  2. Россия
  3. Центральный федеральный округ
  4. Квартиры в новостройках

Квартиры в новостройках в Центральном федеральном округе, Россия

Москва
19
Московская область
8
район Коммунарка
4
Смоленская область
3
Premium Premium
Многоквартирный жилой дом ONE Flat
Многоквартирный жилой дом ONE Flat
Многоквартирный жилой дом ONE Flat
Многоквартирный жилой дом ONE Flat
Многоквартирный жилой дом ONE Flat
Показать все Многоквартирный жилой дом ONE Flat
Многоквартирный жилой дом ONE Flat
Москва, Россия
от
$617,358
Год сдачи 2030
Количество этажей 90
Площадь 33–103 м²
84 объекта недвижимости 84
Запуск продаж апартаментов в ОДНОМ – самом инновационном небоскребе России. Расположен в самом престижном деловом районе Москвы – Москва-Сити. Сейчас доступно: 2-комнатная квартира общей площадью 79,2 м2 на 38 этаже. Новый жилой комплекс премиум-класса ONE находится в самом сердце деловой жи…
Тип объекта
Площадь, м²
Стоимость, USD
Квартира 1 комната
32.7 – 60.9
617,358 – 1,07 млн
Квартира 2 комнаты
67.2 – 93.4
1,08 млн – 1,51 млн
Квартира 3 комнаты
97.1 – 103.0
1,75 млн – 1,82 млн
Застройщик
MR
TOP TOP
Многоквартирный жилой дом NICOLE
Многоквартирный жилой дом NICOLE
Многоквартирный жилой дом NICOLE
Многоквартирный жилой дом NICOLE
Многоквартирный жилой дом NICOLE
Показать все Многоквартирный жилой дом NICOLE
Многоквартирный жилой дом NICOLE
Москва, Россия
от
$2,48 млн
Год сдачи 2028
Количество этажей 7
Площадь 61–265 м²
131 объект недвижимости 131
Heatherwick Studio и Paris Classical Architecture привносят свой неизмеримый талант в задачу восстановления того, что когда-то было и скоро снова станет самым желанным районом Москвы. Архитектура заново изобретает наследие, осмеливаясь переосмыслить давние исторические фасады с современными…
Тип объекта
Площадь, м²
Стоимость, USD
Квартира 1 комната
60.8 – 152.9
2,45 млн – 11,44 млн
Квартира 2 комнаты
95.0 – 190.8
3,91 млн – 10,98 млн
Квартира 3 комнаты
164.1 – 241.9
5,84 млн – 12,81 млн
Квартира 4 комнаты
264.3 – 265.0
9,95 млн – 10,58 млн
Застройщик
MR
Жилой комплекс ЖК
Жилой комплекс ЖК
Жилой комплекс ЖК
Жилой комплекс ЖК
Жилой комплекс ЖК
Показать все Жилой комплекс ЖК
Жилой комплекс ЖК "1-й Южный"
Ленинский городской округ, Россия
от
$107,901
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2025
Количество этажей 25
Расположение комплекса: Одно из преимуществ проектов 1- ДСК - большие застекленные лоджии. Другое преимущество - честный евро-формат. Во всем проекте предусмотрена система «Умный дом». В состав устанавливаемого пакета устройств входит: WiFi реле для управления группами потребителей, беспров…
Застройщик
ГК "ФСК"
Жилой комплекс ЖК «Жаворонки клаб»
Жилой комплекс ЖК «Жаворонки клаб»
Жилой комплекс ЖК «Жаворонки клаб»
Жилой комплекс ЖК «Жаворонки клаб»
Жилой комплекс ЖК «Жаворонки клаб»
Показать все Жилой комплекс ЖК «Жаворонки клаб»
Жилой комплекс ЖК «Жаворонки клаб»
Одинцовский городской округ, Россия
от
$74,610
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2025
Количество этажей 4
Площадь 29–87 м²
24 объекта недвижимости 24
Расположение комплекса: Для создания гармоничного пространства в проекте собрана вся необходимая инфраструктура, начиная от закрытых дворов с детскими площадками и зонами отдыха, тренажерного спортивного зала с мини-саунами и детской комнаты, до благоустроенной набережной, где разместится б…
