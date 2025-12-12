  1. Realting.com
  2. Россия
  3. Москва
  4. Квартиры в новостройках

Квартиры в новостройках в Москве, Россия

район Коммунарка
4
район Внуково
1
район Троицк
1
Коммунарка
1
Поиск новостроек
Скрыть
Поиск новостроек
Расширенный поиск Компактный поиск
Параметры поиска
Сортировать
На карте
TOP TOP
Многоквартирный жилой дом NICOLE
Многоквартирный жилой дом NICOLE
Многоквартирный жилой дом NICOLE
Многоквартирный жилой дом NICOLE
Многоквартирный жилой дом NICOLE
Показать все Многоквартирный жилой дом NICOLE
Многоквартирный жилой дом NICOLE
Москва, Россия
от
$2,48 млн
Год сдачи 2028
Количество этажей 7
Площадь 61–265 м²
132 объекта недвижимости 132
Heatherwick Studio и Paris Classical Architecture привносят свой неизмеримый талант в задачу восстановления того, что когда-то было и скоро снова станет самым желанным районом Москвы. Архитектура заново изобретает наследие, осмеливаясь переосмыслить давние исторические фасады с современными…
Тип объекта
Площадь, м²
Стоимость, USD
Квартира 1 комната
60.8 – 152.9
2,44 млн – 11,39 млн
Квартира 2 комнаты
95.0 – 190.8
3,89 млн – 10,94 млн
Квартира 3 комнаты
164.1 – 241.9
5,81 млн – 12,75 млн
Квартира 4 комнаты
264.3 – 265.0
9,91 млн – 10,54 млн
Застройщик
MR
Оставить заявку
Показать контакты
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Застройщик
MR
Языки общения
English, Русский
Жилой комплекс ЖК
Жилой комплекс ЖК
Жилой комплекс ЖК
Жилой комплекс ЖК
Жилой комплекс ЖК
Показать все Жилой комплекс ЖК
Жилой комплекс ЖК "1-й Ясеневский"
район Коммунарка, Россия
от
$156,274
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2025
Количество этажей 18
Расположение комплекса: В жилом комплексе комфорт-плюс класса «1-го Ясеневского» доступны преимущества двух стилей жизни. Ведь в пешей доступности метро, школа с 25-метровым бассейном и IT-кластером и при этом целых 63 га благоустроенного Троицкого лесопарка под окнами, где так приятно дыша…
Застройщик
ГК "ФСК"
Оставить заявку
Жилой квартал Деснаречье
Жилой квартал Деснаречье
Жилой квартал Деснаречье
Жилой квартал Деснаречье
Жилой квартал Деснаречье
Показать все Жилой квартал Деснаречье
Жилой квартал Деснаречье
район Троицк, Россия
от
$66,587
Год сдачи 2026
Количество этажей 16
Все преимущества столицы на фоне живописного пейзажа Масштабный проект на юго-западе Москвы включает три новых района («квартала»). Они объединены общей идеей: воплотить в реальность мечты современных жителей об интересном, удобном и разноплановом городском пространстве в окружении лесов …
Застройщик
A101
Оставить заявку
TekceTekce
Жилой комплекс ЖК «Режиссер»
Жилой комплекс ЖК «Режиссер»
Жилой комплекс ЖК «Режиссер»
Жилой комплекс ЖК «Режиссер»
Жилой комплекс ЖК «Режиссер»
Показать все Жилой комплекс ЖК «Режиссер»
Жилой комплекс ЖК «Режиссер»
Москва, Россия
от
$495,837
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2023
Количество этажей 38
Расположение комплекса: Расположение корпусов комплекса в виде трехконечной звезды, а также разная высотность корпусов позволили сохранить отличные виды практически для всех квартир, находящихся выше уровня деревьев. Тем более видовые характеристики района вдохновляют на достижение новых го…
Застройщик
ГК "ФСК"
Оставить заявку
Апарт - отель Королева, 13
