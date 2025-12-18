  1. Realting.com
Квартиры в новостройках в Ленинском городском округе, Россия

Жилой комплекс ЖК "1-й Донской"
Сапроново, Россия
от
$80,148
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2025
Количество этажей 24
Расположение комплекса: Комплекс 1-й Донской расположен в 7 км от МКАД по трассе М-4 Дон. В нем сочетаются все плюсы комфортной городской среды и природного окружения. В проекте достаточно большой процент квартир, выходящих на 2-3 стороны света. Секции-маяки формируют у зданий визуальную L-…
Застройщик
ГК "ФСК"
Жилой комплекс ЖК "Южная Битца"
Ленинский городской округ, Россия
от
$83,176
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2021
Количество этажей 24
Площадь 23–113 м²
242 объекта недвижимости 242
Расположение комплекса: Сочетание свободного перемещения по внутреннней территории без машин и ощущения абсолютной безопасности благодаря надежным ограждениям - вот что отличает ЖК Южная Битца. На территории комплекса созданы все условия как для активного образа жизни, так и для спокойного …
Тип объекта
Площадь, м²
Стоимость, USD
Квартира 1 комната
22.9 – 47.7
84,049 – 165,375
Квартира 2 комнаты
44.0 – 71.0
129,972 – 175,860
Квартира 3 комнаты
62.6 – 85.9
159,340 – 239,185
Квартира 4 комнаты
89.3 – 112.8
218,188 – 272,926
Застройщик
ГК "ФСК"
Жилой комплекс ЖК "1-й Южный"
Ленинский городской округ, Россия
от
$118,555
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2025
Количество этажей 25
Расположение комплекса: Одно из преимуществ проектов 1- ДСК - большие застекленные лоджии. Другое преимущество - честный евро-формат. Во всем проекте предусмотрена система «Умный дом». В состав устанавливаемого пакета устройств входит: WiFi реле для управления группами потребителей, беспров…
Застройщик
ГК "ФСК"