Тип объекта
Площадь, м²
Стоимость, USD
Квартира 1 комната
28.9 – 29.6
71,686 – 87,569
Квартира 2 комнаты
55.3 – 73.1
150,814 – 196,386
Квартира 3 комнаты
86.8
263,083
Застройщик
ГК "ФСК"
Жилой комплекс ЖК «1-й Лермонтовский»
Жилой комплекс ЖК «1-й Лермонтовский»
Жилой комплекс ЖК «1-й Лермонтовский»
Жилой комплекс ЖК «1-й Лермонтовский»
Жилой комплекс ЖК «1-й Лермонтовский»
Показать все Жилой комплекс ЖК «1-й Лермонтовский»
Жилой комплекс ЖК «1-й Лермонтовский»
Люберцы, Россия
от
$118,228
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2022
Количество этажей 25
Площадь 28–110 м²
38 объектов недвижимости 38
Расположение комплекса: Ощущение уютного дома должно начинаться с подъезда. Мы постарались предусмотреть все нюансы, чтобы наши лифты отвечали самым строгим современным требованиям. Двор без машин, закрытое, безопасное, охраняемое место с удобным доступом для вашего авто, более чистый возду…
Тип объекта
Площадь, м²
Стоимость, USD
Квартира 1 комната
27.6 – 41.9
118,228 – 162,343
Квартира 2 комнаты
41.9 – 59.7
188,188 – 222,934
Квартира 3 комнаты
77.8
255,572
Квартира 4 комнаты
101.0 – 109.5
259,486 – 281,187
Застройщик
ГК "ФСК"
Жилой комплекс ЖК
Жилой комплекс ЖК
Жилой комплекс ЖК
Жилой комплекс ЖК
Жилой комплекс ЖК
Показать все Жилой комплекс ЖК
Жилой комплекс ЖК "Роттердам"
Москва, Россия
от
$252,890
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2024
Количество этажей 29
Расположение комплекса: В ЖК "Роттердам" отличное расположение, которое позволит вам выбирать свой сегодняшний маршрут и транспорт исходя из настроения, целей и погоды. Отсюда удобно добираться в центр как на метро - станция находится в пешей доступности, так и на автомобиле. Варшавское шос…
Застройщик
ГК "ФСК"
Жилой комплекс ЖК
Жилой комплекс ЖК
Жилой комплекс ЖК
Жилой комплекс ЖК
Жилой комплекс ЖК
Показать все Жилой комплекс ЖК
Жилой комплекс ЖК "1-й Ясеневский"
район Коммунарка, Россия
от
$146,422
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2025
Количество этажей 18
Расположение комплекса: В жилом комплексе комфорт-плюс класса «1-го Ясеневского» доступны преимущества двух стилей жизни. Ведь в пешей доступности метро, школа с 25-метровым бассейном и IT-кластером и при этом целых 63 га благоустроенного Троицкого лесопарка под окнами, где так приятно дыша…
Застройщик
ГК "ФСК"
Жилой комплекс ЖК «Парк Апрель»
Жилой комплекс ЖК «Парк Апрель»
Жилой комплекс ЖК «Парк Апрель»
Жилой комплекс ЖК «Парк Апрель»
Жилой комплекс ЖК «Парк Апрель»
Показать все Жилой комплекс ЖК «Парк Апрель»
Жилой комплекс ЖК «Парк Апрель»
Апрелевка, Россия
от
$105,035
Год сдачи 2022
Количество этажей 4
Площадь 40 м²
1 объект недвижимости 1
Расположение комплекса: Уникальный жилой комплекс, расположенный в 20 минутах от Москвы по Киевскому шоссе и окруженный первозданным лесом. В Парк Апрель легко наслаждаться жизнью на природе, не отказываясь от привычного уровня комфорта. Это возможно, благодаря уникальному сочетанию преимущ…
Тип объекта
Площадь, м²
Стоимость, USD
Квартира 1 комната
40.3
146,254
Застройщик
ГК "ФСК"
Жилой комплекс ЖК
Жилой комплекс ЖК
Жилой комплекс ЖК
Жилой комплекс ЖК
Жилой комплекс ЖК
Показать все Жилой комплекс ЖК
Жилой комплекс ЖК "Южная Битца"
