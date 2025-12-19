  1. Realting.com
Квартиры в новостройках в Ленинградской области, Россия

Всеволожский район
1
Город Всеволожск
1
Villozskoe gorodskoe poselenie
1
Ломоносовский район
1
Жилой комплекс А101 Всеволожск
Всеволожск, Россия
от
$37,271
Год сдачи 2025
Кварталы, с которых начинается природа. Едва отъехав от шумного Петербурга, вы попадаете в исторический и престижный Всеволожск, весь как будто утопающий в сосновых лесах! Место сочетает роскошное природное окружение и все атрибуты развитого города. Мы создали атмосферу природного куро…
Застройщик
A101
Оставить заявку
Жилой комплекс А101 Лаголово
Виллози, Россия
от
$34,266
Год сдачи 2025
Место для жизни     Мы строим современный город у подножия знаменитых Дудергофских высот, в объятиях чистейших озёр и зелёных живописных массивов, наполненный всем необходимым для счастливой жизни. Вас ждут увлекательные прогулки по экотропам и впечатляющий вид, открывающийся с само…
Застройщик
A101
Оставить заявку