Апарт - отель Королева, 13
Апарт - отель Королева, 13
Апарт - отель Королева, 13
Апарт - отель Королева, 13
Показать все Апарт - отель Королева, 13
Апарт - отель Королева, 13
Москва, Россия
от
$114,493
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2024
Количество этажей 10
Площадь 45–56 м²
3 объекта недвижимости 3
Жилые апартаменты бизнес-класса «Королева 13» для тех, кто живет и работает в районе Останкино и любит эту локацию. Десятиэтажный дом на 205 апартаментов предлагает будущим жителям уникальные форматы квартир, включая 4 пентхауса с террасами, 2 из которых двухуровневые. Объект находится в …
Тип объекта
Площадь, м²
Стоимость, USD
Квартира 1 комната
45.0 – 47.6
163,103 – 187,837
Квартира 2 комнаты
55.5
228,208
Агентство
One Moscow
Оставить заявку
Жилой квартал Прокшино
Жилой квартал Прокшино
Жилой квартал Прокшино
Жилой квартал Прокшино
район Коммунарка, Россия
от
$119,740
Год сдачи 2022
Площадь 20–121 м²
661 объект недвижимости 661
Живи! Работай! Отдыхай! Жилой район «Прокшино» строится на берегу большого пруда, в 500 метрах от действующей станции метро. Береговая линия пройдёт вдоль домов почти на протяжении километра. Рядом появятся крупный бизнес-квартал с торговым центром и спортивно-событийный кластер с горнолы…
Тип объекта
Площадь, м²
Стоимость, USD
Квартира 1 комната
20.2 – 57.1
145,168 – 310,528
Квартира 2 комнаты
33.9 – 92.5
208,500 – 368,940
Квартира 3 комнаты
56.5 – 90.1
305,152 – 470,307
Квартира 4 комнаты
66.5 – 120.5
314,520 – 561,451
Застройщик
A101
Оставить заявку
Жилой комплекс ЖК
Жилой комплекс ЖК
Жилой комплекс ЖК
Жилой комплекс ЖК
Жилой комплекс ЖК
Показать все Жилой комплекс ЖК
Жилой комплекс ЖК "1-й Измайловский"
Москва, Россия
от
$159,054
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2026
Количество этажей 32
Расположение комплекса: Современный архитектурный проект «1-й Измайловский» - идеальное место для проживания, расположенное в восточной части Москвы в окружении 14 000 гектаров леса. Комплекс пронизан атмосферой здорового образа жизни и благополучия. Сиреневый сад и близлежащие лесопарки - …
Застройщик
ГК "ФСК"
Оставить заявку
Многоквартирный жилой дом ONE Flat
Многоквартирный жилой дом ONE Flat
Многоквартирный жилой дом ONE Flat
Многоквартирный жилой дом ONE Flat
Многоквартирный жилой дом ONE Flat
Показать все Многоквартирный жилой дом ONE Flat
Многоквартирный жилой дом ONE Flat
Москва, Россия
от
$657,541
Год сдачи 2030
Количество этажей 90
Площадь 33–103 м²
80 объектов недвижимости 80
Запуск продаж апартаментов в ОДНОМ – самом инновационном небоскребе России. Расположен в самом престижном деловом районе Москвы – Москва-Сити. Сейчас доступно: 2-комнатная квартира общей площадью 79,2 м2 на 38 этаже. Новый жилой комплекс премиум-класса ONE находится в самом сердце деловой жи…
Тип объекта
Площадь, м²
Стоимость, USD
Квартира 1 комната
32.7 – 60.9
627,178 – 1,05 млн
Квартира 2 комнаты
67.2 – 93.4
1,07 млн – 1,51 млн
Квартира 3 комнаты
97.1 – 103.0
1,74 млн – 1,81 млн
Застройщик
MR
Оставить заявку
Показать контакты
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Застройщик
MR
Языки общения
English, Русский
Жилой комплекс Испанские кварталы
Жилой комплекс Испанские кварталы
Жилой комплекс Испанские кварталы
район Коммунарка, Россия
от
$121,475
Год сдачи 2022
Площадь 84 м²
1 объект недвижимости 1