Ленинский городской округ, Россия
от
$83,176
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2021
Количество этажей 24
Площадь 23–113 м²
241 объект недвижимости 241
Расположение комплекса: Сочетание свободного перемещения по внутреннней территории без машин и ощущения абсолютной безопасности благодаря надежным ограждениям - вот что отличает ЖК Южная Битца. На территории комплекса созданы все условия как для активного образа жизни, так и для спокойного …
Тип объекта
Площадь, м²
Стоимость, USD
Квартира 1 комната
22.9 – 47.7
84,672 – 166,601
Квартира 2 комнаты
44.0 – 71.0
130,935 – 177,164
Квартира 3 комнаты
62.6 – 85.9
160,521 – 240,957
Квартира 4 комнаты
89.3 – 112.8
219,805 – 274,949
Застройщик
ГК "ФСК"
Жилой комплекс ЖК «Режиссер»
Жилой комплекс ЖК «Режиссер»
Жилой комплекс ЖК «Режиссер»
Жилой комплекс ЖК «Режиссер»
Жилой комплекс ЖК «Режиссер»
Показать все Жилой комплекс ЖК «Режиссер»
Жилой комплекс ЖК «Режиссер»
Москва, Россия
от
$491,839
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2023
Количество этажей 48
Расположение комплекса: Расположение корпусов комплекса в виде трехконечной звезды, а также разная высотность корпусов позволили сохранить отличные виды практически для всех квартир, находящихся выше уровня деревьев. Тем более видовые характеристики района вдохновляют на достижение новых го…
Застройщик
ГК "ФСК"
Жилой комплекс ЖК
Жилой комплекс ЖК
Жилой комплекс ЖК
Жилой комплекс ЖК
Жилой комплекс ЖК
Показать все Жилой комплекс ЖК
Жилой комплекс ЖК "Датский квартал"
городской округ Мытищи, Россия
от
$122,496
Год сдачи 2021
Количество этажей 9
Расположение комплекса: Ощутите прелесть жизни в маленьком европейском городке, не выезжая на пределы Москвы. Здесь всё рядом и продумано для вас: магазины, булочные, прачечные, аптеки и салоны красоты в шаговой доступности. Наличие кладовых позволит вам поддерживать идеальный порядок и уют…
Застройщик
ГК "ФСК"
Жилой комплекс ЖК
Жилой комплекс ЖК
Жилой комплекс ЖК
Жилой комплекс ЖК
Жилой комплекс ЖК
Показать все Жилой комплекс ЖК
Жилой комплекс ЖК "1-й Измайловский"
Москва, Россия
от
$155,745
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2026
Количество этажей 32
Расположение комплекса: Современный архитектурный проект «1-й Измайловский» - идеальное место для проживания, расположенное в восточной части Москвы в окружении 14 000 гектаров леса. Комплекс пронизан атмосферой здорового образа жизни и благополучия. Сиреневый сад и близлежащие лесопарки - …
Застройщик
ГК "ФСК"
Жилой комплекс ЖК
Жилой комплекс ЖК
Жилой комплекс ЖК
Жилой комплекс ЖК
Жилой комплекс ЖК
Показать все Жилой комплекс ЖК
Жилой комплекс ЖК "Архитектор"
Москва, Россия
от
$259,129
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2023
Количество этажей 47
Расположение комплекса: Ощущение уютного дома должно начинаться с подъезда. Мы постарались предусмотреть все нюансы, чтобы наши лифты отвечали самым строгим современным требованиям. Вы всегда сможете увидеть, кто звонит в домофон. В каждой квартире подключен базовый пакет “Умная квартира” …
Застройщик
ГК "ФСК"
Жилой комплекс ЖК
Жилой комплекс ЖК
Жилой комплекс ЖК
Жилой комплекс ЖК
Жилой комплекс ЖК
Показать все Жилой комплекс ЖК
Жилой комплекс ЖК "Движение. Говорово"
Москва, Россия
от
$176,361
Год сдачи 2025
Количество этажей 15
