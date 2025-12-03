  1. Realting.com
  2. Россия
  3. Апрелевка
  4. Квартиры в новостройках

Квартиры в новостройках в Апрелевке, Россия

Москва
19
Калининград
19
Северо-Западный федеральный округ
27
Ленинградская область
2
Показать больше
Поиск новостроек
Скрыть
Поиск новостроек
Расширенный поиск Компактный поиск
Параметры поиска
Сортировать
На карте
Жилой комплекс ЖК «Парк Апрель»
Жилой комплекс ЖК «Парк Апрель»
Жилой комплекс ЖК «Парк Апрель»
Жилой комплекс ЖК «Парк Апрель»
Жилой комплекс ЖК «Парк Апрель»
Показать все Жилой комплекс ЖК «Парк Апрель»
Жилой комплекс ЖК «Парк Апрель»
Апрелевка, Россия
от
$92,791
Год сдачи 2022
Количество этажей 4
Площадь 28–98 м²
54 объекта недвижимости 54
Расположение комплекса: Уникальный жилой комплекс, расположенный в 20 минутах от Москвы по Киевскому шоссе и окруженный первозданным лесом. В Парк Апрель легко наслаждаться жизнью на природе, не отказываясь от привычного уровня комфорта. Это возможно, благодаря уникальному сочетанию преимущ…
Тип объекта
Площадь, м²
Стоимость, USD
Квартира 1 комната
27.9 – 67.7
97,148 – 226,627
Квартира 2 комнаты
48.3 – 84.6
164,532 – 271,401
Квартира 3 комнаты
67.5 – 97.7
229,755 – 309,243
Застройщик
ГК "ФСК"
Оставить заявку
На карте
Realting.com
Перейти