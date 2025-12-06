  1. Realting.com
  2. Россия
  3. городской округ Мытищи
  4. Квартиры в новостройках

Квартиры в новостройках в городском округе Мытищи, Россия

Москва
19
Калининград
19
Северо-Западный федеральный округ
27
Ленинградская область
2
Показать больше
Поиск новостроек
Скрыть
Поиск новостроек
Расширенный поиск Компактный поиск
Параметры поиска
Сортировать
На карте
Жилой комплекс ЖК
Жилой комплекс ЖК
Жилой комплекс ЖК
Жилой комплекс ЖК
Жилой комплекс ЖК
Показать все Жилой комплекс ЖК
Жилой комплекс ЖК "Датский квартал"
городской округ Мытищи, Россия
от
$122,054
Год сдачи 2021
Количество этажей 22
Расположение комплекса: Ощутите прелесть жизни в маленьком европейском городке, не выезжая на пределы Москвы. Здесь всё рядом и продумано для вас: магазины, булочные, прачечные, аптеки и салоны красоты в шаговой доступности. Наличие кладовых позволит вам поддерживать идеальный порядок и уют…
Застройщик
ГК "ФСК"
Оставить заявку
На карте
Realting.com
Перейти