Расположение комплекса: На первых этажах комплекса Движение.Говорово расположится собственная коммерческая инфраструктура. Так что жильцы комплекса всегда смогут насладиться кофе из любимой кофейни, зайти за молоком в минимаркет по пути домой и добежать до аптеки. Во дворах без машин будет …
Застройщик
ГК "ФСК"
Жилой комплекс ЖК
Жилой комплекс ЖК
Жилой комплекс ЖК
Жилой комплекс ЖК
Жилой комплекс ЖК
Показать все Жилой комплекс ЖК
Жилой комплекс ЖК "Sydney City"
Москва, Россия
от
$311,599
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2023
Количество этажей 44
Площадь 77–162 м²
26 объектов недвижимости 26
Расположение комплекса: Премиум-класс прямо на берегу Москвы-реки, с прямым выходом на набережную и потрясающими панорамными видами! На Шелепихинской набережной, расположен причал для речных трамваев. Вам станет доступна единственная столичная транспортная артерия, на которой никогда нет пр…
Тип объекта
Площадь, м²
Стоимость, USD
Квартира 3 комнаты
76.6 – 81.9
574,649 – 851,807
Квартира 4 комнаты
111.2 – 118.2
1,40 млн – 1,54 млн
Квартира 5 комнат
113.7 – 162.2
887,661 – 2,04 млн
Застройщик
ГК "ФСК"
Жилой комплекс ЖК
Жилой комплекс ЖК
Жилой комплекс ЖК
Жилой комплекс ЖК
Жилой комплекс ЖК
Показать все Жилой комплекс ЖК
Жилой комплекс ЖК "1-й Донской"
Сапроново, Россия
от
$80,148
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2025
Количество этажей 24
Расположение комплекса: Комплекс 1-й Донской расположен в 7 км от МКАД по трассе М-4 Дон. В нем сочетаются все плюсы комфортной городской среды и природного окружения. В проекте достаточно большой процент квартир, выходящих на 2-3 стороны света. Секции-маяки формируют у зданий визуальную L-…
Застройщик
ГК "ФСК"
Жилой комплекс ЖК «1-й Ленинградский»
Жилой комплекс ЖК «1-й Ленинградский»
Жилой комплекс ЖК «1-й Ленинградский»
Жилой комплекс ЖК «1-й Ленинградский»
Жилой комплекс ЖК «1-й Ленинградский»
Показать все Жилой комплекс ЖК «1-й Ленинградский»
Жилой комплекс ЖК «1-й Ленинградский»
Москва, Россия
от
$126,719
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2023
Количество этажей 15
Расположение комплекса: В концепции благоустройства гармонично сочетаются черты двух городов. Территорию комплекса пронизали стрелы прогулочных бульваров, уменьшенные копии петербургских проспектов. Стремимся, чтобы каждый элемент ЖК был продуман, наполнен комфортом и заботой для всех жител…
Застройщик
ГК "ФСК"
Жилой комплекс ЖК
Жилой комплекс ЖК
Жилой комплекс ЖК
Жилой комплекс ЖК
Жилой комплекс ЖК
Показать все Жилой комплекс ЖК
Жилой комплекс ЖК "Sky Garden"
Москва, Россия
от
$206,845
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2025
Количество этажей 44
Расположение комплекса: Sky Garden расположен в районе Покровское-Стрешнево. На территории этого района шумит листвой одноименный парк. Зеленый живописный район, реки и каналы поблизости, чистый свежий воздух из подмосковных листов - идеальное место, чтобы ощутить себя частью природы. При э…
Застройщик
ГК "ФСК"
Жилой комплекс ЖК
Жилой комплекс ЖК
Жилой комплекс ЖК
Жилой комплекс ЖК
Жилой комплекс ЖК
Показать все Жилой комплекс ЖК
Жилой комплекс ЖК "1-й Саларьевский"
Salarevo, Россия
от
$169,500
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2026
Количество этажей 25