Уголок Барселоны в Москве «Испанские кварталы» – обособленный и тихий жилой комплекс с хорошей транспортной доступностью в НАО Москвы. Сейчас строится второй район проекта с жилыми домами комфорт- и бизнес-класса, магазинами, кафе, бытовыми сервисами, детскими садами и крупным образова…
Тип объекта
Площадь, м²
Стоимость, USD
Квартира 3 комнаты
83.5
295,085
Застройщик
A101
Оставить заявку
Жилой комплекс ЖК
Жилой комплекс ЖК
Жилой комплекс ЖК
Жилой комплекс ЖК
Жилой комплекс ЖК
Показать все Жилой комплекс ЖК
Жилой комплекс ЖК "Sky Garden"
Москва, Россия
от
$195,494
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2025
Количество этажей 44
Расположение комплекса: Sky Garden расположен в районе Покровское-Стрешнево. На территории этого района шумит листвой одноименный парк. Зеленый живописный район, реки и каналы поблизости, чистый свежий воздух из подмосковных листов - идеальное место, чтобы ощутить себя частью природы. При э…
Застройщик
ГК "ФСК"
Оставить заявку
Жилой квартал Родные кварталы
Жилой квартал Родные кварталы
Жилой квартал Родные кварталы
Жилой квартал Родные кварталы
Жилой квартал Родные кварталы
Марушкино, Россия
от
$59,999
Год сдачи 2026
Малая родина в огромной Москве Новый жилой комплекс строится в уютной, экологически благополучной локации на юго-западе столицы. В ближайшем окружении – ухоженные малоэтажные посёлки и живописный Ульяновский лесопарк. Благодаря этому из окон откроются вдохновляющие виды, которые не исчезн…
Застройщик
A101
Оставить заявку
Жилой комплекс ЖК
Жилой комплекс ЖК
Жилой комплекс ЖК
Жилой комплекс ЖК
Жилой комплекс ЖК
Показать все Жилой комплекс ЖК
Жилой комплекс ЖК "Роттердам"
Москва, Россия
от
$240,080
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2024
Количество этажей 29
Площадь 27–100 м²
40 объектов недвижимости 40
Расположение комплекса: В ЖК "Роттердам" отличное расположение, которое позволит вам выбирать свой сегодняшний маршрут и транспорт исходя из настроения, целей и погоды. Отсюда удобно добираться в центр как на метро - станция находится в пешей доступности, так и на автомобиле. Варшавское шос…
Тип объекта
Площадь, м²
Стоимость, USD
Квартира 1 комната
27.0 – 42.6
242,504 – 343,744
Квартира 2 комнаты
46.2 – 60.2
333,958 – 479,281
Квартира 3 комнаты
64.1 – 86.9
418,066 – 682,052
Квартира 4 комнаты
90.2 – 100.4
536,100 – 606,940
Застройщик
ГК "ФСК"
Оставить заявку
Жилой квартал Дзен-кварталы
Жилой квартал Дзен-кварталы
Жилой квартал Дзен-кварталы
Жилой квартал Дзен-кварталы
Жилой квартал Дзен-кварталы
Показать все Жилой квартал Дзен-кварталы
Жилой квартал Дзен-кварталы
район Коммунарка, Россия
от
$74,036
Год сдачи 2025
Дзен большого города Новый район «Дзен-кварталы» возводится на юго-западе столицы – вдоль береговой линии живописного Ивановского пруда и реки Варварки. В основе проекта – «сочетание несочетаемого», гармония простого и утончённого, природного и урбанистического – стиль Japandi, объединяющ…
Застройщик
A101
Оставить заявку
Жилой комплекс Republic
Жилой комплекс Republic
Жилой комплекс Republic
Жилой комплекс Republic
Жилой комплекс Republic
Показать все Жилой комплекс Republic
Жилой комплекс Republic
Москва, Россия
от
$291,225
Год сдачи 2025
Количество этажей 26
Площадь 27–141 м²
5 объектов недвижимости 5
