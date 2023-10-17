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Дома в Тарифа, Испания

виллы
3
9 объектов найдено
Дом 2 спальни с террасой в Тарифа, Испания
Дом 2 спальни с террасой
Тарифа, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 57 м²
€190,000
Дуплекс 4 спальни с общественным бассейном в Тарифа, Испания
Дуплекс 4 спальни с общественным бассейном
Тарифа, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 120 м²
€320,000
Вилла 3 спальни с мебелью, с террасой, с гаражом в Тарифа, Испания
Вилла 3 спальни с мебелью, с террасой, с гаражом
Тарифа, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 250 м²
€360,000
Дом 3 спальни с террасой, с гаражом, с водоснабжением в Тарифа, Испания
Дом 3 спальни с террасой, с гаражом, с водоснабжением
Тарифа, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 170 м²
€345,000
Дом 2 спальни с террасой, с гаражом, с водоснабжением в Тарифа, Испания
Дом 2 спальни с террасой, с гаражом, с водоснабжением
Тарифа, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 143 м²
€330,000
Вилла 5 спален с террасой, с гаражом, с водоснабжением в Тарифа, Испания
Вилла 5 спален с террасой, с гаражом, с водоснабжением
Тарифа, Испания
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 300 м²
€1,55 млн
Дом 3 спальни с водоснабжением, с Light в Тарифа, Испания
Дом 3 спальни с водоснабжением, с Light
Тарифа, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 164 м²
€330,000
Вилла 8 спален в Тарифа, Испания
Вилла 8 спален
Тарифа, Испания
Количество спален 8
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 200 м²
€500,000
Дом в Тарифа, Испания
Дом
Тарифа, Испания
Площадь 200 м²
€620,000
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