Расположение комплекса: Весь микрорайон спроектирован в концепции «без машин». Пейзаж не портят припаркованные автомобили, а родители могут не опасаться за перемещение детей по всему кварталу. Территория комплекса - царство пешеходов. А что делать, если Вы или Вам подвезли что‐то габаритное…
Застройщик
ГК "ФСК"
Жилой комплекс ЖК
Жилой комплекс ЖК
Жилой комплекс ЖК
Жилой комплекс ЖК
Жилой комплекс ЖК
Показать все Жилой комплекс ЖК
Жилой комплекс ЖК "Sydney Prime"
Москва, Россия
от
$810,573
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2024
Количество этажей 9
Расположение комплекса: Премиум-класс прямо на берегу Москвы-реки, с прямым выходом на набережную и потрясающими панорамными видами! На Шелепихинской набережной, расположен причал для речных трамваев. Вам станет доступна единственная столичная транспортная артерия, на которой никогда нет пр…
Застройщик
ГК "ФСК"
Жилой комплекс ЖК
Жилой комплекс ЖК
Жилой комплекс ЖК
Жилой комплекс ЖК
Жилой комплекс ЖК
Показать все Жилой комплекс ЖК
Жилой комплекс ЖК "1-й Шереметьевский"
Химки, Россия
от
$89,625
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2025
Количество этажей 17
Расположение комплекса: ЖК 1-й Шереметьевский расположен в самом центре Подрезково, от него всего 6 минут пешком до одноименной станции ж/д и планируемой к открытию МЦД-3. В комплексе яркие и уютные, лобби, большая колясочная, лапомойка. Благодаря гостевому санузлу на 1 этаже прогулки стану…
Застройщик
ГК "ФСК"
Жилой комплекс GloraX Aura Белорусская
Жилой комплекс GloraX Aura Белорусская
Жилой комплекс GloraX Aura Белорусская
Жилой комплекс GloraX Aura Белорусская
Жилой комплекс GloraX Aura Белорусская
Показать все Жилой комплекс GloraX Aura Белорусская
Жилой комплекс GloraX Aura Белорусская
Москва, Россия
от
$296,721
Год сдачи 2024
Количество этажей 21
Площадь 34–123 м²
5 объектов недвижимости 5
Glorax Aura Белорусская — представительский проект премиум-класса в районе Ленинградского проспекта от федерального девелопера GloraX. Клубный формат дома обеспечивает резидентам эксклюзивное качество жизни и все преимущества единой успешной социальной среды.  Современная доминанта истори…
Тип объекта
Площадь, м²
Стоимость, USD
Квартира 1 комната
52.8
367,292
Квартира 2 комнаты
67.6
435,245
Квартира 3 комнаты
92.0
571,650
Квартира 4 комнаты
122.7
924,551
Студия
34.2
226,507
Агентство
One Moscow
Жилой квартал Родные кварталы
Жилой квартал Родные кварталы
Жилой квартал Родные кварталы
Жилой квартал Родные кварталы
Жилой квартал Родные кварталы
Марушкино, Россия
от
$59,999
Год сдачи 2026
Малая родина в огромной Москве Новый жилой комплекс строится в уютной, экологически благополучной локации на юго-западе столицы. В ближайшем окружении – ухоженные малоэтажные посёлки и живописный Ульяновский лесопарк. Благодаря этому из окон откроются вдохновляющие виды, которые не исчезн…
Застройщик
A101
Апарт - отель Королева, 13
Апарт - отель Королева, 13
Апарт - отель Королева, 13
Апарт - отель Королева, 13
Апарт - отель Королева, 13
Показать все Апарт - отель Королева, 13
Апарт - отель Королева, 13
Москва, Россия
от
$114,493
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2024
Количество этажей 10
Площадь 45–56 м²
3 объекта недвижимости 3
