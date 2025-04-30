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Продажа домов с гаражом в Андалусии, Испания

Марбелья
373
Малага
13
Эстепона
178
San Pedro Alcantara
88
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153 объекта найдено
Вилла в Михас, Испания
Вилла
Михас, Испания
Площадь 158 м²
Nueva Promoción: Precios desde €   725 000 гаста & евро;   995 000. [Хабитасьоны: 4 - 5] [Ba…
$717,554
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Бунгало в Эстепона, Испания
Бунгало
Эстепона, Испания
Площадь 140 м²
Nueva Promoción: Precios desde €   2 160 000 гаста & евро;   2 580 000. [Хабитасьоны: 3 - 3]…
$2,15 млн
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Коттедж в Benalmadena, Испания
Коттедж
Benalmadena, Испания
Площадь 178 м²
Nueva Promoción: Precios desde €   486 000 гаста & евро;   586 000. [Хабитасьоны: 3 - 3] [Ба…
$483,616
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Дом 4 спальни в Эстепона, Испания
Дом 4 спальни
Эстепона, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 350 м²
Housing located on a plot of about 2,800.-squares, in the municipal term of Estepona, 3.5 km…
$1,41 млн
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Таунхаус в Эстепона, Испания
Таунхаус
Эстепона, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
RESALE 3 bedroom townhouse in the Frontline beach Estepona complex of 50 properties with 2, …
$2,50 млн
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Вилла в Эстепона, Испания
Вилла
Эстепона, Испания
Площадь 226 м²
New Development: Prices from € 1,100,000 to € 1,150,000. [Beds: 4 - 4] [Baths: 3 - 3] [Built…
$1,09 млн
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Вилла в Benahavis, Испания
Вилла
Benahavis, Испания
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 6
Великолепная вилла с шестью спальнями с панорамным видом на море, горы и гольф. Расположення…
$5,70 млн
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Вилла в San Pedro Alcantara, Испания
Вилла
San Pedro Alcantara, Испания
Количество спален 7
Кол-во ванных комнат 6
Великолепная вилла для реформы, расположенная в Guadalmina Alta, Valle del Golf, в нескольки…
$974,838
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Триплекс 3 спальни в Resinera Voladilla, Испания
Триплекс 3 спальни
Resinera Voladilla, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 195 м²
Beautiful house in one of the most sought -after urbanizations on the Costa del Sol and 5 mi…
$564,070
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Таунхаус в Эстепона, Испания
Таунхаус
Эстепона, Испания
Площадь 132 м²
New Development: Prices from € 495,000 to € 650,000. [Beds: 2 - 3] [Baths: 3 - 4] [Built siz…
$494,918
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Вилла в Benahavis, Испания
Вилла
Benahavis, Испания
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 6
Количество этажей 3
Эта элегантная вилла с 6 спальнями продается в закрытом поселке Ломас-де-ла-Кинта, престижно…
$5,55 млн
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Агентство
ADRIONIKA CONSULTING
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Вилла в Михас, Испания
Вилла
Михас, Испания
Площадь 408 м²
New Development: Prices from € 1,200,000 to € 1,200,000. [Beds: 5 - 5] [Baths: 4 - 4] [Built…
$1,19 млн
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Дом 3 спальни в Тарифа, Испания
Дом 3 спальни
Тарифа, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 213 м²
Fantastic Chalet of 213 m2/ (164 m2 useful) located in the residential zone the rate cuartón…
$615,054
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Вилла в Михас, Испания
Вилла
Михас, Испания
Площадь 286 м²
Nueva Promoción: Precios desde €   525 000 гаста & евро;   584 000. [Хабитасьоны: 4 - 4] [Ба…
$522,425
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Вилла в Calahonda, Испания
Вилла
Calahonda, Испания
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 7
Большая классическая вилла высокого качества в отличном состоянии, расположенная в тихом рай…
$2,95 млн
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Вилла в Эстепона, Испания
Вилла
Эстепона, Испания
Площадь 471 м²
Nueva Promoción: Precios desde €   1 950 000 гаста & евро;   3 800 000. [Хабитасьоны: 4 - 10…
$1,95 млн
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Вилла в Марбелья, Испания
Вилла
Марбелья, Испания
Площадь 425 м²
Nueva Promoción: Precios desde €   1 760 000 гаста & евро;   1 760 000. [ Habitaciones: 3 - …
$1,74 млн
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Вилла в Benahavis, Испания
Вилла
Benahavis, Испания
Площадь 360 м²
Nueva Promoción: Precios desde €   1 790 000 гаста & евро;   1 790 000. [Хабитасьоны: 6 - 6]…
$1,77 млн
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Дом 5 спален в Ojen, Испания
Дом 5 спален
Ojen, Испания
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Мейшо Хиллз, Сьерра-Бланка, Марбелья. Вилла - Таунхаус, 5 Спален, 5 Ванных, Построен: 651м2,…
$2,40 млн
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Коттедж в Марбелья, Испания
Коттедж
Марбелья, Испания
Площадь 180 м²
Nueva Promoción: Precios desde €   800 000 гаста & евро;   850 000. [Хабитасьоны: 3 - 3] [Ба…
$796,076
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Вилла в Эстепона, Испания
Вилла
Эстепона, Испания
Площадь 368 м²
New Development: Prices from € 1,050,000 to € 1,200,000. [Beds: 5 - 5] [Baths: 4 - 4] [Built…
$1,05 млн
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Вилла в Михас, Испания
Вилла
Михас, Испания
Площадь 201 м²
New Development: Prices from € 725,000 to € 1,075,000. [Beds: 3 - 4] [Baths: 3 - 4] [Built s…
$721,444
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Дом 3 спальни в Эстепона, Испания
Дом 3 спальни
Эстепона, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 320 м²
A large tenement house for sale on the San Fernando football field, a three -story house wit…
$322,106
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Вилла в Марбелья, Испания
Вилла
Марбелья, Испания
Площадь 943 м²
Новые разработки: Цены от € 5,750,000 € 5,750,000. [Кровати: 8 - 8] [ванны: 7 - 7] [встроенн…
$5,72 млн
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Вилла в Марбелья, Испания
Вилла
Марбелья, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Превосходная вилла площадью 603м², расположенная на участке площадью 1.100м² с ярким совреме…
$3,95 млн
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Вилла в Тарифа, Испания
Вилла
Тарифа, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 250 м²
In the city of Tarifa, Cadiks, by the road leading to the Sanctuary of Virgen de la Luz, ver…
$390,510
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Дом 4 спальни в Эстепона, Испания
Дом 4 спальни
Эстепона, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 260 м²
Beautiful house attached for sale in the area of ​​the Santo Tomas de Aquino school, is dist…
$402,442
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Вилла в Benahavis, Испания
Вилла
Benahavis, Испания
Площадь 260 м²
New Development: Prices from € 1,380,000 to € 1,380,000. [Beds: 4 - 4] [Baths: 3 - 3] [Built…
$1,37 млн
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Вилла в Эстепона, Испания
Вилла
Эстепона, Испания
Площадь 286 м²
New Development: Prices from € 1,200,000 to € 1,250,000. [Beds: 5 - 5] [Baths: 4 - 4] [Built…
$1,19 млн
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Таунхаус в Марбелья, Испания
Таунхаус
Марбелья, Испания
Площадь 223 м²
New Development: Prices from € 685,000 to € 685,000. [Beds: 3 - 3] [Baths: 3 - 3] [Built siz…
$681,640
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Типы недвижимости в Андалусии

виллы
коттеджи
бунгало
таунхаусы
дуплексы

Параметры недвижимости в Андалусии, Испания

с садом
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