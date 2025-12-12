  1. Realting.com
Квартиры в новостройках в городском округе Смоленск, Россия

Многоквартирный жилой дом ЖК "Шоколад"
городской округ Смоленск, Россия
Цена по запросу
Год сдачи 2023
Количество этажей 11
Жилой комплекс «Шоколад» изменит Ваше представление о комфорте и безопасности. Расположенный в тихом зеленом районе в центре Смоленска он прекрасно сочетает отличную транспортную доступность, наличие в шаговой доступности магазинов и других объектов городской инфраструктуры. ЖК «Шоколад» пр…
Жилой квартал ЖК "Загорье"
городской округ Смоленск, Россия
Цена по запросу
Год сдачи 2022
Количество этажей 10
Жилой комплекс «Загорье» на Ипподромном проезде изменит ваше представление о комфорте и экологичности. Расположенный в тихом зеленом районе он прекрасно сочетает отличную транспортную доступность, близость к центру города. ЖК представляет собой 10-этажные кирпичные жилые дома с индивидуал…
Жилой квартал ЖК "Новый Смоленск"
городской округ Смоленск, Россия
Цена по запросу
Год сдачи 2023
Количество этажей 10
«Новый Смоленск» - это крупномасштабный проект, способный поразить своим размахом и продуманностью. К освоению запланирована территория южной части г. Смоленска, площадью более 200 гектаров. Общая площадь построенного жилья составит несколько миллионов квадратных метров. Согласно проекту, в …