Жилые апартаменты бизнес-класса «Королева 13» для тех, кто живет и работает в районе Останкино и любит эту локацию. Десятиэтажный дом на 205 апартаментов предлагает будущим жителям уникальные форматы квартир, включая 4 пентхауса с террасами, 2 из которых двухуровневые. Объект находится в …
Тип объекта
Площадь, м²
Стоимость, USD
Квартира 1 комната
45.0 – 47.6
163,811 – 188,652
Квартира 2 комнаты
55.5
229,198
Агентство
One Moscow
Жилой квартал Скандинавия
Жилой квартал Скандинавия
Жилой квартал Скандинавия
Жилой квартал Скандинавия
Коммунарка, Россия
от
$121,475
Год сдачи 2022
Площадь 20–123 м²
292 объекта недвижимости 292
Искусство счастливой жизни В основе проекта – стиль жизни стран Северной Европы, которые стабильно лидируют в «рейтингах счастья». ЖК «Скандинавия» строится на границе Бутовского лесопарка в экологически благоприятной юго-западной части Москвы — для тех, кто выбирает для себя и своей с…
Тип объекта
Площадь, м²
Стоимость, USD
Квартира 1 комната
19.9 – 54.9
118,400 – 291,901
Квартира 2 комнаты
35.8 – 85.0
221,955 – 447,621
Квартира 3 комнаты
54.9 – 93.2
282,178 – 487,606
Квартира 4 комнаты
65.0 – 120.8
314,749 – 496,489
Квартира 5 комнат
122.0 – 123.0
540,153 – 570,190
Застройщик
A101
Жилой комплекс Форст
Жилой комплекс Форст
Жилой комплекс Форст
Жилой комплекс Форст
Жилой комплекс Форст
Показать все Жилой комплекс Форст
Жилой комплекс Форст
Москва, Россия
от
$215,574
Год сдачи 2024
Количество этажей 20
Площадь 28–136 м²
4 объекта недвижимости 4
Проект «FORST» расположен в живописном месте Москвы вблизи Симоновской набережной. По данным официального сайта проект состоит из пяти корпусов на 808 квартир. Некоторые квартиры оборудованы терассами Внутренний двор благоустроен и имеет все необходимое для комфортного времяпровождения: пр…
Тип объекта
Площадь, м²
Стоимость, USD
Квартира 1 комната
40.4
199,314
Квартира 2 комнаты
60.5
304,409
Квартира 3 комнаты
136.5
850,461
Студия
27.7
160,081
Агентство
One Moscow
Жилой квартал Деснаречье
Жилой квартал Деснаречье
Жилой квартал Деснаречье
Жилой квартал Деснаречье
Жилой квартал Деснаречье
Показать все Жилой квартал Деснаречье
Жилой квартал Деснаречье
район Троицк, Россия
от
$66,587
Год сдачи 2026
Количество этажей 16
Все преимущества столицы на фоне живописного пейзажа Масштабный проект на юго-западе Москвы включает три новых района («квартала»). Они объединены общей идеей: воплотить в реальность мечты современных жителей об интересном, удобном и разноплановом городском пространстве в окружении лесов …
Застройщик
A101
Жилой квартал ЖК
Жилой квартал ЖК
Жилой квартал ЖК
Жилой квартал ЖК
Жилой квартал ЖК "Новый Смоленск"
городской округ Смоленск, Россия
Цена по запросу
Год сдачи 2023
Количество этажей 10
«Новый Смоленск» - это крупномасштабный проект, способный поразить своим размахом и продуманностью. К освоению запланирована территория южной части г. Смоленска, площадью более 200 гектаров. Общая площадь построенного жилья составит несколько миллионов квадратных метров. Согласно проекту, в …
Агентство
Креативное бюро
Жилой квартал Дзен-кварталы
Жилой квартал Дзен-кварталы
Жилой квартал Дзен-кварталы
Жилой квартал Дзен-кварталы
Жилой квартал Дзен-кварталы
Показать все Жилой квартал Дзен-кварталы
Жилой квартал Дзен-кварталы
район Коммунарка, Россия
от
$74,036
Год сдачи 2025