Republic — новый квартал премиум-класса на Пресненском валу. Квартал расположен на территории бывших вагоноремонтных мастерских Московско-Александровской железной дороги недалеко от метро «Белорусская». В жилом квартале Republic возведут 10 жилых башен высотой от 24 до 45 этажей и один оф…
Тип объекта
Площадь, м²
Стоимость, USD
Квартира 1 комната
38.5
355,308
Квартира 2 комнаты
69.9 – 75.2
516,529 – 595,977
Квартира 4 комнаты
140.8
1,11 млн
Студия
27.0
229,639
Агентство
One Moscow
Оставить заявку
Жилой комплекс GloraX Aura Белорусская
Жилой комплекс GloraX Aura Белорусская
Жилой комплекс GloraX Aura Белорусская
Жилой комплекс GloraX Aura Белорусская
Жилой комплекс GloraX Aura Белорусская
Показать все Жилой комплекс GloraX Aura Белорусская
Жилой комплекс GloraX Aura Белорусская
Москва, Россия
от
$296,721
Год сдачи 2024
Количество этажей 21
Площадь 34–123 м²
5 объектов недвижимости 5
Glorax Aura Белорусская — представительский проект премиум-класса в районе Ленинградского проспекта от федерального девелопера GloraX. Клубный формат дома обеспечивает резидентам эксклюзивное качество жизни и все преимущества единой успешной социальной среды.  Современная доминанта истори…
Тип объекта
Площадь, м²
Стоимость, USD
Квартира 1 комната
52.8
365,705
Квартира 2 комнаты
67.6
433,364
Квартира 3 комнаты
92.0
569,179
Квартира 4 комнаты
122.7
920,556
Студия
34.2
225,529
Агентство
One Moscow
Оставить заявку
Жилой комплекс ЖК «1-й Ленинградский»
Жилой комплекс ЖК «1-й Ленинградский»
Жилой комплекс ЖК «1-й Ленинградский»
Жилой комплекс ЖК «1-й Ленинградский»
Жилой комплекс ЖК «1-й Ленинградский»
Показать все Жилой комплекс ЖК «1-й Ленинградский»
Жилой комплекс ЖК «1-й Ленинградский»
Москва, Россия
от
$145,368
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2023
Количество этажей 15
Расположение комплекса: В концепции благоустройства гармонично сочетаются черты двух городов. Территорию комплекса пронизали стрелы прогулочных бульваров, уменьшенные копии петербургских проспектов. Стремимся, чтобы каждый элемент ЖК был продуман, наполнен комфортом и заботой для всех жител…
Застройщик
ГК "ФСК"
Оставить заявку
Жилой комплекс ЖК
Жилой комплекс ЖК
Жилой комплекс ЖК
Жилой комплекс ЖК
Жилой комплекс ЖК
Показать все Жилой комплекс ЖК
Жилой комплекс ЖК "1-й Саларьевский"
Salarevo, Россия
от
$171,966
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2026
Количество этажей 25
Расположение комплекса: Весь микрорайон спроектирован в концепции «без машин». Пейзаж не портят припаркованные автомобили, а родители могут не опасаться за перемещение детей по всему кварталу. Территория комплекса - царство пешеходов. А что делать, если Вы или Вам подвезли что‐то габаритное…
Застройщик
ГК "ФСК"
Оставить заявку
Жилой квартал Скандинавия
Жилой квартал Скандинавия
Жилой квартал Скандинавия
Жилой квартал Скандинавия
Коммунарка, Россия
от
$121,475
Год сдачи 2022
Площадь 20–123 м²
303 объекта недвижимости 303
Искусство счастливой жизни В основе проекта – стиль жизни стран Северной Европы, которые стабильно лидируют в «рейтингах счастья». ЖК «Скандинавия» строится на границе Бутовского лесопарка в экологически благоприятной юго-западной части Москвы — для тех, кто выбирает для себя и своей с…
Тип объекта
Площадь, м²
Стоимость, USD
Квартира 1 комната
19.8 – 54.9
126,799 – 289,819
Квартира 2 комнаты
35.8 – 85.0
198,916 – 445,687
Квартира 3 комнаты
54.9 – 93.2
280,959 – 485,499
