  2. Россия
  3. Светлогорский городской округ
  4. Квартиры в новостройках

Квартиры в новостройках в Светлогорском городском округе, Россия

Светлогорск
2
Апарт - отель Elybay
Светлогорск, Россия
от
$156,928
Варианты отделки С отделкой
Количество этажей 4
Площадь 38 м²
1 объект недвижимости 1
Ваш личный берег спокойствия — премиальные апартаменты ELYBAY на Балтийском побережье Представьте: вы просыпаетесь под шум волн, открываете панорамные окна и видите, как солнце поднимается над Балтийским морем. Утренний кофе с видом на первую линию побережья, трансфер на Mercedes-Benz V-C…
Застройщик
ElyBay
Жилой квартал Светлогорск-3
Светлогорск, Россия
от
$101,131
Год сдачи 2024
Количество этажей 8
ЖК Светлогорск 3 — это не просто комплекс жилых домов, это целый микрорайон, состоящий из более чем 1000 квартир. Малоэтажная застройка вблизи моря, до которого 1000 метров, коммерческие помещения разной направленности на первых этажах — всё это залог удобства и комфорта для жильцов. Это мес…
Агентство
Westdream