Дзен большого города Новый район «Дзен-кварталы» возводится на юго-западе столицы – вдоль береговой линии живописного Ивановского пруда и реки Варварки. В основе проекта – «сочетание несочетаемого», гармония простого и утончённого, природного и урбанистического – стиль Japandi, объединяющ…
Застройщик
A101
Многоквартирный жилой дом ЖК
Многоквартирный жилой дом ЖК
Многоквартирный жилой дом ЖК
Многоквартирный жилой дом ЖК
Многоквартирный жилой дом ЖК "Шоколад"
городской округ Смоленск, Россия
Цена по запросу
Год сдачи 2023
Количество этажей 11
Жилой комплекс «Шоколад» изменит Ваше представление о комфорте и безопасности. Расположенный в тихом зеленом районе в центре Смоленска он прекрасно сочетает отличную транспортную доступность, наличие в шаговой доступности магазинов и других объектов городской инфраструктуры. ЖК «Шоколад» пр…
Агентство
Креативное бюро
Жилой квартал ЖК
Жилой квартал ЖК
Жилой квартал ЖК
Жилой квартал ЖК
Жилой квартал ЖК
Жилой квартал ЖК
Жилой квартал ЖК "Загорье"
городской округ Смоленск, Россия
Цена по запросу
Год сдачи 2022
Количество этажей 10
Жилой комплекс «Загорье» на Ипподромном проезде изменит ваше представление о комфорте и экологичности. Расположенный в тихом зеленом районе он прекрасно сочетает отличную транспортную доступность, близость к центру города. ЖК представляет собой 10-этажные кирпичные жилые дома с индивидуал…
Агентство
Креативное бюро
Жилой комплекс Portland
Жилой комплекс Portland
Жилой комплекс Portland
Жилой комплекс Portland
Жилой комплекс Portland
Показать все Жилой комплекс Portland
Жилой комплекс Portland
Москва, Россия
от
$153,884
Год сдачи 2025
Площадь 25–117 м²
9 объектов недвижимости 9
Portland - прибрежный квартал из 8 домов высотой до 29 этажей с квартирами бизнес-класса, расположенный в районе Печатники, на Южнопортовой улице Архитектурный проект «PORTLAND» разработало бюро De Architekten Cie. Комплекс состоит из 2 очередей. В каждой по 4 башни, объединенных между со…
Тип объекта
Площадь, м²
Стоимость, USD
Квартира 1 комната
25.4 – 44.8
120,503 – 222,501
Квартира 2 комнаты
56.6 – 90.4
206,977 – 381,313
Квартира 3 комнаты
88.3
314,893
Квартира 4 комнаты
99.9 – 116.6
410,160 – 467,584
Студия
27.0
161,167
Агентство
One Moscow
Жилой комплекс Испанские кварталы
Жилой комплекс Испанские кварталы
Жилой комплекс Испанские кварталы
район Коммунарка, Россия
от
$121,475
Год сдачи 2022
Площадь 84 м²
1 объект недвижимости 1
Уголок Барселоны в Москве «Испанские кварталы» – обособленный и тихий жилой комплекс с хорошей транспортной доступностью в НАО Москвы. Сейчас строится второй район проекта с жилыми домами комфорт- и бизнес-класса, магазинами, кафе, бытовыми сервисами, детскими садами и крупным образова…
Тип объекта
Площадь, м²
Стоимость, USD
Квартира 3 комнаты
83.5
296,365
Застройщик
A101
Жилой комплекс Примавера
Жилой комплекс Примавера
Жилой комплекс Примавера
Жилой комплекс Примавера
Жилой комплекс Примавера
Показать все Жилой комплекс Примавера
Жилой комплекс Примавера
Москва, Россия
от
$290,164
Год сдачи 2024
Площадь 41–101 м²
4 объекта недвижимости 4
Клубный город на реке Primavera расположен на одной из самых живописных береговых линий на северо-западе Москвы. Квартиры с непревзойденными видами на реку позволят любоваться солнцем и водой одновременно, а первая линия всегда останется первой.