Квартира 4 комнаты
65.0 – 120.8
313,389 – 494,344
Квартира 5 комнат
123.0
537,819
Застройщик
A101
Оставить заявку
Жилой комплекс ЖК
Жилой комплекс ЖК
Жилой комплекс ЖК
Жилой комплекс ЖК
Жилой комплекс ЖК
Показать все Жилой комплекс ЖК
Жилой комплекс ЖК "Архитектор"
Москва, Россия
от
$269,035
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2023
Количество этажей 47
Расположение комплекса: Ощущение уютного дома должно начинаться с подъезда. Мы постарались предусмотреть все нюансы, чтобы наши лифты отвечали самым строгим современным требованиям. Вы всегда сможете увидеть, кто звонит в домофон. В каждой квартире подключен базовый пакет “Умная квартира” …
Застройщик
ГК "ФСК"
Оставить заявку
Жилой комплекс ЖК
Жилой комплекс ЖК
Жилой комплекс ЖК
Жилой комплекс ЖК
Жилой комплекс ЖК
Показать все Жилой комплекс ЖК
Жилой комплекс ЖК "Движение. Говорово"
Москва, Россия
от
$176,361
Год сдачи 2025
Количество этажей 15
Расположение комплекса: На первых этажах комплекса Движение.Говорово расположится собственная коммерческая инфраструктура. Так что жильцы комплекса всегда смогут насладиться кофе из любимой кофейни, зайти за молоком в минимаркет по пути домой и добежать до аптеки. Во дворах без машин будет …
Застройщик
ГК "ФСК"
Оставить заявку
Жилой квартал Южные сады
Жилой квартал Южные сады
Жилой квартал Южные сады
Москва, Россия
от
$114,545
Год сдачи 2024
Площадь 24–101 м²
85 объектов недвижимости 85
Лето живёт на юге На юго-западе Москвы, в окружении парков, вырастет новый район «Южные сады». От его названия веет теплом и ароматом цветущих деревьев. Расслабленную атмосферу юга здесь создадут тёплые оттенки и натуральные материалы покрытий, разнообразие плодовых и вечнозелёных дере…
Тип объекта
Площадь, м²
Стоимость, USD
Квартира 1 комната
24.1 – 36.1
171,757 – 220,079
Квартира 2 комнаты
36.4 – 54.2
224,965 – 279,614
Квартира 3 комнаты
55.7 – 84.5
284,375 – 385,934
Квартира 4 комнаты
83.1 – 100.6
367,819 – 483,420
Застройщик
A101
Оставить заявку
Жилой комплекс Portland
Жилой комплекс Portland
Жилой комплекс Portland
Жилой комплекс Portland
Жилой комплекс Portland
Показать все Жилой комплекс Portland
Жилой комплекс Portland
Москва, Россия
от
$153,884
Год сдачи 2025
Площадь 25–117 м²
9 объектов недвижимости 9
Portland - прибрежный квартал из 8 домов высотой до 29 этажей с квартирами бизнес-класса, расположенный в районе Печатники, на Южнопортовой улице Архитектурный проект «PORTLAND» разработало бюро De Architekten Cie. Комплекс состоит из 2 очередей. В каждой по 4 башни, объединенных между со…
Тип объекта
Площадь, м²
Стоимость, USD
Квартира 1 комната
25.4 – 44.8
119,982 – 221,540
Квартира 2 комнаты
56.6 – 90.4
206,082 – 379,665
Квартира 3 комнаты
88.3
313,533
Квартира 4 комнаты
99.9 – 116.6
408,387 – 465,564
Студия
27.0
160,471
Агентство
One Moscow
Оставить заявку
Жилой комплекс Форст
Жилой комплекс Форст
Жилой комплекс Форст
Жилой комплекс Форст
Жилой комплекс Форст
Показать все Жилой комплекс Форст
Жилой комплекс Форст
Москва, Россия
от
$215,574
Год сдачи 2024
Количество этажей 20
Площадь 28–136 м²
4 объекта недвижимости 4
Проект «FORST» расположен в живописном месте Москвы вблизи Симоновской набережной. По данным официального сайта проект состоит из пяти корпусов на 808 квартир. Некоторые квартиры оборудованы терассами Внутренний двор благоустроен и имеет все необходимое для комфортного времяпровождения: пр…
