комнаты 5
Площадь 503 м²
Смежная вилла на продажу в El Mirador, Marbella, с 5 спальня, 4 ванная и характеристики басс…
€1,69 млн
Дом 3 спальни с кондиционером, с видом на море, с террасой в Estepona, Испания
Дом 3 спальни с кондиционером, с видом на море, с террасой
Estepona, Испания
Комнаты 3
Площадь 170 м²
Пентхаус на продажу в El Padron, Estepona, с 3 спальня, 3 ванная, 3 ванная комната и характе…
€695,000
Дом 3 спальни с кондиционером, с террасой, с бассейном в Estepona, Испания
Дом 3 спальни с кондиционером, с террасой, с бассейном
Estepona, Испания
Комнаты 3
Площадь 130 м²
Апартамент на продажу в Costalita, Estepona, с 2 спальня, 2 ванная и характеристики бассейн …
€475,000
Дом 4 спальни с кондиционером, с бассейном, с гаражом в Марбелья, Испания
Дом 4 спальни с кондиционером, с бассейном, с гаражом
Марбелья, Испания
Комнаты 4
Площадь 330 м²
Вилла на продажу в Guadalmina Alta, San Pedro de Alcantara, с 4 спальня, 5 ванная, 1 туалет,…
€2,40 млн
Дом 8 спален с балконом, с кондиционером, с террасой в Марбелья, Испания
Дом 8 спален с балконом, с кондиционером, с террасой
Марбелья, Испания
Комнаты 8
Площадь 550 м²
Вилла на продажу и аренду в Linda Vista Baja, San Pedro de Alcantara, с 8 спальня, 8 ванная …
€3,00 млн
Вилла 4 спальни с парковкой, с кондиционером, с террасой в San Roque, Испания
Вилла 4 спальни с парковкой, с кондиционером, с террасой
San Roque, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 7
Площадь 812 м²
Продается вилла современной архитектуры, находящаяся в стадии строительства, в Сотогранде Ал…
€2,80 млн
Дом 4 спальни с кондиционером, с видом на море, с бассейном в Mijas, Испания
Дом 4 спальни с кондиционером, с видом на море, с бассейном
Mijas, Испания
Комнаты 4
Площадь 193 м²
Вилла на продажу в Mijas Costa, с 4 спальня, 2 ванная и характеристики бассейн (Частный), га…
€699,000
Вилла 6 спален с бассейном, с гаражом, в хорошем состоянии в Марбелья, Испания
Вилла 6 спален с бассейном, с гаражом, в хорошем состоянии
Марбелья, Испания
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 555 м²
Добро пожаловать в эту виллу средиземноморской архитектуры в Vega del Colorado, Бенахавис - …
€3,40 млн
Вилла 5 спален с террасой, с бассейном, с гаражом в Benahavis, Испания
Вилла 5 спален с террасой, с бассейном, с гаражом
Benahavis, Испания
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 358 м²
Добро пожаловать в это изысканную современную виллу, расположенная в престижном районе Эль П…
€2,25 млн
Вилла 4 спальни с мебелью, с видом на море, с бассейном в Estepona, Испания
Вилла 4 спальни с мебелью, с видом на море, с бассейном
Estepona, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 247 м²
Добро пожаловать в эту средиземноморскую виллу на берегу моря в Байя-Дорада, Эстепона. Погру…
€1,38 млн
Дом 3 спальни с бассейном в Cuevas del Almanzora, Испания
Дом 3 спальни с бассейном
Cuevas del Almanzora, Испания
Количество спален 3
Площадь 195 м²
Объекты жилой недвижимости на 2 и 3 спальни с балконом, садом или солярием, и с частным пар…
€370,000
Вилла 3 спальни с мебелью, с видом на море, с бассейном в Марбелья, Испания
Вилла 3 спальни с мебелью, с видом на море, с бассейном
Марбелья, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 320 м²
Добро пожаловать во Виллу Флора, где сбудутся ваши мечты! Эта изысканная вилла, расположенна…
€1,60 млн
Вилла 4 спальни с парковкой, с бассейном, с гаражом в Estepona, Испания
Вилла 4 спальни с парковкой, с бассейном, с гаражом
Estepona, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 292 м²
Привлекательная средиземноморская вилла в Ла Ресина Гольф, Эстепона. Идеальное расположение …
€815,000
Вилла 3 спальни с парковкой, с видом на море, с террасой в Марбелья, Испания
Вилла 3 спальни с парковкой, с видом на море, с террасой
Марбелья, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 586 м²
Добро пожаловать в это жилищное комплекс из 8 вилл в Марбелье. Расположенные в престижном го…
€1,69 млн
Вилла 4 спальни с кондиционером, с бассейном, с видом на горы в Марбелья, Испания
Вилла 4 спальни с кондиционером, с бассейном, с видом на горы
Марбелья, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 176 м²
Добро пожаловать во виллу Nusa, роскошный балийский курорт, расположенный в самом сердце Нуэ…
€2,65 млн
Дом 5 спален с бассейном, с гаражом, с садом в Guadiaro, Испания
Дом 5 спален с бассейном, с гаражом, с садом
Guadiaro, Испания
Комнаты 5
Площадь 525 м²
Вилла на продажу в Sotogrande, с 5 спальня, 4 ванная, 1 туалет и характеристики бассейн (Час…
€1,23 млн
Вилла 5 спален с мебелью, с кондиционером, с террасой в Марбелья, Испания
Вилла 5 спален с мебелью, с кондиционером, с террасой
Марбелья, Испания
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 364 м²
Добро пожаловать в Villa Baoli - изысканную недвижимость, расположенную в желаемом районе Ну…
€2,30 млн
Вилла 5 спален с парковкой, с кондиционером, с террасой в Марбелья, Испания
Вилла 5 спален с парковкой, с кондиционером, с террасой
Марбелья, Испания
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 447 м²
Эта превосходная индивидуальная вилла расположена в одном из лучших районов Марбельи, в само…
€4,65 млн

Типы недвижимости в Андалусии

виллы
коттеджи
шале
бунгало
таунхаусы
дуплексы

Параметры недвижимости в Андалусии, Испания

с видом на море
с видом на горы
с видом на озеро
недорогая
элитная
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