Тип объекта
Площадь, м²
Стоимость, USD
Квартира 1 комната
41.2 – 44.3
231,813 – 259,082
Квартира 2 комнаты
77.3 – 100.9
342,442 – 612,402
Агентство
One Moscow
Жилой комплекс Republic
Жилой комплекс Republic
Жилой комплекс Republic
Жилой комплекс Republic
Жилой комплекс Republic
Показать все Жилой комплекс Republic
Жилой комплекс Republic
Москва, Россия
от
$291,225
Год сдачи 2025
Количество этажей 26
Площадь 27–141 м²
5 объектов недвижимости 5
Republic — новый квартал премиум-класса на Пресненском валу. Квартал расположен на территории бывших вагоноремонтных мастерских Московско-Александровской железной дороги недалеко от метро «Белорусская». В жилом квартале Republic возведут 10 жилых башен высотой от 24 до 45 этажей и один оф…
Тип объекта
Площадь, м²
Стоимость, USD
Квартира 1 комната
38.5
356,850
Квартира 2 комнаты
69.9 – 75.2
518,771 – 598,564
Квартира 4 комнаты
140.8
1,11 млн
Студия
27.0
230,635
Агентство
One Moscow
Многоквартирный жилой дом Дом на Зорге
Многоквартирный жилой дом Дом на Зорге
Многоквартирный жилой дом Дом на Зорге
Многоквартирный жилой дом Дом на Зорге
Многоквартирный жилой дом Дом на Зорге
Показать все Многоквартирный жилой дом Дом на Зорге
Многоквартирный жилой дом Дом на Зорге
Москва, Россия
от
$176,302
Год сдачи 2026
Количество этажей 16
Новая легенда Зорге «Дом на Зорге» бизнес-класса возводится в престижном районе «Сокол» с исторической сталинской застройкой и статусными жилыми комплексами, достойно продолжая градостроительную традицию этой части столицы и обладая при этом неповторимым обликом. Сложившаяся инфраструктур…
Застройщик
A101
Жилой квартал Южные сады
Жилой квартал Южные сады
Жилой квартал Южные сады
Москва, Россия
от
$114,545
Год сдачи 2024
Площадь 22–166 м²
141 объект недвижимости 141
Лето живёт на юге На юго-западе Москвы, в окружении парков, вырастет новый район «Южные сады». От его названия веет теплом и ароматом цветущих деревьев. Расслабленную атмосферу юга здесь создадут тёплые оттенки и натуральные материалы покрытий, разнообразие плодовых и вечнозелёных дере…
Тип объекта
Площадь, м²
Стоимость, USD
Квартира 1 комната
22.2 – 36.4
126,581 – 221,034
Квартира 2 комнаты
36.4 – 55.6
177,831 – 280,828
Квартира 3 комнаты
55.7 – 101.3
241,502 – 424,220
Квартира 4 комнаты
76.9 – 166.2
252,875 – 612,645
Застройщик
A101
Жилой квартал Прокшино
Жилой квартал Прокшино
Жилой квартал Прокшино
Жилой квартал Прокшино
район Коммунарка, Россия
от
$119,740
Год сдачи 2022
Площадь 20–121 м²
655 объектов недвижимости 655
Живи! Работай! Отдыхай! Жилой район «Прокшино» строится на берегу большого пруда, в 500 метрах от действующей станции метро. Береговая линия пройдёт вдоль домов почти на протяжении километра. Рядом появятся крупный бизнес-квартал с торговым центром и спортивно-событийный кластер с горнолы…
Тип объекта
Площадь, м²
Стоимость, USD
Квартира 1 комната
20.2 – 57.1
145,798 – 311,876
Квартира 2 комнаты
33.9 – 92.5
209,405 – 370,541
Квартира 3 комнаты
56.5 – 90.1
298,832 – 472,348
Квартира 4 комнаты
66.5 – 120.5
315,885 – 563,888
Застройщик
A101