Тип объекта
Площадь, м²
Стоимость, USD
Квартира 1 комната
40.4
198,453
Квартира 2 комнаты
60.5
303,093
Квартира 3 комнаты
136.5
846,786
Студия
27.7
159,390
Агентство
One Moscow
Оставить заявку
Жилой комплекс ЖК
Жилой комплекс ЖК
Жилой комплекс ЖК
Жилой комплекс ЖК
Жилой комплекс ЖК
Показать все Жилой комплекс ЖК
Жилой комплекс ЖК "Sydney City"
Москва, Россия
от
$295,999
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2023
Количество этажей 44
Площадь 42–162 м²
30 объектов недвижимости 30
Расположение комплекса: Премиум-класс прямо на берегу Москвы-реки, с прямым выходом на набережную и потрясающими панорамными видами! На Шелепихинской набережной, расположен причал для речных трамваев. Вам станет доступна единственная столичная транспортная артерия, на которой никогда нет пр…
Тип объекта
Площадь, м²
Стоимость, USD
Квартира 1 комната
41.7
454,951
Квартира 3 комнаты
76.6 – 82.9
572,166 – 848,126
Квартира 4 комнаты
111.2 – 118.2
1,39 млн – 1,53 млн
Квартира 5 комнат
113.7 – 162.2
883,826 – 2,04 млн
Застройщик
ГК "ФСК"
Оставить заявку
Жилой комплекс ЖК
Жилой комплекс ЖК
Жилой комплекс ЖК
Жилой комплекс ЖК
Жилой комплекс ЖК
Показать все Жилой комплекс ЖК
Жилой комплекс ЖК "Sydney Prime"
Москва, Россия
от
$810,573
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2024
Количество этажей 9
Площадь 58–138 м²
13 объектов недвижимости 13
Расположение комплекса: Премиум-класс прямо на берегу Москвы-реки, с прямым выходом на набережную и потрясающими панорамными видами! На Шелепихинской набережной, расположен причал для речных трамваев. Вам станет доступна единственная столичная транспортная артерия, на которой никогда нет пр…
Тип объекта
Площадь, м²
Стоимость, USD
Квартира 2 комнаты
58.0 – 58.6
821,581 – 862,311
Квартира 3 комнаты
96.4 – 128.6
1,40 млн – 1,73 млн
Квартира 4 комнаты
135.8 – 137.6
1,72 млн – 1,81 млн
Застройщик
ГК "ФСК"
Оставить заявку
Многоквартирный жилой дом Дом на Зорге
Многоквартирный жилой дом Дом на Зорге
Многоквартирный жилой дом Дом на Зорге
Многоквартирный жилой дом Дом на Зорге
Многоквартирный жилой дом Дом на Зорге
Показать все Многоквартирный жилой дом Дом на Зорге
Многоквартирный жилой дом Дом на Зорге
Москва, Россия
от
$176,302
Год сдачи 2026
Количество этажей 16
Новая легенда Зорге «Дом на Зорге» бизнес-класса возводится в престижном районе «Сокол» с исторической сталинской застройкой и статусными жилыми комплексами, достойно продолжая градостроительную традицию этой части столицы и обладая при этом неповторимым обликом. Сложившаяся инфраструктур…
Застройщик
A101
Оставить заявку
Жилой комплекс Примавера
Жилой комплекс Примавера
Жилой комплекс Примавера
Жилой комплекс Примавера
Жилой комплекс Примавера
Показать все Жилой комплекс Примавера
Жилой комплекс Примавера
Москва, Россия
от
$290,164
Год сдачи 2024
Площадь 41–101 м²
4 объекта недвижимости 4
Клубный город на реке Primavera расположен на одной из самых живописных береговых линий на северо-западе Москвы. Квартиры с непревзойденными видами на реку позволят любоваться солнцем и водой одновременно, а первая линия всегда останется первой.
Тип объекта
Площадь, м²
Стоимость, USD
Квартира 1 комната
41.2 – 44.3
230,812 – 257,962
Квартира 2 комнаты
77.3 – 100.9
340,962 – 609,756
Агентство
One Moscow
Оставить заявку
На карте
Realting.com
Перейти